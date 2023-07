Jordan Henderson setzte sich aktiv für die LGBTQ+-Gemeinschaft ein. Sein Wechsel nach Saudi-Arabien sorgt für rote Köpfe. IMAGO/Offside Sports Photography

Jordan Hendersons Wechsel nach Saudi-Arabien erhitzt die Gemüter. Der 33-Jährige setzte sich lautstark für LGBTQ+ ein – nun spielt er in einem Land, das Homosexualität bestraft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jordan Henderson spielt fortan in Saudi-Arabien. Der Wechsel in ein Land, das Homosexualität verbietet, sorgt für negative Schlagzeilen, zumal sich «Hendo» aktiv für LGBTQ+ einsetzte.

Thomas Hitzlsperger, der sich 2014 als erster deutscher Fussballer outete, findet klare Worte: «Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass seine Unterstützung echt sein würde. Ich Idiot.»

Auch Fans kritisieren Henderson scharf. Ex-Teamkollege Jamie Carragher findet dies gerechtfertigt. Zudem werfen Fans Al-Ettifaq, dem Henderson-Klub, vor, auf Videos die Regenbogen-Binde zu kaschieren.

Jordan Henderson lockt ein neues Abenteuer. Der 33-jährige Routinier wechselt von Liverpool zu Al-Ettifaq nach Saudi-Arabien, wo Kumpel Steven Gerrard an der Seitenlinie steht. «Ich kann es kaum erwarten, loszulegen», teilt Jordan Henderson am Donnerstag auf Instagram mit.

Mit dem Wüsten-Wechsel manövriert sich Henderson bei einigen ins Abseits. Der Hintergrund: Jordan Henderson steht für Menschen jeglicher sexueller Orientierung ein, trug die regenbogenfarbige Kapitänsbinde mit Selbstverständnis und wurde wegen seines jahrelangen Supports für den britischen LGBT-Award nominiert.

Henderson setzt sich aktiv für LGBTQ+ ein – nun wechselt er in ein Land, das Homosexualität bestraft

An einer Veranstaltung, die die LGBTQ+-Gemeinschaft im Sport unterstützt (Stonewall Rainbow Laces Camapign 2019), sagte Henderson: «Die kleingeistigen Idioten, die dir (wegen deiner sexuellen Orientierung, Anm. d. Red) ein schlechtes Gewissen machen, haben im Fussball nichts zu suchen. So einfach ist das.»

Football is a game for everyone. No matter what. #RainbowLaces pic.twitter.com/wDLFgY2pp3 — Jordan Henderson (@JHenderson) December 5, 2020

Nun wechselt «Hendo» in ein Land, in dem Homosexualität verboten ist und bei einem Verstoss gar die Todesstrafe droht. Dieser Kontrast stösst bei vielen sauer auf, so auch bei Thomas Hitzlsperger. «Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass seine Unterstützung für die LGBTQ+-Gemeinschaft echt sein würde. Ich Idiot». Der 41-jährige Hitzlsperger hatte sich 2014 als erster deutscher Profi-Fussballer als homosexuell geoutet.

Ex-Teamkollege Carragher: «Die Kritik an Henderson ist berechtigt»

Hitzlsperger, der selbst in der Premier League spielte, schiesst auf Twitter weiter: «Er kann spielen, wo er will. Ich bin allerdings neugierig, wie seine neue Marke Jordan Henderson aussehen wird. Die alte Marke ist tot!» Damit spielt Hitzlsperger auf das Image an, das sich Henderson über die Jahre hinweg erarbeitet hat.

Auch seitens der Fans erntet der 77-fache Nationalspieler Englands Spott. So findet auch der Gründer der Liverpooler LGBTQ+-Fangruppe «Kop Outs» klare Worte zum Abgang des ehemaligen Kapitäns der Reds: «Er macht sich durch die Hintertür aus dem Staub, um dem Geld hinterherzujagen, nachdem er sich als einer von uns bekannt hatte. Das ist wirklich sehr enttäuschend.»

Ex-Teamkollege von Jordan Henderson, Jamie Carragher, hat «volles Verständnis für diese Kritik und sie ist berechtigt.» Henderson sei gefeiert worden, weil er sich für LGBTQ+ einsetzte, jetzt würden aufgrund seines Wechsels schwierige Fragen auf ihn einprasseln, so Carragher in einer Kolumne bei «The Telegraph».

Hat der saudische Klub die Regenbogen-Binde bewusst unkenntlich gemacht?

Es ist aber nicht nur Jordan Henderson der sein Fett abkriegt, auch sein neuer Klub, Al-Ettifaq, sorgt für erhitzte Gemüter. Fans beschuldigen die saudische Mannschaft, mehrere Fotos in einem Vorstellungs-Video von Henderson so bearbeitet zu haben, dass die Regenbogen-Kapitänsbinden unkenntlich gemacht wurden.

Regenbogenfarbene Binde unkenntlich gemacht? Fans kritisieren das Henderson-Vorstellungs-Video des saudi-arabischen Klubs Al-Ettifaq. Screenshot / Instagram @ettifaq

Trotz aller Kritik – der Wechsel ist Tatsache. Jordan Henderson wird nach über 490 Spielen im Liverpool-Dress in Saudi-Arabien als neuer Star auflaufen. Dem Vernehmen nach soll der 33-jährige Engländer dort 800'000 Euro pro Woche einstreichen.