  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eklat mit Nachspiel Hohe Bussen und Sperren nach dem Afrika-Cup-Final

SDA

29.1.2026 - 11:34

Senegal gewann den Afrika-Cup nach einem Eklat im Final.
Senegal gewann den Afrika-Cup nach einem Eklat im Final.
Bild: Keystone

Der Eklat im von Senegal gegen Gastgeber Marokko gewonnenen Final des Afrika-Cups hat ein Nachspiel. Der kontinentale Fussballverband CAF spricht hohe Bussen und Sperren aus.

Keystone-SDA

29.01.2026, 11:34

29.01.2026, 11:48

Senegals Trainer Pape Thiaw hat eine Sperre für fünf Spiele und eine Geldstrafe von 100'000 US-Dollar zu gewärtigen. Auf die im Sommer stattfindende WM hat die Sanktion allerdings keine Auswirkung, da sie sich nur auf Spiele unter Obhut der CAF bezieht.

Thiaw habe mit seinem «unsportlichen Verhalten» beim 1:0-Sieg seines Teams nach Verlängerung «das Spiel in Verruf gebracht». Auf Geheiss des Trainers hatte Senegals Mannschaft nach einem umstrittenen Penalty in der Nachspielzeit fast geschlossen den Platz verlassen. Insgesamt wurde Senegals Verband wegen diverser Vergehen mit Bussen von insgesamt 615'000 US-Dollar belegt.

Kritik für Gegner und eigenen Spieler. Marokko tobt nach Final-Drama: «Das Spiel war beschämend für Afrika»

Kritik für Gegner und eigenen SpielerMarokko tobt nach Final-Drama: «Das Spiel war beschämend für Afrika»

Hohe Strafen auch für Marokko

Marokkos Verband muss insgesamt 315'000 US-Dollar Busse bezahlen. Ein Grossteil der Summe hat ihren Ursprung im unsportlichen Verhalten der Balljungen. Diese hatten Senegals Torwart Edouard Mendy bei regnerischem Wetter mehrfach das Handtuch gestohlen.

Zudem wurde Ismaël Saibari, der am Mittwoch in der Champions League für Eindhoven gegen Bayern München getroffen hatte, für drei Partien gesperrt. Zusätzlich muss der Mittelfeldspieler 100'000 Dollar Busse entrichten. Marokkos Captain Achraf Hakimi wurde für zwei Spiele gesperrt. Die Suspension für eine Partie ist für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.

Antrag auf Disqualifikation abgelehnt

Marokkos Antrag, Senegal den Sieg abzuerkennen, lehnte die CAF ab. Der Gastgeber hatte argumentiert, dass Senegal mit dem Verlassen des Platzes das Spiel aufgegeben habe. Dieser Ansicht folgte der Verband nicht, da mit der Rückkehr der senegalesischen Spieler die Partie fortgesetzt und beendet werden konnte. Deshalb seien die Kriterien eines Abbruchs nicht erfüllt. In der Verlängerung erzielte Pape Gueye das Siegestor für Senegal, nachdem der Marokkaner Brahim Diaz den umstrittenen Penalty in der Nachspielzeit verschossen hatte.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

18.01.2026

Meistgelesen

Trump geht Parteifreund an und kassiert unerwartete Retourkutsche
Obama warnt wegen Minnesota – Trump kontert mit vollkommen irrer Verschwörungstheorie
«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall
Industrie-Magant Reinhold Würth rechnet mit junger Generation ab

Videos aus dem Ressort

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

29.01.2026

PSV – Bayern 1:2

PSV – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

PSV – Bayern 1:2

PSV – Bayern 1:2

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Lausanne-Sport rund drei Monate ohne Ndiaye

Super LeagueLausanne-Sport rund drei Monate ohne Ndiaye

Champions League. Napoli gescheitert, PSG und Real nur in den Playoffs

Champions LeagueNapoli gescheitert, PSG und Real nur in den Playoffs

Super League. Cassano fällt länger aus

Super LeagueCassano fällt länger aus