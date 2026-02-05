Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

Metz-Spieler Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt. dpa

Ein französischer Nachwuchsfussballer rettete seine Freundin in Crans-Montana aus den Flammen. Der 19-Jährige ist weiterhin in einer Klinik und kann noch lange nicht an Fussball denken.

Der französische Nachwuchsfussballer Tahirys Dos Santos (19) wurde bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzt, nachdem er seine Freundin aus den Flammen gerettet hatte.

Der Spieler des FC Metz befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung und betont, dass seine Genesung Vorrang vor einer Rückkehr zum Fussball hat.

Ein Wiedersehen mit seiner Freundin, die zeitweise im Koma lag, gab es Ende Januar. In die Arme nehmen konnten die beiden sich da noch nicht, die vielen Brandwunden müssten erst noch verheilen. Mehr anzeigen

Der bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwer verletzte französische Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos, der seine Freundin aus den Flammen rettete und als Held gefeiert wurde, kann noch nicht wieder an seine Karriere denken. «Ich konzentriere mich nicht zu sehr auf den Fussball. Das Wichtigste ist, dass ich mich gut erhole», sagte der Spieler des französischen Fussball-Erstligisten FC Metz der Zeitschrift «Paris Match». «Ich konzentriere mich zunächst darauf, meine Hände wieder richtig einsetzen zu können, wieder richtig laufen zu können, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.»

Nach der Katastrophe in der Schweiz war der 19-Jährige zunächst in eine Spezialklinik nach Stuttgart gebracht und später in seine ostfranzösische Heimat verlegt worden. Vom Krankenbett aus schilderte er «Paris Match» die dramatischen Minuten, als der Brand in der Bar ausbrach.

Zur Rettung der Freundin zurück in die Flammen

«Wir kamen gegen 00:30 Uhr oder 01:00 Uhr an. Wir gingen nach unten, weil Coline auf die Toilette musste. Also begleitete ich sie und nutzte die Gelegenheit, um auch auf die Toilette zu gehen.» Er sei vor ihr fertig gewesen und wollt ein den ersten Stock gehen als er das Feuer sah. «Es ging alles sehr schnell, ich habe nicht wirklich nachgedacht. Ich bin sofort zu Coline gegangen, habe sie gerufen, sie war auf der Toilette, und wir sind die Treppe hinaufgerannt.»

Es habe ein Riesengedränge und viele Schreie gegeben, später habe er mit schweren Brandverletzungen starr vor Schock vor der Bar auf dem Boden gesessen. Er selbst wird von einem Freund gerettet, wie er schildert. Wie es seiner Freundin geht, weiss er zunächst nicht. «Ich hatte keine Neuigkeiten von Coline. Ich wusste nicht, wo sie war. Ich habe erst drei, vier Tage später etwas von ihr gehört. Ihre Eltern haben mir eine Nachricht geschickt», so Dos Santos.

Ein Wiedersehen mit seiner Freundin, die zeitweise im Koma lag, gab es für Tahirys Dos Santos erst Ende Januar. In die Arme nehmen konnten die beiden sich da aber noch nicht, die vielen Brandwunden müssten erst noch verheilen.