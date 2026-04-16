Bittere Diagnose für Liverpool und das französische Nationalteam: Stürmer Hugo Ekitiké fällt mit einem Achillessehnenriss lange aus Keystone

Der Franzose Hugo Ekitiké wird bei der WM in rund zwei Monaten nicht mit von der Partie sein. Der 23-jährige Stürmer von Liverpool zog sich einen Riss der Achillessehne im rechten Bein zu.

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Dies teilte sein Verein am Donnerstag mit. Verletzt hat sich Ekitiké im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen seinen ehemaligen Klub Paris Saint-Germain.

Über die genaue Ausfalldauer machte Liverpool keine Angaben. Klar ist aber, dass Ekitiké die diesen Sommer stattfindende Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko verpassen wird. Für ihn wäre es das erste grosse Turnier mit der Nationalmannschaft gewesen.