Am Donnerstagabend traf Dänemark in der Nations League auf Portugal. In der 78. Minute erzielt Rasmus Höjlund in Kopenhagen den Siegestreffer und setzt vor den Augen seines Idols zu dessen Jubel an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Viertelfinale der Nations League gewinnt Dänemark das Hinspiel in Kopenhagen gegen Portugal mit 1:0.

Siegestorschütze Rasmus Höjlund gibt mit seinem Cristiano-Ronaldo-Jubel – vor den Augen des Portugiesen – zu reden.

Nach dem Spiel sagt Höjlund: «Ich habe gegen mein Idol gespielt und habe getroffen - als Matchwinner.» Mehr anzeigen

Vor einem vollen Parken Stadion in Kopenhagen spielen die Dänen die Portugiesen an die Wand. Über weite Strecken ist es eine einseitige Partie, in der sich insbesondere Portugal-Torhüter Diogo Costa (25) Mal für Mal auszeichnen kann. In der 1. Halbzeit hält der Schlussmann, der in der Schweiz zur Welt kam, gar einen Elfmeter von Christian Eriksen. Am Ende steht Costa mit sieben Paraden da.

Im zweiten Durchgang laufen die Dänen weiter an und beginnen in der 78. Minute zu zaubern. Mit einem Tiki-Taka, wie zu Barcelonas besten Zeiten, kombinieren sie sich durch die Abwehr der Portugiesen und Rasmus Höjlund (22) muss nur noch einschieben.

Für den Stürmer von Manchester United ist es das erste Tor im Nationalmannschaftsdress seit Oktober 2023. Was allerdings mehr zu reden gibt, ist sein Jubel.

Höjlund jubelt wie sein Idol – vor dessen Augen

Er läuft vor den tobenden Fans mit erhobenem Zeigefinger zur Eckfahne und setzt zum «Siu!» an – dem Jubel von Cristiano Ronaldo. Dieser steht für die Portugiesen als Captain auf dem Platz und stampft nach Spielschluss mit hängendem Kopf in die Kabine.

Ob er sich ab dem Jubel von Höjlund genervt hat, ist nicht überliefert. Der Siegestorschütze hat sich hingegen gegenüber dem dänischen Sender TV2 dazu geäussert: «Ich habe gegen mein Idol gespielt und habe getroffen – als Matchwinner. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können.»

Die Qualifikation für das Halbfinale der Nations League ist für die Dänen noch nicht geschafft. Die Ausgangslage ist vor dem Rückspiel am Sonntagabend um 20:45 Uhr im Estádio José Alvalade in Lissabon aber sehr gut.

