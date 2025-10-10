  1. Privatkunden
Schwedischer Mega-Bock Hier verstolpert Bergvall den Ball vor dem leeren Schweizer Tor

Tobias Benz

10.10.2025

Die Nati im Glück: Schwedens Bergvall verstolpert Ball vor leerem Schweizer Tor

Die Nati im Glück: Schwedens Bergvall verstolpert Ball vor leerem Schweizer Tor

Die Schweiz zeigt gegen Schweden eine starke erste Halbzeit, hat kurz vor dem Pausenpfiff dann aber mächtig Glück, doch nicht hinten zu liegen. Schwedens Bergvall verstolpert den Ball vor dem leeren Schweizer Tor.

10.10.2025

Die Schweiz zeigt gegen Schweden eine starke erste Halbzeit, hat kurz vor dem Pausenpfiff dann aber mächtig Glück, doch nicht hinten zu liegen. Schwedens Bergvall verstolpert den Ball vor dem leeren Schweizer Tor.

Redaktion blue Sport

10.10.2025, 21:57

10.10.2025, 22:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz hat in Schweden trotz einer starken ersten Halbzeit Glück, nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen.
  • Schwedens Mittelfeldspieler Bergvall vergibt den Führungstreffer für das Heimteam vor dem leeren Tor spektakulär.
Mehr anzeigen

Ist nicht wahr! In der 43. Minute des Top-Duells in WM-Quali-Gruppe B zwischen Schweden und der Schweiz hat die gesamte Strawberry Arena in Solno bereits den Torschrei auf den Lippen. Superstar Isak schnippelt Nati-Abwehrboss Akanji den Ball weg und zieht in Richtung Schweizer Tor. Dort legt er quer auf den freistehenden Bergvall. Aber der Mittelfeldspieler verstolpert den Ball vor dem leeren Kasten.

Pures Glück aus Sicht des Schweizer Teams. Dabei hätte das Team von Murat Yakin den Rückstand aber auch nicht verdient gehabt. In der Startphase dominiert die Nati ihren Gegner, Embolo scheitert bereits früh mit einem Kopfball am Pfosten. Später trifft allerdings auch Schwedens Isak das Aluminium.

