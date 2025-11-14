Slapstick der U17-Nati: Scherrer trifft das leere Tor nicht 14.11.2025

Die Schweizer U17-Nati zeigt im WM-Sechzehntelfinal einen abgeklärten Auftritt und legt bis zur 58. Minuten vorentscheidend mit 3:0 vor. Alles gelingt dem Team von Luigi Pisino gegen Ägypten aber nicht.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Der Schweizer Nati glückt der Auftakt in die K.o.-Phase an der U17-WM nach Wunsch. Gegen Ägypten zeigt das Team von Trainer Luigi Pisino einen abgeklärten Auftritt und beweist im gegnerischen Strafraum Effizienz – mit Ausnahme einer Aktion in der 62. Minute.

Nach einer schönen Kombination kommt erst Stiel aus bester Position zum Abschluss, ein ägyptischer Verteidiger kann den Schuss auf der Torlinie aber noch blocken. Dann fällt der Ball Nevio Scherrer genau vor die Füsse. Doch der Stürmer verfehlt das leere Tor aus kürzester Distanz und trifft nur den Pfosten.

Immerhin: Weil Scherrer (16.) und Stiel (58.) ihre Chancen zuvor besser nutzen und sich unter die Torschützen reihen, führt die Schweiz zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 – und lässt in der Folge nichts mehr anbrennen. Zwar kommt Ägypten kurz vor Schluss zum Ehrentreffer, dieser kommt allerdings zu spät.

