Rasmus Höjlund feiert seine zwei Treffer gegen Luton Town Keystone

Rasmus Höjlund befindet sich weiter im Hoch. Beim 2:1-Sieg von Manchester United gegen Luton Town trifft der Stürmer doppelt.

Höjlund, der am 23. März mit der dänischen Nationalmannschaft das Testspiel gegen die Schweiz bestreiten dürfte, erzielte seine Treffer gegen den Aufsteiger in der 1. und 7. Minute. Damit hat der 21-Jährige in den letzten sechs Liga-Einsätzen immer mindestens ein Tor erzielt.

Trotz des guten Starts musste sich Manchester United den vierten Erfolg in Serie hart erarbeiten. Luton Town verkürzte in der 14. Minute und stand dem Ausgleich danach mehrmals nahe.

sda