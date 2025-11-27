  1. Privatkunden
Eike Immel wird 65 Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

Michael Wegmann

27.11.2025

Vom Millionär zum Sozialhilfebezüger: der ehemalige deutsche Goalie-Star Eike Immel.
Vom Millionär zum Sozialhilfebezüger: der ehemalige deutsche Goalie-Star Eike Immel.
KEYSTONE

Nur Oliver Kahn hütete häufiger ein Bundesliga-Tor. Heute wird die deutsche Fussball-Legende Eike Immel 65, lebt von 563 Euro Sozialhilfe und wurde kürzlich wegen Betrugs in 107 Fällen zu zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. 

Redaktion blue Sport

27.11.2025, 15:00

27.11.2025, 15:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eike Immel war einer der erfolgreichsten deutschen Torhüter aller Zeiten, mit 534 Bundesliga-Spielen und frühen Einsätzen für die Nationalmannschaft.
  • Nach dem Karriereende stürzte er durch Spielsucht und finanzielle Probleme ab und wurde 2025 wegen Betrugs in 107 Fällen zu über zwei Jahren Haft verurteilt.
  • Heute lebt er von Sozialhilfe und redet offen über seinen Absturz und seine fehlende Eigenständigkeit. Immel wird heute 65 Jahre alt.
Mehr anzeigen

Er galt als einer Besten seines Fachs. Bereits mit 19 Jahren hütete er das Tor der deutschen Nationalmannschaft - nie war ein Schlussmann einer deutschen A-Nationalmannschaft jünger. Und bis heute ist Eike Immel mit 534 Bundesliga-Spielen für Dortmund und Stuttgart die Nummer zwei in der Rekordliste deutscher Torhüter, hinter Oliver Kahn (557). Eine Karriere voller Höhepunkte: DFB-Goalie an der Heim-EM 1988, UEFA-Cup-Final gegen Napoli und Diego Maradona, deutscher Meister. Dann kam Rolf Fringer.

Eike Immel gegen den holländischen Superstar Marco van Basten im EM-Halbfinal 1988. 
Eike Immel gegen den holländischen Superstar Marco van Basten im EM-Halbfinal 1988. 
KEYSTONE

Im Sommer 1995 übernahm der heutige blue Experte den VfB Stuttgart, Immels damaligen Club, und setzte den Routinier ab; damals war der 35-jährig. «Er hat mich damals zu sich zitiert und mir gesagt: Du spielst hier nie wieder. Es sei denn, alles läuft schief und wir brauchen noch mal einen erfahrenen Mann. Nach dieser Aussage blieb mir nichts anderes übrig, als den Verein zu wechseln», erzählte Immel mal.

Er zog weiter zu Manchester City, machte 43 Spiele - und stürzte kontinuierlich ab. Er wurde spielsüchtig, verzockte sein ganzes Vermögen. Fernsehauftritte wie beim Dschungelcamp oder dem Format «Promis unter Palmen» brachten zwischendurch ein bisschen Geld. Auch das schmiss er wieder stilsicher zum Fenster raus.

Wegen Betrugs in 107 Fällen zu Gefängnis verurteil

Heute lebt der einstige Fussball-Millionär Immel von 563 Euro Sozialhilfe. In diesem Sommer wurde er wegen Betrugs in 107 Fällen zu zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. In einer Reportage auf RTL 2 unter dem Titel «Armes Deutschland» gab Immel kürzlich offenherzig zu: «Ich bin überhaupt nicht eigenständig.»

Ein Flair für Skandälchen hatte er schon früh. Mit 19 und 20 fuhr er seine ersten Autos, die er mit seinem Fussballer-Salär verdiente, zu Schrott. Dem Magazin «11Freunde» sagte er einst dazu: «Schade finde ich, dass man zwanzig Jahre Fussball spielt, und das was übrig bleibt, ist: Der hat gezockt und zwei Autos kaputtgefahren.»

Am 27. November wird Immel 65 Jahre alt. Herzliche Gratulation!

