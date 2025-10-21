  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Herkulesaufgabe nach grossem Umbruch

SDA

21.10.2025 - 05:00

Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes war im Sommer mehr als gefordert
Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes war im Sommer mehr als gefordert
Keystone

Bayer Leverkusen meistert den grossen Umbruch auf diese Saison auch dank einem frühen Trainerwechsel bisher gut. Nun steht in der Champions League mit Paris Saint-Germain eine grosse Hürde bevor.

Keystone-SDA

21.10.2025, 05:00

Unglaubliche 39 Transferbewegungen gab es bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer. Der Gesamtmarktwert der Abgänge beträgt gemäss «transfermarkt.de» sagenhafte 415,80 Millionen Euro. Unter anderen verliessen Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide zu Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und nicht zuletzt der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka (Sunderland) den Verein. Letzterer war der Taktgeber im Spiel von Bayer 04.

Sportdirektor Simon Rolfes war also mehr als gefordert, umso mehr, als er auch noch Erfolgstrainer Xabi Alonso ersetzen musste. Der Spanier, den es zu Real Madrid zog, führte das Team in der Saison 2023/24 zum Gewinn des Doubles, wobei Leverkusen zum ersten Mal überhaupt den Meistertitel gewann, und dies ohne Niederlage. In der vergangenen Spielzeit war in der Bundesliga nur Bayern München besser.

Missverständnis ten Hag

Rolfes ersetzte Alonso zunächst durch Erik ten Hag, der als kein einfacher Trainer beschrieben wird. Wie auch immer stimmte die Chemie zwischen dem Niederländer und seinem Chef nicht. Zudem hatte Rolfes wegen dem planlos wirkenden Spiel der Mannschaft «unruhige Nächte», wie er im «aktuellen sportstudio» sagte. Deshalb kam es nach einem gewonnenen Cupspiel und zwei Meisterschaftspartien mit einem geholten Punkt zur Trennung. So früh wurde in der Bundesliga noch nie ein im Sommer zuvor verpflichteter Trainer entlassen.

Nun trägt der Däne Kasper Hjulmand, zuvor vier Jahre Nationaltrainer seines Landes, die Verantwortung. Seither läuft es Leverkusen. Unter seiner Leitung gab es in sieben Pflichtspielen vier Siege und drei Unentschieden. In der Bundesliga belegt das Team mit zwei Punkten Rückstand auf das zweitplatzierte Leipzig den 5. Tabellenrang – einzig Leader Bayern München ist enteilt.

Deutsche Topspieler nicht finanzierbar

Das unterstreicht, dass die Mannschaft trotz der grossen Fluktuation erneut gut aufgestellt ist. 91 Prozent der Spieler des aktuellen Kaders sind ausländische Profis. «Für uns ist es nicht finanzierbar, deutsche Spieler mit der Qualität, die wir voraussetzen, für uns zu verpflichten», sagte Rolfes. Gleichwohl besitze Leverkusen «einen hervorragenden Ruf».

Am Dienstag bekommt es Bayer 04 in der Champions League mit einer Herkulesaufgabe zu tun, ist doch zu Hause Titelverteidiger Paris Saint-Germain der Gegner. Bei den Franzosen könnte Ousmane Dembélé, in diesem Jahr Gewinner des Ballon d'Or, nach einer Anfang September erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel sein Comeback geben. «PSG ist derzeit vielleicht sogar das beste Team von allen», so Rolfes. Es wird für die mit Personalsorgen kämpfenden Leverkusener also mehr als schwierig, in der Königsklasse nach den Unentschieden beim FC Kopenhagen (2:2) und daheim gegen die PSV Eindhoven (1:1) den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.

Paris Saint-Germain ist eine von sechs Equipen, welche die ersten beiden Partien gewonnen hat. Von diesem Sextett sind am Dienstag auch Arsenal und Inter Mailand im Einsatz. Inter mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji trifft auswärts auf Union Saint-Gilloise aus Belgien, das Team des Zürcher Stürmers Marc Giger. Torhüter Gregor Kobel tritt mit Borussia Dortmund auswärts gegen den FC Kopenhagen an, der zuletzt nicht mehr eingesetzte Verteidiger Fabian Schär empfängt mit Newcastle United die Portugiesen von Benfica Lissabon.

Meistgelesen

Warum Europa jetzt erst recht um seine Sicherheit bangen muss
Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast
Sicherheitsmänner verprügeln und fesseln Ladenkunden – jetzt müssen sie vor Gericht

Videos aus dem Ressort

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

STORY: Training der Männer von Bayer Leverkusen vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag. Laut Cheftrainer Kasper Hjulmand ist die Mannschaft entschlossen, ihre eigenen Qualitäten herzuzeigen, so sagte der Däne während der Pressekonferenz vorm Match am Montag.  Kasper Hjulmand / Cheftrainer Bayer 04 Leverkusen «Wir wissen natürlich, dass wir mit PSG auf eine Mannschaft treffen, die immer viel Ballbesitz hat. Sie wissen, wie man das Spiel aufbaut. Wir werden wahrscheinlich mehr als sonst in einem Block stehen, aber das ist okay. Das können wir schaffen. Aber es geht um Prinzipien und darum, die Rollen mit Qualität auszufüllen.» Der Trainer würdigte die Offensivqualitäten von PSG. Er gehe aber davon aus, dass das aggressive Pressing der Pariser auch Chancen für die Leverkusener schaffen werde.  «Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ich finde, wir haben auch Potenzial zum Entwickeln und können es besser machen. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben viel Vertrauen. Ich sehe ganz klar die Möglichkeiten und da Potenzial von dieser Mannschaft. Wir sind auf einem guten Weg."  Leverkusen wird allerdings mit einer geschwächten Mannschaft gegen den aktuellen Champions-League-Meister PSG antreten, der auch französischer Meister ist. Denn mehrere Spieler fallen aus, weil sie verletzt sind. Tella, Vazquez, Tillman, Palacios, Tape, Terrier, Hofmann und Sarco werden alle nicht im Kader stehen, bestätigte Hjulmand. Stürmer Patrik Schick und Innenverteidiger Jarell Quansah spielbereit sein könnten. Hjulmand ist in seinen ersten sieben Spielen als Trainer von Leverkusen ungeschlagen geblieben, nachdem er im September die Nachfolge von Erik ten Hag angetreten hatte. 

20.10.2025

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

15.10.2025

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

15.10.2025

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Leverkusen-Trainer vor Begegnung mit PSG: «Sind auf einem guten Weg»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Arnaud Boisset: «Meinen Kopf zu heilen, war die erste Priorität»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Justin Murisier: «Manchmal muss man egoitisch sein als Einzelsportler»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Embolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Söldner-CheckEmbolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Frauen. Servette marschiert weiter, Egli trifft für Freiburg

FrauenServette marschiert weiter, Egli trifft für Freiburg

Schweizer Gruppen-Gegner. Potter wird bei Schweden Nachfolger von Tomasson

Schweizer Gruppen-GegnerPotter wird bei Schweden Nachfolger von Tomasson