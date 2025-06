Benfica Lissabon (in weiss) und die Boca Juniors kämpften im ersten Gruppenspiel an der Klub-WM mit harten Bandagen Keystone

An der Klub-WM in den USA trennen sich die Boca Juniors aus Buenos Aires mit Benfica Lissabon 2:2. Der Schweizer Internationale Lucas Blondel wurde bei den Boca Juniors nicht eingesetzt.

Keystone-SDA SDA

Die Partie in Miami vor 55'574 Zuschauern verlief hitzig und spektakulär. Es gab vier Tore, drei Rote Karten und mehr als eine Rudelbildung. Benfica Lissabon erwies sich als das etwas stärkere Team und rettete nach einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden.

Ausgerechnet zwei Argentinier, die jeweils 37-jährigen Weltmeister Angel Di Maria (mittels Penalty) und Nicolas Otamendi mit einem wuchtigen Kopfball, erzielten die Goals für Benfica Lissabon. Das 2:2 erzielte Benfica in Unterzahl, nachdem Verteidiger Andrea Belotti in der 70. Minute des Feldes verwiesen worden war. In der Schlussphase kassierte auch noch Nicolas Figal (Boca Juniors) nach einem brutalen Tritt eine Rote Karte. Und schon vor der Pause sah der bereits ausgewechselte Ander Herrera (Boca Juniors) die Rote Karte, weil er auf den Schiedsrichter los ging, als der seinen Penalty-Entscheid auf dem VAR-Bildschirm überprüfen wollte.

In der Gruppe C geht es am Freitag mit der Partie Bayern München gegen die Boca Juniors weiter. Bayern München kann sich nach dem 10:0 zum Auftakt über Auckland mit einem zweiten Sieg das Achtelfinal-Ticket lösen. Für die Bayern wird der zweite Auftritt zum Auswärtsspiel: Die vielen Latinos in Florida unterstützten die Boca Juniors gegen Benfica frenetisch.

Ausserdem setzte sich in der Nacht auf Dienstag Flamengo aus Brasilien gegen Tunis mit 2:0 durch.