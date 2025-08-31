  1. Privatkunden
Challenge League Heimsiege für die Verfolger Vaduz und Yverdon

SDA

31.8.2025 - 16:24

Antonio Marchesano bringt Yverdon gegen Xamax nach weniger als drei Minuten mit einem verwandelten Penalty auf die Siegerstrasse
Antonio Marchesano bringt Yverdon gegen Xamax nach weniger als drei Minuten mit einem verwandelten Penalty auf die Siegerstrasse
Keystone

Vaduz und Yverdon-Sport positionieren sich in der Challenge League als erste Verfolger von Leader Aarau. Beide feiern am Sonntag Heimsiege.

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:24

Vaduz setzte sich gegen Wil dank frühen Treffern von Marcel Monsberger und Florian Hoxha 2:1 durch. Absteiger Yverdon behauptete sich im Duell mit Tabellennachbar Neuchâtel Xamax 3:1. Antonio Marchesano vom Penaltypunkt, Dejan Sorgic und Elias Pasche erzielten die Tore.

Vaduz wahrte damit wie der nach sechs Spielen noch makellose FC Aarau (1:0 bei Rapperswil-Jona am Freitagabend) seine Ungeschlagenheit und hält bei 14 Punkten. Yverdon, das mit einer Niederlage in die Saison gestartet war, folgt einen Punkt dahinter.

