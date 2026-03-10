Yaw Yeboah, der zwischen 2022 und 2025 für Columbus Crew auflief, darf nicht mehr in der MLS spielen. Bild: Keystone

Die nordamerikanische Fussballliga Major Soccer League greift durch und sperrt Yaw Yeboah und Derrick Jones lebenslang. Beide haben verbotenerweise Wetten abgeschlossen – auch auf ihre eigenen Teams.

Keystone-SDA SDA

Die MLS erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo von Columbus Crew zwischen 2024 und 2025 «in grossem Umfang» Fussballwetten abgeschlossen und dabei «wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt» habe. Demnach wetteten die beiden Fussballer etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf.

Der 28 Jahre alte Yeboah bestritt zwischen 2019 und 2021 vier Länderspiele für Ghana und wurde 2023 mit Columbus Crew Meister. Mittlerweile spielt er in China bei Qingdao Hainiu. Der ebenfalls in Ghana geborene 29-jährige Jones war genau wie Yeboah bereits im vergangenen Oktober vorläufig gesperrt worden. Nun ist er vereinslos.