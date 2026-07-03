Die Schweiz führt im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien mit 1:0. Torschütze ist Breel Embolo. Mindestens die Hälfte des Treffers geht aber auf das Konto von Johan Manzambi.

Die Nati braucht gegen Algerien nur 10 Minuten, um in Führung zu gehen. Das liegt allerdings nicht an spielerischer Dominanz – bis zu diesem Zeitpunkt sieht die Truppe von Murat Yakin kaum den Ball –, sondern an einem einzigen schnellen Gegenstoss.

Und da ist einer mittendrin: Johan Manzambi. Der neue Schweizer Offensiv-Hoffnungsträger lässt der Algerien-Defensive keine Chance und legt sehenswert für Breel Embolo auf, der nur noch das Bein hinhalten muss. Hier geht's zum Live-Ticker der Partie.