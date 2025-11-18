  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erkennst du den damals 2-Jährigen? Hier hat Senderos einen Nati-Star auf dem Arm

Andreas Böni

18.11.2025

Irgendwann Anfang der 2000er-Jahre: Der damalige Nati-Spieler Philippe Senderos hält einen Knirps auf dem Arm. Damals weiss noch niemand, dass auch der Junge mal ein Fussballer wird.
Irgendwann Anfang der 2000er-Jahre: Der damalige Nati-Spieler Philippe Senderos hält einen Knirps auf dem Arm. Damals weiss noch niemand, dass auch der Junge mal ein Fussballer wird.
zVg

Wir sehen Philippe Senderos, den grossen Star von Arsenal, mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Heute ist der Knabe selbst ein Nati-Star. Senderos erzählt bei blue Sport, wie es dazu kam.

Andreas Böni

18.11.2025, 14:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein altes Foto zeigt Nati-Legende Philippe Senderos mit dem damals kleinen Johan Manzambi – heute ein aufstrebender Star der Schweizer Nationalmannschaft.
  • Senderos lobt Manzambis Charakter und Fähigkeiten und sieht in ihm das Potenzial für eine grosse internationale Karriere.
  • Mit seinem Tor gegen Schweden und der bevorstehenden WM-Qualifikation in Pristina steht Manzambi symbolisch für die vielversprechende Zukunft des Schweizer Fussballs.
Mehr anzeigen

Ein Parkplatz in Genf. Philippe Senderos, damals «etwa 22 oder 23 Jahre alt», trägt einen Jungen auf dem Arm. «Zwei- bis dreijährig, schätzungsweise», sagt Senderos augenzwinkernd. Erst heute weiss er: Der Knabe auf seinem Arm hat eine grossartige Fussball-Karriere vor sich.

Der Junge auf Senderos' Arm ist Johan Manzambi (20). Der junge Mann, der gerade die Schweizer Nati-Fans verzückt und auch in der Bundesliga bei Freiburg zur Grösse gewachsen ist.

Senderos erzählt: «Dieses Bild entstand auf dem Parkplatz der Servette-Akademie, wo ich zu Besuch war. Ich denke, seine Mutter hat das Foto gemacht – und vor einigen Jahren hat er es mir dann zugeschickt.» Erinnerungen werden wach, als Lionel Messi den kleinen Lamine Yamal badete und die Fotos um die Welt gingen.

Senderos glaubt an eine grosse Manzambi-Karriere

«Johan ist ein super Junge, mit einem super Charakter», sagt Nati-Legende Senderos, der neben Arsenal auch für die AC Milan spielte und von Einsätzen an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Champions-League-Spielen als Innenverteidiger eine Weltkarriere machte. «Wir sind immer in Kontakt und reden ab und zu. Als ich als Sportdirektor zu Servette gekommen bin, war er in der Akademie, ist dann aber zu Freiburg gegangen.»

«Er erinnert an Paul Pogba». Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Er erinnert an Paul Pogba»Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

Senderos, der im Moment für die FIFA arbeitet, sagt: «Man sah schon damals, dass er ein Top-Profi ist. Aber heute sieht man, dass er internationale Klasse hat. Er kann eine ganz grosse internationale Karriere machen. Er hat physisch und technisch unglaubliche Voraussetzungen, kann verschiedene Positionen spielen – ‹The sky is the limit› für ihn.»

Heute wird Manzambi erstmal in Pristina das WM-Ticket mit der Nati lösen, wenn man nicht sensationellerweise mit sechs Toren Unterschied verlieren würde. Senderos glaubt aber auch, dass Manzambi schon beim 4:1 gegen Schweden ein Stein vom Herzen gefallen sei: «Dieses Tor zum Schlussresultat in der eigenen Stadt zu schiessen – das war ein ganz spezieller Moment. Für ihn und für alle.»

Man darf zuversichtlich sein, dass die Fussball-Schweiz noch viele magische Manzambi-Momente erleben wird.

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Der 19-Jährige über schwierige Phasen in der Jugend, den wichtigsten Moment seiner Karriere und gute Ratschläge aus der Familie.

25.09.2025

Meistgelesen

Nato-U-Boot versenkt Fregatte aus Norwegen +++ C4 im Einsatz: So lief die Sabotage in Polen ab
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
Ist dieser juristische Kniff Trumps Schlupfloch im Fall Epstein?
Deepfake-Betrug in der Schweiz explodiert – Zahl der Fälle verfünffacht
Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?

WM-Qualifikation

Fussball-News

U17-WM im Ticker. Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?

U17-WM im TickerZieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?

Päckli-Trick. Gericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

Päckli-TrickGericht in Bülach verurteilt Ex-FCZ-Spieler Denoon wegen Betrugs

WM-Quali-Duell ab 20:45 Uhr live. Deshalb werden Avdullahu und Hajdari gegen die Schweiz nicht spielen

WM-Quali-Duell ab 20:45 Uhr liveDeshalb werden Avdullahu und Hajdari gegen die Schweiz nicht spielen

Beachvolleyball. «Das müssen wir zuerst verarbeiten»

Beachvolleyball«Das müssen wir zuerst verarbeiten»

Deutschland löst WM-Ticket. Es wartet viel Arbeit auf Nagelsmann und seine Mannschaft

Deutschland löst WM-TicketEs wartet viel Arbeit auf Nagelsmann und seine Mannschaft

Er spielte für die Nati und Kosovo. Albert Bunjaku: «Doppelbürger werden sich nicht mehr sofort für die Schweiz entscheiden»

Er spielte für die Nati und KosovoAlbert Bunjaku: «Doppelbürger werden sich nicht mehr sofort für die Schweiz entscheiden»