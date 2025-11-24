  1. Privatkunden
Keine Zukunft bei Red Bull? Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

dpa

24.11.2025 - 11:09

Kehrt Jürgen Klopp bald an die Seitenlinie zurück?
Kehrt Jürgen Klopp bald an die Seitenlinie zurück?
KEYSTONE

Red Bull setzt auf Jürgen Klopp als Fussball-Chef, um in Deutschland und anderswo Erfolge zu feiern. Von dem Modell hält Uli Hoeness gar nichts. Er wird deutlich.

DPA

24.11.2025, 11:09

24.11.2025, 11:11

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness traut Jürgen Klopp keine längerfristige Zukunft bei Red Bull zu. Der langjährige Mainz-, Dortmund- und Liverpool-Coach ist seit knapp einem Jahr als «Global Head of Soccer» für den Fussball im Kosmos des Getränkekonzerns zuständig, also unter anderem für RB Leipzig oder andere Vereine etwa in den USA.

Im «OMR Podcast» sagte Hoeness nun über Klopp: «Ich konnte mir ihn überhaupt nie vorstellen als Funktionär, der da durch die Lande fährt, nach New York, und die verschiedenen Mannschaften betreut. Und ich glaube nicht, dass es auf die Dauer ein gutes Modell wird. Ich glaube auch nicht, dass er das ewig macht, das kann ich mir nicht vorstellen.»

Hoeness deutlich: «Klopp auf dem Platz und sonst nirgends»

Hoeness erinnerte daran, dass der FC Bayern im Jahr 2008 Klopp holen wollte, als dieser seinen Abschied vom 1. FSV Mainz 05 verkündete. Letztlich aber entschieden sich die Münchner dann für Jürgen Klinsmann als neuen Trainer. Klinsmann floppte bei den Bayern – Klopp wurde beim BVB später gefeiert.

«Ich habe Jürgen Klopp immer bewundert als einen Trainer, der auf dem Platz steht, der eine Mannschaft entwickelt, der mit seiner Persönlichkeit eine Mannschaft nach vorne bringt», sagte Hoeness. Auf die Frage, warum denn nicht die Bayern auf die Idee gekommen sind, Klopp nach dessen Abschied von Liverpool eine Stelle im Management anzubieten, antwortete Hoeness: «Ich sehe Jürgen Klopp auf dem Platz und sonst nirgends.»

Arsenal FC - FC Bayern München
Arsenal FC - FC Bayern München

Mi 26.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Arsenal FC - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

STORY: Offizieller Start der Winterbadesaison in der sibirischen Grossstadt Jakutsk. Am Sonntag stiegen hier Mitglieder eines örtlichen Winterschwimmvereins ins eiskalte Wasser. Das Schwimmbecken war zuvor ins Eis gehackt worden.  Die Lufttemperatur betrug rund minus 30 Grad. Nichts für Weicheier, also! «Wir verstehen uns alle gut. Und das ist eine gute Sache. Wenn man aus dem Wasser kommt, ist einem warm.» «Es ist, als würde man am ganzen Körper mit Nadeln gestochen werden. Im Wasser ist es angenehm, aber wenn man herauskommt, verspürt man eine solche Hitze, dass man am ganzen Körper das Gefühl hat, mit Nadeln gestochen zu werden.» Die unerschrockenen Eisbader sind auch davon überzeugt, dass ihr Hobby das Immunsystem stärkt und den  Körper gegen Krankheiten abhärtet. Gelegenheiten zum Eisbaden gibt es viele. Jakutsk gilt als die kälteste Grossstadt der Welt. Dort herrschen von Oktober bis April anhaltende Minusgrade, die im Winter teils unter minus 60 Grad fallen. In den Wintermonaten gelten minus 30 Grad noch als vergleichsweise mild. 

24.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

