Johan Manzambi lässt sich von den Schwiezer Fans in Inglewood feiern Keystone

Matchwinner Johan Manzambi spricht nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina von einem Traum, Manuel Akanji von Zusammenhalt, Granit Xhaka von einer Einheit.

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Johan Manzambi: «Es ist wie ein Traum, dass ich an der WM spielen kann, zwei Tore zu schiessen und dann Player of the Match zu werden – heute kann ich sicher nicht schlafen. Wir wollten heute einfach gewinnen. Das ist die WM, da musst du alles geben. Wir wissen, dass wir gegen Katar nicht so gut waren. Deshalb wollten wir es heute besser machen und gewinnen. Wenn ich spiele, will ich immer einen Impact haben, mein Bestes geben und der Mannschaft helfen. Heute habe ich der Mannschaft geholfen.»

Manuel Akanji: «Wenn du ein Spiel so dominierst, viele Möglichkeiten hast, aber immer ein Stück fehlt, tendiert man dazu, zu offensiv zu sein. Wir durften den Kopf nicht verlieren. Wir sind dran geblieben. Die, die angefangen haben, haben den Gegner müde gemacht. Die Einwechselungen haben dann den Unterschied gemacht. Das ist sehr wichtig. An einem Turnier braucht man alle Spieler. Hoffentlich geht es so weiter. Unsere grösste Stärke ist der Zusammenhalt.»

Granit Xhaka: «Heute haben wir eine Einheit gesehen, Engagement mit und ohne Ball, auch mal dreckige Läufe. Fussball ist nicht nur mit Ball, sondern auch ohne. Wir haben heute über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Wir wussten, dass wir nur als Einheit auftreten können. Klar haben wir individuelle Klasse. Im modernen Fussball muss man aber als Mannschaft auftreten. Dann profitiert am Ende jeder. (Zu den Einwechselspielern) Klar ist man enttäuscht, wenn man nicht von Anfang an spielt. Aber wenn du ein solches Kader hast, mit solcher Qualität, dann braucht es manchmal ein wenig Geduld. Dann musst du genau dann bereit sein, wenn der Trainer dich bringt. Heute haben die Spieler, die eingewechselt wurden, den Unterschied gemacht. Es ist brutal wichtig, dass wir im Kopf bereit sind.»

Murat Yakin: «Wichtig sind die drei Punkte. Die haben wir uns hart erarbeitet und verdient gewonnen. Heute hat vieles gepasst. Die Taktik, die wir vorgegeben haben, die Spieler, die reingekommen sind. Es war eine Mannschaftsleistung heute. Gegen Katar haben wir ein, zwei Tore zu wenig geschossen. Heute ist es aufgegangen, obwohl Geduld gefragt war. Wir haben dann im richtigen Moment zugestochen. Johan (Manzambi) muss man keine taktischen Vorgaben geben. Er ist ein Instinktfussballer. Defensiv muss er in der Organisation bleiben, offensiv kann er sich frei bewegen. Massgebend heute waren die überzeugenden Abschlüsse.»