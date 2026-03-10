  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

MLS greift durch Harte Strafen gegen wettende Fussballer ausgesprochen

SDA

10.3.2026 - 09:28

Yaw Yeboah, der zwischen 2022 und 2025 für Columbus Crew auflief, darf nicht mehr in der MLS spielen.
Yaw Yeboah, der zwischen 2022 und 2025 für Columbus Crew auflief, darf nicht mehr in der MLS spielen.
Bild: Keystone

Die nordamerikanische Fussballliga Major Soccer League greift durch und sperrt Yaw Yeboah und Derrick Jones lebenslang. Beide haben verbotenerweise Wetten abgeschlossen – auch auf ihre eigenen Teams.

Keystone-SDA

10.03.2026, 09:28

10.03.2026, 09:34

Die MLS erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo von Columbus Crew zwischen 2024 und 2025 «in grossem Umfang» Fussballwetten abgeschlossen und dabei «wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt» habe. Demnach wetteten die beiden Fussballer etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf.

Der 28 Jahre alte Yeboah bestritt zwischen 2019 und 2021 vier Länderspiele für Ghana und wurde 2023 mit Columbus Crew Meister. Mittlerweile spielt er in China bei Qingdao Hainiu. Der ebenfalls in Ghana geborene 29-jährige Jones war genau wie Yeboah bereits im vergangenen Oktober vorläufig gesperrt worden. Nun ist er vereinslos.

Meistgelesen

Trump verwirrt mit Aussagen zu Kriegsende – jetzt will der Iran Garantie für Waffenstillstand
Alterszentrum wird umgebaut – Senioren fühlen sich betrogen
«Immer mehr Jüdinnen und Juden denken darüber nach, die Schweiz zu verlassen»
Günther Jauch verhöhnt Mathe-Professor: «Das funktioniert nie»
Chaos an den Börsen – was dir Experten jetzt raten

Videos aus dem Ressort

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

06.03.2026

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

09.03.2026

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

09.03.2026

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ex-Fifa-Präsident feiert Geburtstag. Sepp Blatter: «Mein Arzt meint, ich könnte 100 werden»

Ex-Fifa-Präsident feiert GeburtstagSepp Blatter: «Mein Arzt meint, ich könnte 100 werden»

Bundesliga lockt. St.Gallen-Stürmer Alessandro Vogt wechselt zu Hoffenheim

Bundesliga locktSt.Gallen-Stürmer Alessandro Vogt wechselt zu Hoffenheim

Söldner-Check. Manzambi überragt ++ Sommer und Akanji Derby-Verlierer ++ Zakaria und Köhn schlagen PSG

Söldner-CheckManzambi überragt ++ Sommer und Akanji Derby-Verlierer ++ Zakaria und Köhn schlagen PSG

Spielabbruch und 23 Rote Karten. Militärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien

Spielabbruch und 23 Rote KartenMilitärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien

Bei Zweitliga-Duell in Deutschland. Fan zieht VAR-Bildschirm den Stecker – kuriose Panne mitten im Spiel

Bei Zweitliga-Duell in DeutschlandFan zieht VAR-Bildschirm den Stecker – kuriose Panne mitten im Spiel