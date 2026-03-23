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Auftakt ins WM-Jahr Okafor ist nach 16 Monaten zurück – hier rücken die Nati-Stars in Horben DE ein

Jan Arnet

23.3.2026

Die Nati bei der Ankunft in Horben

Die Nati bei der Ankunft in Horben

Xhaka, Akanji, Embolo & Co. Hier kommen die Schweizer Nationalspieler im deutschen Horben an.

23.03.2026

Obwohl der Test-Kracher gegen Deutschland am Freitag in Basel stattfindet, trifft sich die Nati nicht in der Schweiz, sondern im deutschen Horben im Schwarzwald. 

Jan Arnet

23.03.2026, 15:11

23.03.2026, 15:18

Als einer der Letzten rückt Noah Okafor in Horben ein. Der Leeds-Angreifer, der kurzfristig für den verletzten Filip Ugrinic nachnominiert wurde, ist damit nach 16 Monaten zurück im Nationalteam.

Murat Yakin erklärte bereits am letzten Donnerstag, dass er wieder mit Okafor geplant hatte, dieser aber wegen einer Verletzung absagen musste. Jetzt scheint der 25-Jährige doch fit zu sein für einen Einsatz gegen Deutschland und/oder Norwegen.

Nach fast anderthalb Jahren ist Noah Okafor zurück in der Nati.
Nach fast anderthalb Jahren ist Noah Okafor zurück in der Nati.
Keystone

Ebenfalls nach langer Zeit wieder dabei ist Alvyn Sanches. Nachdem sich das YB-Juwel bei seinem Nati-Debüt vor einem Jahr in Nordirland das Kreuzband gerissen hatte, kriegt Sanches nun die Chance, sich ein weiteres Mal in der Nati zu beweisen.

Nutzt YB-Star seine WM-Chance?. Nach Horror-Debüt ist Alvyn Sanches zurück in der Nati

Nutzt YB-Star seine WM-Chance?Nach Horror-Debüt ist Alvyn Sanches zurück in der Nati

Das Programm der Schweizer Nati

  • Montag, 23. März: Zusammenzug in Horben DE
  • Donnerstag, 26. März: Abreise nach Basel
  • Freitag, 27. März, 20:45 Uhr: Testspiel Schweiz – Deutschland in Basel
  • Montag, 30. März: Abreise nach Norwegen
  • Dienstag, 31. März, 18:00 Uhr: Testspiel Norwegen – Schweiz in Oslo
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