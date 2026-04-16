  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frankreich Hugo Ekitiké erleidet Achillessehnenriss

SDA

16.4.2026 - 13:17

Bittere Diagnose für Liverpool und das französische Nationalteam: Stürmer Hugo Ekitiké fällt mit einem Achillessehnenriss lange aus
Bittere Diagnose für Liverpool und das französische Nationalteam: Stürmer Hugo Ekitiké fällt mit einem Achillessehnenriss lange aus
Keystone

Der Franzose Hugo Ekitiké wird bei der WM in rund zwei Monaten nicht mit von der Partie sein. Der 23-jährige Stürmer von Liverpool zog sich einen Riss der Achillessehne im rechten Bein zu.

Keystone-SDA

16.04.2026, 13:17

Dies teilte sein Verein am Donnerstag mit. Verletzt hat sich Ekitiké im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen seinen ehemaligen Klub Paris Saint-Germain.

Über die genaue Ausfalldauer machte Liverpool keine Angaben. Klar ist aber, dass Ekitiké die diesen Sommer stattfindende Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko verpassen wird. Für ihn wäre es das erste grosse Turnier mit der Nationalmannschaft gewesen.

Meistgelesen

Fischer erzählte Straftat bei Mittagessen und lehnte Nati-Rücktritt ab
Luftkissen-Aktion hat begonnen +++ Greenpeace distanziert sich von Wal-Rettung
Tessiner Gemeinde bittet Ferienhaus-Besitzer um Spenden

Videos aus dem Ressort

Jonathan Rowe will mit Bologna gegen Aston Villa die Wende schaffen

Jonathan Rowe will mit Bologna gegen Aston Villa die Wende schaffen

Dei Ausgangslage ist schwierig, Bologna liegt nach dem Europa-League-Hinspiel gegen Aston Villa zurück. Fans und Spieler glauben aber an eine Wende und den Einzug ins Halbfinale.

16.04.2026

Murat Yakin exklusiv: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Murat Yakin exklusiv: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Exklusive Einblicke von Murat Yakin in den Stand der WM-Vorbereitungen. Sein langjähriger Weggefährte Fabian Frei erklärt, wie der Nati-Coach tickt. Zudem im Fokus: Die jungen Stars Johan Manzambi, Noah Okafor, Alvyn Sanches und Alessandro Vogt.

16.04.2026

Laimer: «Ein verrücktes Spiel für jeden Einzelnen im Stadion»

Laimer: «Ein verrücktes Spiel für jeden Einzelnen im Stadion»

15.04.2026

Jonathan Rowe will mit Bologna gegen Aston Villa die Wende schaffen

Jonathan Rowe will mit Bologna gegen Aston Villa die Wende schaffen

Murat Yakin exklusiv: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Murat Yakin exklusiv: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Laimer: «Ein verrücktes Spiel für jeden Einzelnen im Stadion»

Laimer: «Ein verrücktes Spiel für jeden Einzelnen im Stadion»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Letztes Testspiel. Die Schweiz misst sich vor der WM mit Australien

Letztes TestspielDie Schweiz misst sich vor der WM mit Australien

CEO bei RB Leipzig. Haenni: «Es gibt schon mehr Kommentare, weil ich nun mal die erste Frau bin»

CEO bei RB LeipzigHaenni: «Es gibt schon mehr Kommentare, weil ich nun mal die erste Frau bin»

Im Alter von 96 Jahren. Real-Legende José Santamaria gestorben

Im Alter von 96 JahrenReal-Legende José Santamaria gestorben