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Söldner-Check Horror-Auftritt von Britschgi ++ Zakaria schiesst den Gegner zum Sieg ++ Embolo trifft herrlich

Patrick Lämmle

11.5.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Björn Lindroos

11.05.2026, 13:52

11.05.2026, 13:56

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Muss beim Heimspiel gegen Frankfurt zwar zweimal hinter sich greifen, gewinnt mit seinem BVB am Ende aber 3:2. Der Nati-Goalie zeigt dabei eine gute Leistung und ist bei den Gegentoren machtlos. In den Schlussminuten sieht er eine Gelbe Karte wegen Zeitspiels.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Muss gegen Augsburg wegen einer Gelbsperre zusehen. Seine Gladbacher verlieren mit 1:3.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Steht beim 3:1-Sieg gegen Gladbach in der Startelf und überzeugt. Er leitet das 1:0 von Gregoritsch ein.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Auch Zesiger spielt beim Erfolg gegen Gladbach durch. Der Innenverteidiger macht eine gute Figur.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Nach dem Europa-League-Coup gegen Braga vom Donnerstag gibts am Sonntag nichts zu feiern. Freiburg unterliegt Hamburg auswärts mit 2:3. Manzambi fällt zur Ausnahme nicht gross auf, nach 58 Minuten wird er ausgewechselt.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Anders als noch gegen Braga darf Ogbus gegen den HSV von Beginn an ran. Hat Pech vor dem 0:1, als er den Ball unglücklich genau vor die Füsse eines Hamburgers abfälscht. Nach 68 Minuten ist sein Arbeitstag zu Ende.

Rouven Vuk TARNUTZER FR halbe Figur, Halbfigur, halber Koerper, Fussball 1. Bundesliga, 31.Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO - SC Freiburg FR 4-0 am 21.03.2026 in Dortmund/ Deutschland. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Â *** Rouven Vuk TARNUTZER FR half figure, half figure, half body, Football 1 Bundesliga, 31 Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO SC Freiburg FR 4 0 am 21 03 2026 in Dortmund Germany DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Â
 

Freiburg

Rouven Tarnutzer

Der junge Schweizer steht in Hamburg nicht im Kader von Freiburg.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Fehlt bei der 1:3-Pleite in Stuttgart einmal mehr auf dem Matchblatt.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Steht zum ersten Mal seit seinem Comeback wieder in der Startelf und zeigt trotz der 1:3-Pleite gegen Heidenheim eine solide Leistung. Weil Wolfsburg verliert, ist Köln trotz der Niederlage gerettet.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Kommt beim 3:1-Sieg in Köln für die letzten 15 Minuten und lässt gemeinsam mit seiner Abwehr nichts mehr anbrennen. Dank des Sieges leben die Hoffnungen der totgeglaubten Heidenheimer auf den Klassenerhalt tatsächlich noch. Kommende Woche kommts zum grossen Showdown.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Nach nur 12 Minuten wird Schmidt gegen Hoffenheim eingewechselt, weil sich Teamkollege Musah verletzt. Zeigt mit seinen Bremern dann eine solidarische Leistung, obwohl man seit der 5. Minute in Unterzahl spielen muss. Gut 18 Minuten vor Schluss muss Schmidt aufgrund einer Verletzung am linken Bein behandelt werden. Er spielt kurz weiter, wird dann aber ausgewechselt.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Steht am Freitagabend gegen Dortmund 90 Minuten auf dem Platz, kann die drei Gegentore und die damit verbundene 2:3-Niederlage aber auch nicht verhindern.

 

HSV

Miro Muheim

Fehlt gegen Freiburg mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Seine Bundesliga-Saison ist zu Ende. Obs für die WM reicht?

Verletzung am rechten Sprunggelenk. Nati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

Verletzung am rechten SprunggelenkNati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Kommt gegen Leverkusen in der 78. Minute und hilft, den 3:1-Sieg ins Ziel zu bringen. Für den VfB sinds drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Der Captain von Mainz bekommt gegen Union Berlin eine Pause und sitzt 90 Minuten auf der Bank. Dass sein Team mit 1:3 verliert, ist nicht weiter schlimm. Den Klassenerhalt sicherte sich Mainz mit Trainer Urs Fischer bereits vergangene Woche.

Mission erfüllt. Urs Fischer schafft mit Mainz vorzeitig den Klassenerhalt

Mission erfülltUrs Fischer schafft mit Mainz vorzeitig den Klassenerhalt

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Führt sein Team gegen Manchester United wie immer als Kapitän aufs Feld und ist der gewohnte Leader. Die Partie gegen die formstarken Red Devils endet 0:0. Den Klassenerhalt konnte sich der Aufsteiger längst sichern.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Fehlt beim 1:1 gegen Newcastle verletzt.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Auch Schär muss beim Remis seines Teams gegen Nottingham verletzt zusehen.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds spielt am Montagabend auswärts gegen Tottenham. Okafor wird die Partie wegen einer Verletzung an der Wade verpassen. Dank West Hams Pleite vom Sonntag gegen Arsenal ist Leeds bereits gerettet.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Eine Woche nach seinem Comeback vom Kreuzbandriss gibts für Zeki Amdouni auch gegen Aston Villa Spielminuten. Er wird beim 2:2 in der 79. Minute eingewechselt. Sein Team ist auf Abschiedstour: Burnleys Abstieg steht seit Wochen fest.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Nachdem Inter Mailand den Meistertitel bereits vergangene Woche eintütete, gibts für Yann Sommer eine Pause. Er sitzt gegen Lazio Rom auf der Bank. Auch ohne ihn gewinnt sein Team in der Hauptstadt mit 3:0.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Dasselbe gilt für Akanji. Auch der Innenverteidiger kann sich gemütlich vom Kater der Meisterparty erholen und sieht den Sieg gegen Lazio Rom von der Bank aus.

 

Parma

Sascha Britschgi

Horror-Tag für Sascha Britschgi. Gegen die AS Rom wird er in der 74. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und sieht schnell die Gelbe Karte. In den Schlussminuten gehts drunter und drüber: Erst geht Parma in Führung, dann gleicht Rom in der 94. Minute aus.

Und dann die neunte Minute der Nachspielzeit: Britschgi hält Roms Rentsch im eigenen Strafraum fest. Der VAR greift ein, es gibt Elfmeter für die Roma, den Malen zum 3:2-Sieg verwandelt. Zu allem Übel fliegt Britschgi auch noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Steht mit Bologna am Montagabend auswärts gegen Napoli im Einsatz.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Auch Sohm muss erst am Montagabend arbeiten. 

 

AC Milan

Zachary Athekame

Kommt gut 30 Minuten vor Schluss ins Spiel. Da liegt Milan bereits mit 0:3 gegen Atalanta Bergamo hinten. Die Mailänder kommen zwar noch auf 2:3 ran, für einen Punktgewinn reichts aber nicht mehr.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Die fünf Tore sieht Jashari von der Bank aus. Er kommt nicht zum Einsatz.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Kommt gegen Turin in der 75. Minute. Kann die 1:2-Pleite aber nicht mehr verhindern. Sein Team verbleibt im gesicherten Mittelfeld.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa steht bereits als Absteiger fest und verliert 0:3 gegen Cremonese. Leihspieler Aebischer, der nach dieser Saison wohl zu Bologna zurückkehrt, sitzt 90 Minuten auf der Bank.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt dem künftigen Serie-B-Team mit einer Sprunggelenksverletzung.

epa12927124 Pisa's Filip Stojilkovic loks on during the Italian Serie A soccer match Pisa SC vs US Lecce at Arena Garibaldi stadium in Pisa, Italy, 01 May 2026. EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA
 

Pisa

Filip Stojilkovic

Der Stürmer steht in der Startelf, bleibt aber einmal mehr ohne Torerfolg. Nach 65 Minuten ist sein Arbeitstag in Cremona zu Ende.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Steht gegen Real Sociedad in der Startelf und zeigt als Linksverteidiger eine gute Leistung. Wird beim Stand von 2:0 ausgewechselt und muss dann zusehen, wie sein Team einbricht und in den Schlussminuten noch zwei Gegentore kassiert.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Spielt beim 1:0-Sieg gegen Bilbao durch und hilft dabei, die Null zu halten. Sieht nach 50 Minuten die Gelbe Karte.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Kommt nach 70 Minuten ins Spiel, zwei Minuten später fällt das goldene Tor für Valencia. 

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Was für ein wichtiger Sieg für Sevilla im Abstiegskampf. Gegen Espanyol Barcelona gewinnt man in letzter Sekunde 2:1. Sow kommt nach 58 Minuten und sieht noch die Gelbe Karte.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas steht gegen Espanyol in der Startelf. Auch er wird verwarnt und wird nach 75 Minuten ausgewechselt.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Sein Team verliert zu Hause gegen Lille, während Köhn auf der Bank schmort.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Bitter für Zakaria. Er spielt gegen Lille als Innenverteidiger durch, trifft dabei aber ins eigene Tor. Mit einer Grätsche will er in letzter Sekunde retten, düpiert so jedoch seinen eigenen Torwart. Besonders hart: Zakarias Eigentor aus der 72. Minute reicht für den 1:0-Sieg von Lille.

Paul Pogba und Top-Talent Maghnes Akliouche spenden Zakaria nach dem Eigentor Trost.
Paul Pogba und Top-Talent Maghnes Akliouche spenden Zakaria nach dem Eigentor Trost.
imago
Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo wird gegen Paris FC in der 67. Minute eingewechselt – acht Minuten später trifft er herrlich mit der Hacke zum 2:1. Dabei bleibt es bis zum Schluss. Es ist der neunte Saisontreffer für den Nati-Stürmer.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Auch Mvogo kann sich freuen. Er spielt beim 4:0 gegen Metz zu Null und jubelt über drei Punkte. Es ist seine sechste weisse Weste der Saison.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Einmal mehr kommt Mambimbi nicht zum Einsatz. Beim 0:1 gegen Marseille sitzt er 90 Minuten auf der Bank.

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