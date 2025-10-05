  1. Privatkunden
Bundesliga Aufsteiger HSV lässt Mainz keine Chance

SDA

5.10.2025 - 19:44

Die HSV-Fans konnten zum zweiten Mal jubeln
Die HSV-Fans konnten zum zweiten Mal jubeln
Keystone

Hamburg schlägt Mainz am Sonntag 4:0 und fährt zum zweiten Mal seit dem Aufstieg drei Punkte ein.

Keystone-SDA

05.10.2025, 19:44

05.10.2025, 20:21

Der Hamburger SV hat seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga mit einem beeindruckenden Heimsieg fortgesetzt. Der Aufsteiger feierte mit dem 4:0 gegen Mainz den zweiten Saisonsieg und blieb im dritten Spiel nacheinander ungeschlagen.

Sambi Lokonga (6.), zweimal Rayan Philippe (10./61.) und Jean-Luc Dompé (52.) sorgten für die Treffer vor 57'000 Fans im ausverkauften Volksparkstadion. Beim HSV spielte Miro Muheim durch. Silvan Hefti fehlte indes im Aufgebot. Und Mainz beliess Silvan Widmer auf der Bank.

Die Hamburger haben sich mit acht Zählern erst einmal ins Tabellenmittelfeld abgesetzt. Die enttäuschenden Mainzer stecken mit vier Punkten nach dem sechsten Spieltag und vor der Länderspiel-Pause vorerst im Tabellenkeller fest.

Stuttgart wiederum konnte auf die Niederlage in der Europa League gegen den FC Basel reagieren und sich mit Mühe gegen Heidenheim durchsetzen. Bilal El Khannouss erzielte in der zweiten Hälfte den einzigen Treffer für den VfB.

Rangliste und Telegramme

1. Bayern München 6/18 (25:3). 2. Borussia Dortmund 6/14 (12:4). 3. RB Leipzig 6/13 (8:8). 4. VfB Stuttgart 6/12 (8:6). 5. Bayer Leverkusen 6/11 (12:8). 6. 1. FC Köln 6/10 (11:9). 7. Eintracht Frankfurt 6/9 (17:16). 8. Hamburger SV 6/8 (6:8). 9. SC Freiburg 5/7 (9:9). 10. St. Pauli 6/7 (8:9). 11. Hoffenheim 6/7 (9:12). 12. Werder Bremen 6/7 (9:14). 13. Union Berlin 6/7 (8:13). 14. Augsburg 6/6 (11:13). 15. Wolfsburg 6/5 (8:10). 16. Mainz 05 6/4 (5:10). 17. Heidenheim 6/3 (4:11). 18. Borussia Mönchengladbach 5/2 (5:12).

VfB Stuttgart – Heidenheim 1:0 (0:0). – Tor: 65. El Khannouss 1:0. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 56.), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

Hamburger SV – Mainz 05 4:0 (2:0). – Tore: 6. Sambi Lokonga 1:0. 9. Philippe 2:0. 52. Dompé 3:0. 61. Philippe 4:0. – Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

