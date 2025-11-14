  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Slapstick der U17-Nati Hier verfehlt Nevio Scherrer das leere Tor aus kürzester Distanz

Luca Betschart

14.11.2025

Slapstick der U17-Nati: Scherrer trifft das leere Tor nicht

Slapstick der U17-Nati: Scherrer trifft das leere Tor nicht

14.11.2025

Die Schweizer U17-Nati zeigt im WM-Sechzehntelfinal einen abgeklärten Auftritt und legt bis zur 58. Minuten vorentscheidend mit 3:0 vor. Alles gelingt dem Team von Luigi Pisino gegen Ägypten aber nicht. 

Redaktion blue Sport

14.11.2025, 17:00

Der Schweizer Nati glückt der Auftakt in die K.o.-Phase an der U17-WM nach Wunsch. Gegen Ägypten zeigt das Team von Trainer Luigi Pisino einen abgeklärten Auftritt und beweist im gegnerischen Strafraum Effizienz – mit Ausnahme einer Aktion in der 62. Minute. 

Nach einer schönen Kombination kommt erst Stiel aus bester Position zum Abschluss, ein ägyptischer Verteidiger kann den Schuss auf der Torlinie aber noch blocken. Dann fällt der Ball Nevio Scherrer genau vor die Füsse. Doch der Stürmer verfehlt das leere Tor aus kürzester Distanz und trifft nur den Pfosten. 

Immerhin: Weil Scherrer (16.) und Stiel (58.) ihre Chancen zuvor besser nutzen und sich unter die Torschützen reihen, führt die Schweiz zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 – und lässt in der Folge nichts mehr anbrennen. Zwar kommt Ägypten kurz vor Schluss zum Ehrentreffer, dieser kommt allerdings zu spät.

Der WM-Traum lebt. Die Schweizer U17 schlägt Ägypten und steht im Achtelfinale

Der WM-Traum lebtDie Schweizer U17 schlägt Ägypten und steht im Achtelfinale

Alle Talente im Porträt. Diese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

Alle Talente im PorträtDiese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

Das könnte dich auch interessieren

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

12.11.2025

Meistgelesen

Zoll-Deal steht – jetzt informiert der Bundesrat
Die Schweiz hat einen Deal mit Trump – und muss dafür bluten
So reagieren Politik und Wirtschaft auf den Zoll-Deal mit den USA
Sechsstelliger Jahreslohn, 250 Tage Ferien – doch Amalies Job will niemand
Die Schweizer U17 schlägt Ägypten und steht im Achtelfinale

Mehr aus dem Ressort

Pressekonferenz im Stream. Das sagen Yakin und Embolo vor dem kapitalen Spiel gegen Schweden

Pressekonferenz im StreamDas sagen Yakin und Embolo vor dem kapitalen Spiel gegen Schweden

WM-Quali in Gefahr. Italien-Coach Gattuso sauer auf eigene Fans: «Eine Schande»

WM-Quali in GefahrItalien-Coach Gattuso sauer auf eigene Fans: «Eine Schande»

Beim Trainer entschuldigt?. Neymar: «Eine weitere Lüge von einem beschissenen Journalisten»

Beim Trainer entschuldigt?Neymar: «Eine weitere Lüge von einem beschissenen Journalisten»

GC-Legende Mats Gren. «Aus schwedischer Sicht müssten wir besser sein als die Schweiz»

GC-Legende Mats Gren«Aus schwedischer Sicht müssten wir besser sein als die Schweiz»

WM-Alarm nach Ronaldo-Rot. Irland-Coach: «Vielleicht habe ich ihn psychologisch beeinflusst»

WM-Alarm nach Ronaldo-RotIrland-Coach: «Vielleicht habe ich ihn psychologisch beeinflusst»