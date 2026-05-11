Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Björn Lindroos Patrick Lämmle

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Muss beim Heimspiel gegen Frankfurt zwar zweimal hinter sich greifen, gewinnt mit seinem BVB am Ende aber 3:2. Der Nati-Goalie zeigt dabei eine gute Leistung und ist bei den Gegentoren machtlos. In den Schlussminuten sieht er eine Gelbe Karte wegen Zeitspiels.

Gladbach Nico Elvedi

Muss gegen Augsburg wegen einer Gelbsperre zusehen. Seine Gladbacher verlieren mit 1:3.

Augsburg Fabian Rieder

Steht beim 3:1-Sieg gegen Gladbach in der Startelf und überzeugt. Er leitet das 1:0 von Gregoritsch ein.

Augsburg Cédric Zesiger

Auch Zesiger spielt beim Erfolg gegen Gladbach durch. Der Innenverteidiger macht eine gute Figur.

Freiburg Johan Manzambi

Nach dem Europa-League-Coup gegen Braga vom Donnerstag gibts am Sonntag nichts zu feiern. Freiburg unterliegt Hamburg auswärts mit 2:3. Manzambi fällt zur Ausnahme nicht gross auf, nach 58 Minuten wird er ausgewechselt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Anders als noch gegen Braga darf Ogbus gegen den HSV von Beginn an ran. Hat Pech vor dem 0:1, als er den Ball unglücklich genau vor die Füsse eines Hamburgers abfälscht. Nach 68 Minuten ist sein Arbeitstag zu Ende.

Freiburg Rouven Tarnutzer

Der junge Schweizer steht in Hamburg nicht im Kader von Freiburg.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Fehlt bei der 1:3-Pleite in Stuttgart einmal mehr auf dem Matchblatt.

1. FC Köln Joël Schmied

Steht zum ersten Mal seit seinem Comeback wieder in der Startelf und zeigt trotz der 1:3-Pleite gegen Heidenheim eine solide Leistung. Weil Wolfsburg verliert, ist Köln trotz der Niederlage gerettet.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Kommt beim 3:1-Sieg in Köln für die letzten 15 Minuten und lässt gemeinsam mit seiner Abwehr nichts mehr anbrennen. Dank des Sieges leben die Hoffnungen der totgeglaubten Heidenheimer auf den Klassenerhalt tatsächlich noch. Kommende Woche kommts zum grossen Showdown.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Nach nur 12 Minuten wird Schmidt gegen Hoffenheim eingewechselt, weil sich Teamkollege Musah verletzt. Zeigt mit seinen Bremern dann eine solidarische Leistung, obwohl man seit der 5. Minute in Unterzahl spielen muss. Gut 18 Minuten vor Schluss muss Schmidt aufgrund einer Verletzung am linken Bein behandelt werden. Er spielt kurz weiter, wird dann aber ausgewechselt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Steht am Freitagabend gegen Dortmund 90 Minuten auf dem Platz, kann die drei Gegentore und die damit verbundene 2:3-Niederlage aber auch nicht verhindern.

HSV Miro Muheim

Fehlt gegen Freiburg mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Seine Bundesliga-Saison ist zu Ende. Obs für die WM reicht?

Stuttgart Luca Jaquez

Kommt gegen Leverkusen in der 78. Minute und hilft, den 3:1-Sieg ins Ziel zu bringen. Für den VfB sinds drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League.

Mainz 05 Silvan Widmer

Der Captain von Mainz bekommt gegen Union Berlin eine Pause und sitzt 90 Minuten auf der Bank. Dass sein Team mit 1:3 verliert, ist nicht weiter schlimm. Den Klassenerhalt sicherte sich Mainz mit Trainer Urs Fischer bereits vergangene Woche.

England

Sunderland Granit Xhaka

Führt sein Team gegen Manchester United wie immer als Kapitän aufs Feld und ist der gewohnte Leader. Die Partie gegen die formstarken Red Devils endet 0:0. Den Klassenerhalt konnte sich der Aufsteiger längst sichern.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Fehlt beim 1:1 gegen Newcastle verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Auch Schär muss beim Remis seines Teams gegen Nottingham verletzt zusehen.

Leeds United Noah Okafor

Leeds spielt am Montagabend auswärts gegen Tottenham. Okafor wird die Partie wegen einer Verletzung an der Wade verpassen. Dank West Hams Pleite vom Sonntag gegen Arsenal ist Leeds bereits gerettet.

Burnley Zeki Amdouni

Eine Woche nach seinem Comeback vom Kreuzbandriss gibts für Zeki Amdouni auch gegen Aston Villa Spielminuten. Er wird beim 2:2 in der 79. Minute eingewechselt. Sein Team ist auf Abschiedstour: Burnleys Abstieg steht seit Wochen fest.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Nachdem Inter Mailand den Meistertitel bereits vergangene Woche eintütete, gibts für Yann Sommer eine Pause. Er sitzt gegen Lazio Rom auf der Bank. Auch ohne ihn gewinnt sein Team in der Hauptstadt mit 3:0.

Inter Mailand Manuel Akanji

Dasselbe gilt für Akanji. Auch der Innenverteidiger kann sich gemütlich vom Kater der Meisterparty erholen und sieht den Sieg gegen Lazio Rom von der Bank aus.

Parma Sascha Britschgi

Horror-Tag für Sascha Britschgi. Gegen die AS Rom wird er in der 74. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und sieht schnell die Gelbe Karte. In den Schlussminuten gehts drunter und drüber: Erst geht Parma in Führung, dann gleicht Rom in der 94. Minute aus.

Und dann die neunte Minute der Nachspielzeit: Britschgi hält Roms Rentsch im eigenen Strafraum fest. Der VAR greift ein, es gibt Elfmeter für die Roma, den Malen zum 3:2-Sieg verwandelt. Zu allem Übel fliegt Britschgi auch noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Bologna Remo Freuler

Steht mit Bologna am Montagabend auswärts gegen Napoli im Einsatz.

Bologna Simon Sohm

Auch Sohm muss erst am Montagabend arbeiten.

AC Milan Zachary Athekame

Kommt gut 30 Minuten vor Schluss ins Spiel. Da liegt Milan bereits mit 0:3 gegen Atalanta Bergamo hinten. Die Mailänder kommen zwar noch auf 2:3 ran, für einen Punktgewinn reichts aber nicht mehr.

AC Milan Ardon Jashari

Die fünf Tore sieht Jashari von der Bank aus. Er kommt nicht zum Einsatz.

Sassuolo Ulisses Garcia

Kommt gegen Turin in der 75. Minute. Kann die 1:2-Pleite aber nicht mehr verhindern. Sein Team verbleibt im gesicherten Mittelfeld.

Genua Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

Pisa Michel Aebischer

Pisa steht bereits als Absteiger fest und verliert 0:3 gegen Cremonese. Leihspieler Aebischer, der nach dieser Saison wohl zu Bologna zurückkehrt, sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt dem künftigen Serie-B-Team mit einer Sprunggelenksverletzung.

Pisa Filip Stojilkovic

Der Stürmer steht in der Startelf, bleibt aber einmal mehr ohne Torerfolg. Nach 65 Minuten ist sein Arbeitstag in Cremona zu Ende.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Steht gegen Real Sociedad in der Startelf und zeigt als Linksverteidiger eine gute Leistung. Wird beim Stand von 2:0 ausgewechselt und muss dann zusehen, wie sein Team einbricht und in den Schlussminuten noch zwei Gegentore kassiert.

Valencia Eray Cömert

Spielt beim 1:0-Sieg gegen Bilbao durch und hilft dabei, die Null zu halten. Sieht nach 50 Minuten die Gelbe Karte.

Valencia Filip Ugrinic

Kommt nach 70 Minuten ins Spiel, zwei Minuten später fällt das goldene Tor für Valencia.

Sevilla Djibril Sow

Was für ein wichtiger Sieg für Sevilla im Abstiegskampf. Gegen Espanyol Barcelona gewinnt man in letzter Sekunde 2:1. Sow kommt nach 58 Minuten und sieht noch die Gelbe Karte.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas steht gegen Espanyol in der Startelf. Auch er wird verwarnt und wird nach 75 Minuten ausgewechselt.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Sein Team verliert zu Hause gegen Lille, während Köhn auf der Bank schmort.

AS Monaco Denis Zakaria

Bitter für Zakaria. Er spielt gegen Lille als Innenverteidiger durch, trifft dabei aber ins eigene Tor. Mit einer Grätsche will er in letzter Sekunde retten, düpiert so jedoch seinen eigenen Torwart. Besonders hart: Zakarias Eigentor aus der 72. Minute reicht für den 1:0-Sieg von Lille.

Paul Pogba und Top-Talent Maghnes Akliouche spenden Zakaria nach dem Eigentor Trost. imago

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo wird gegen Paris FC in der 67. Minute eingewechselt – acht Minuten später trifft er herrlich mit der Hacke zum 2:1. Dabei bleibt es bis zum Schluss. Es ist der neunte Saisontreffer für den Nati-Stürmer.

Deux minutes de folies 🤯



73' : But de Lepaul ⚽️

74' : But d'Embolo ⚽️ pic.twitter.com/xiS8UKsQnX — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 10, 2026

Lorient Yvon Mvogo

Auch Mvogo kann sich freuen. Er spielt beim 4:0 gegen Metz zu Null und jubelt über drei Punkte. Es ist seine sechste weisse Weste der Saison.

Le Havre Felix Mambimbi

Einmal mehr kommt Mambimbi nicht zum Einsatz. Beim 0:1 gegen Marseille sitzt er 90 Minuten auf der Bank.

Das könnte dich auch interessieren