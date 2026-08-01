Gianni Infantino wollte die WM-Rechte für Milliarden an Investoren verkaufen – jetzt zieht er den Plan zurück. Die Kritik kam von allen Seiten.

Darum geht’s FIFA-Chef Gianni Infantino zieht seinen Plan zurück, kommerzielle Rechte an der WM über eine neue Firma an Investoren zu verkaufen. Das Projekt habe zu Spaltungen geführt, die nicht mehr im Interesse des Fussballs lägen.

Zuvor hatten sich die Uefa, Concacaf und der asiatische Verband AFC gegen den Deal gestellt. Auch intern wuchs der Widerstand: Chefberater Carlos Cordeiro trat zurück, FIFA-COO Kevin Lamour warf Infantino mangelnde Transparenz vor.

Die Krise könnte politische Folgen haben. Laut Medienberichten bereitet Concacaf-Präsident Victor Montagliani eine Gegenkandidatur für die FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 vor. Zusammenfassung erstellt mit

FIFA-Chef Gianni Infantino zieht seinen umstrittenen Privatisierungsplan für die Fussball-Weltmeisterschaft zurück. Das schreibt er in einer Stellungnahme, die die FIFA in der Nacht auf Samstag veröffentlicht. Der Vorschlag werde nicht weiterverfolgt, so Infantino.

Ursprünglich wollte die FIFA Teile ihrer kommerziellen Rechte – etwa an der Weltmeisterschaft – an Investoren verkaufen. Für den Deal wollte der Verband eine eigene Firma gründen, die Fifa Forward Enterprise (FFE). Das Ziel: mehrere Milliarden US-Dollar für den Weltfussball. Dabei setzte die FIFA den Verbänden eine Frist bis zum 19. September, um dem Deal zuzustimmen, und versprach dafür eine Sonderzahlung.

In seiner Stellungnahme schreibt Infantino: «Nachdem wir uns alle Standpunkte aufmerksam angehört haben, ist deutlich geworden, dass das Projekt zu Spaltungen geführt hat, die – unabhängig vom Ausmass der Unterstützung – nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liegen.»

Selbst innerhalb der FIFA gabs Widerstand

Sein Ziel sei es immer gewesen, den Fussball zu vereinen und zu verbessern, schreibt Infantino weiter. Er wolle nun in den kommenden Tagen und Wochen alle interessierten Parteien wieder an einen Tisch bringen.

Vor dem Rückzieher wurde Widerstand gegen den Plan laut. Zuerst stellen sich die Uefa und der Verband Concacaf dagegen, dann auch der asiatische Verband AFC. Kritiker befürchten einen Ausverkauf des Weltfussballs und zu grossen Einfluss von Investoren auf den Sport.

Auch aus den eigenen Reihen kam Widerstand. Infantinos langjähriger Chefberater Carlos Cordeiro trat am Freitag mit sofortiger Wirkung zurück. Auch FIFA-COO Kevin Lamour stellt sich öffentlich gegen seinen Präsidenten. Er spricht von mangelnder Transparenz und sagt, die Mitarbeitenden fühlten sich «getäuscht».

Die «New York Post» enthüllte, dass der Vorschlag tatsächlich gescheitert sei, da sich der Hauptinvestor Joshua Kushner aufgrund der weltweiten Kritik zurückgezogen habe.

Infantino wird bedrängt

Die Krise könnte für Infantino auch politische Folgen haben. Wie die britische Zeitung «The i Paper» berichtet, bereitet Concacaf-Präsident Victor Montagliani eine Kandidatur gegen Infantino für die Fifa-Präsidentschaftswahl im März 2027 vor. Bislang gibt es dafür aber keine offizielle Bestätigung.

US-Präsident Donald Trump sagt unterdessen, er habe nicht mit Infantino über die Investorenpläne gesprochen – das erklärte er auf eine Journalistenfrage während einer Kabinettssitzung in Camp David.

Infantino steht auch wegen einer anderen Angelegenheit unter Druck: Er war während der WM wegen einer auf Anruf von US-Präsident Donald Trump zurückgezogenen Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun schwer in die Kritik geraten. Damit wurde ein Einsatz des Spielers im Achtelfinale ermöglicht – ein äusserst ungewöhnliches Vorgehen. Nach Darstellung der FIFA wurde die umstrittene Entscheidung von der formal unabhängigen Disziplinarkommission getroffen.

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