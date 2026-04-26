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Emotionaler Abschied Holländische Fans ehren Wäschefrau mit Choreo

Björn Lindroos

26.4.2026

Mit einer riesigen Choreo ehren die Fans der Go Ahead Eagles Carla Whittie.
Mit einer riesigen Choreo ehren die Fans der Go Ahead Eagles Carla Whittie.
IMAGO/Orange Pictures

Nach 27 Jahren im Klub geht Carla Whittie, die Zeugwartin der Go Ahead Eagles, in Rente. Dafür wird sie mit einer riesigen Choreo verabschiedet und verdrückt Tränen. 

Björn Lindroos

26.04.2026, 15:00

27.04.2026, 19:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Go-Ahead-Eagles-Fans ehrten Zeugwartin Carla Whittie vor dem Spiel gegen Alkmaar mit einer grossen Choreo.
  • Whittie geht nach 27 Jahren im Amt in Rente und wurde auf dem Platz offiziell verabschiedet.
  • Die Partie endete 0:0, doch die emotionalen Sprechchöre und das Transparent machten den Tag für Whittie unvergesslich.
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Es ist die wohl emotionalste Fan-Choreo der Saison. In Holland ehren die Fans des Erstligisten Go Ahead Eagles vor dem Ligaspiel gegen Alkmaar ein ganz besonderes Vereinsmitglied.

Zeugwärtin Carla Whittie geht nämlich nach ganzen 27 Jahren im Amt in Rente. Dafür wird sie vor dem Spiel auf dem Platz verabschiedet. Sie bekommt mehrere Bilder aus ihrer Zeit überreicht und wird von der Vereinsführung gelobt.

Und dann setzen die Fans noch einen drauf. Sie präsentieren ein riesiges Transparent mit dem Gesicht der Frau und mehreren Trikots des Klubs. Dazu steht geschrieben: «Vereinsikone Carla, danke für alles!»

«Sie gehört zum Mobiliar»

Whitte ist von der Geste der Fans derart gerührt, dass sie noch auf dem Platz anfängt zu weinen. Minutenlang feiern die Fans die abtretende Zeugwärtin mit Sprechchören.

Auf seiner Website schreibt der Klub aus der Stadt Deventer: «Keiner hat mehr rot-gelbe Kleidung gewaschen als sie. Sie gehört zum Mobiliar.»

Drei Punkte gibts zum Abschied dann aber nicht. Die Go Ahead Eagles trennen sich 0:0 von Alkmaar. Carla Whittie wird diesen Tag dennoch nie vergessen.

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