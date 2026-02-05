Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Held von Crans-Montana Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

dpa

5.2.2026 - 19:47

Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
dpa

Ein französischer Nachwuchsfussballer rettete seine Freundin in Crans-Montana aus den Flammen. Der 19-Jährige ist weiterhin in einer Klinik und kann noch lange nicht an Fussball denken.

,

DPA, Redaktion blue Sport

05.02.2026, 19:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der französische Nachwuchsfussballer Tahirys Dos Santos (19) wurde bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzt, nachdem er seine Freundin aus den Flammen gerettet hatte.
  • Der Spieler des FC Metz befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung und betont, dass seine Genesung Vorrang vor einer Rückkehr zum Fussball hat.
  • Ein Wiedersehen mit seiner Freundin, die zeitweise im Koma lag, gab es Ende Januar. In die Arme nehmen konnten die beiden sich da noch nicht, die vielen Brandwunden müssten erst noch verheilen.
Mehr anzeigen

Der bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzte französische Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos, der seine Freundin aus den Flammen rettete und als Held gefeiert wurde, kann noch nicht wieder an seine Karriere denken. «Ich konzentriere mich nicht zu sehr auf den Fussball. Das Wichtigste ist, dass ich mich gut erhole», sagte der Spieler des französischen Fussball-Erstligisten FC Metz der Zeitschrift «Paris Match». «Ich konzentriere mich zunächst darauf, meine Hände wieder richtig einsetzen zu können, wieder richtig laufen zu können, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.»

Nach der Katastrophe in der Schweiz war der 19-Jährige zunächst in eine Spezialklinik nach Stuttgart gebracht und später in seine ostfranzösische Heimat verlegt worden. Vom Krankenbett aus schilderte er «Paris Match» die dramatischen Minuten, als der Brand in der Bar ausbrach.

Zustand hat sich stabilisiert. Profi-Fussballer wurde bei Bar-Inferno zu 30 Prozent verbrannt

Zustand hat sich stabilisiertProfi-Fussballer wurde bei Bar-Inferno zu 30 Prozent verbrannt

Zur Rettung der Freundin zurück in die Flammen

«Wir kamen gegen 00:30 Uhr oder 01:00 Uhr an. Wir gingen nach unten, weil Coline auf die Toilette musste. Also begleitete ich sie und nutzte die Gelegenheit, um auch auf die Toilette zu gehen.» Er sei vor ihr fertig gewesen und wollt ein den ersten Stock gehen als er das Feuer sah. «Es ging alles sehr schnell, ich habe nicht wirklich nachgedacht. Ich bin sofort zu Coline gegangen, habe sie gerufen, sie war auf der Toilette, und wir sind die Treppe hinaufgerannt.»

Es habe ein Riesengedränge und viele Schreie gegeben, später habe er mit schweren Brandverletzungen starr vor Schock vor der Bar auf dem Boden gesessen. Er selbst wird von einem Freund gerettet, wie er schildert. Wie es seiner Freundin geht, weiss er zunächst nicht. «Ich hatte keine Neuigkeiten von Coline. Ich wusste nicht, wo sie war. Ich habe erst drei, vier Tage später etwas von ihr gehört. Ihre Eltern haben mir eine Nachricht geschickt», so Dos Santos.

Ein Wiedersehen mit seiner Freundin, die zeitweise im Koma lag, gab es für Tahirys Dos Santos erst Ende Januar. In die Arme nehmen konnten die beiden sich da aber noch nicht, die vielen Brandwunden müssten erst noch verheilen.

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Videos aus dem Ressort

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

05.02.2026

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

03.02.2026

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Ein Rap-Superstar im «Dörfli»? Snoop Doog überrascht in Italien als Fackelträger der Winterspiele.

05.02.2026

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Mehr Videos

Fussball-News

Er gab sein Debüt in der Serie A. Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Er gab sein Debüt in der Serie ADieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Basel wollte St. Galler Leitwolf. Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Basel wollte St. Galler LeitwolfLukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Miserabler Start als FCB-Trainer. Lichtsteiner: «Ich bin nicht der Typ Mensch, der aufgibt»

Miserabler Start als FCB-TrainerLichtsteiner: «Ich bin nicht der Typ Mensch, der aufgibt»

Vertrag bis 2029. Senegalesischer Verteidiger für die Grasshoppers

Vertrag bis 2029Senegalesischer Verteidiger für die Grasshoppers

Alexander Hack. FCZ verpflichtet deutschen Innenverteidiger

Alexander HackFCZ verpflichtet deutschen Innenverteidiger