  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ausverkaufte Hütte beim Debüt Müller: «Ich treffe, die Fans drehen durch und dann war es Abseits»

dpa

18.8.2025 - 07:20

Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery
Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery. Ein gutes Debüt ohne Happy End: Thomas Müller bei seinem ersten Einsatz für die Vancouver Whitecaps.

Ein gutes Debüt ohne Happy End: Thomas Müller bei seinem ersten Einsatz für die Vancouver Whitecaps.

Bild: dpa

Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery. Der Jubel war umsonst: Der Treffer von Thomas Müller zum 2:0 wurde nicht anerkannt.

Der Jubel war umsonst: Der Treffer von Thomas Müller zum 2:0 wurde nicht anerkannt.

Bild: dpa

Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery. Thomas Müller ist begeistert in Vancouver empfangen worden.

Thomas Müller ist begeistert in Vancouver empfangen worden.

Bild: dpa

Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery
Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery. Ein gutes Debüt ohne Happy End: Thomas Müller bei seinem ersten Einsatz für die Vancouver Whitecaps.

Ein gutes Debüt ohne Happy End: Thomas Müller bei seinem ersten Einsatz für die Vancouver Whitecaps.

Bild: dpa

Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery. Der Jubel war umsonst: Der Treffer von Thomas Müller zum 2:0 wurde nicht anerkannt.

Der Jubel war umsonst: Der Treffer von Thomas Müller zum 2:0 wurde nicht anerkannt.

Bild: dpa

Hype in Vancouver auch ohne Happy End bei Müller-Debüt - Gallery. Thomas Müller ist begeistert in Vancouver empfangen worden.

Thomas Müller ist begeistert in Vancouver empfangen worden.

Bild: dpa

Ein Abseitspfiff und ein spätes Gegentor verhindern eine perfekte Premiere von Thomas Müller bei seinem Nordamerika-Abenteuer. In Kanada hat er bereits einiges ausgelöst.

DPA

18.08.2025, 07:20

18.08.2025, 07:21

So richtig einordnen konnte Thomas Müller seine Gefühle nach seinem Debüt in der Major League Soccer nicht. «Es ist ein Mix aus allem», sagte der neue Star der Vancouver Whitecaps. «Das Ergebnis ist enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber es waren tolle erste Momente.» Ein Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:1 und ein Abseitspfiff bei seinem vermeintlichen Premierentreffer verdarben eine perfekte Müller-Premiere in Kanada.

Kurz nach seiner Einwechslung in der 61. Minute brachte die Bayern-Legende die ohnehin euphorischen Fans der Whitecaps noch mehr in Verzückung. Ein perfekter Schuss des Weltmeisters von 2014 landete unhaltbar zum möglichen 2:0 im Tor von Houston Dynamo. Doch ein Abseitspfiff von Schiedsrichter Jon Freemon zerstörte den Jubel. «Ich treffe, die Fans drehen durch und dann war es Abseits», ärgerte sich der 35-Jährige.

Doch die ersten knapp 30 Minuten des Ex-Nationalspielers haben gezeigt, dass der Deutsche seine Karriere in Nordamerika nicht einfach so ausklingen lassen will. Der ausgelöste Hype nach Müllers Ankunft in Vancouver wird nach seinem ersten Auftritt sicherlich nicht kleiner werden. Mit 26'031 Zuschauerinnen und Zuschauern war die Arena erstmals in dieser Spielzeit ausverkauft. Auch für die weiteren Spiele rechnet der Club mit einem noch nie dagewesenen Andrang.

Nach turbulenter Woche sucht Müller die Ruhe

Nach seinem ersten Einsatz und den vielen Terminen zuvor sucht Müller allerdings erst einmal die Abgeschiedenheit. «Ich war sehr beschäftigt die letzten Tage, sehr beschäftigt», sagte er. «Jetzt werde ich erstmal zur Ruhe kommen und in meinem Apartment über die vergangenen Wochen nachdenken. Jetzt bin ich happy, dass ich mein erstes Match bestritten habe.»

Auf dem Kunstrasen im BC Place Stadium war Müller sofort im Spiel integriert. Er gab Kommandos, grätschte und war wie zu besten Münchner Zeiten überall in der Offensive zu finden. Seine Mitspieler suchten ihn sofort, Müller setzte sie umgehend in Szene und tauchte einige Male gefährlich vor dem Gäste-Tor auf. Immer wieder gab es Applaus.

«Ich bin wirklich happy, hier zu sein. Die Fans waren unglaublich», schwärmte der frühere Bundesliga-Star. Bereits auf dem Weg ins Stadion wurde Müller begeistert empfangen. Bei seiner Einwechslung nach einer guten Stunde gab es lauten Jubel. In der Nachspielzeit folgte dann jedoch der Schock. «Wir hätten klar gewinnen müssen. Wir hatten viele Chancen. Aber so ist der Fussball», monierte Müller.

Müller will wieder Titel gewinnen

Mit den Whitecaps ist er in der Western Conference als Tabellendritter auf Playoff-Kurs. In der getrennt davon ausgespielten Canadian Championship steht das Team im Halbfinale und kann zum vierten Mal in Serie kanadischer Meister werden. Genau das Richtige für Titelsammler Müller. «Ich habe so viele Jahre bei Bayern in Europa gespielt, aber es war Zeit für ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist aber nur spannend, wenn man um Titel spielen kann», erklärte Müller.

Nach dem Rückschlag gegen Houston will sich Müller in seiner «ersten regulären Woche» in Vancouver weiter ins Team integrieren und etwas zur Normalität finden. Am Samstag (Ortszeit) steht gegen St. Louis das nächste Heimspiel an. «Wir müssen gewinnen. Wir brauchen die drei Punkte», forderte er. Nach seinem ersten Einsatz dürfte Müller im nächsten Spiel in der Startformation stehen.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

7 Punkte, die du zum heutigen Treffen im Weissen Haus wissen musst
Trump schliesst Krim-Rückgabe und Kiews Nato-Beitritt aus +++ Weisses Haus veröffentlicht Zeitplan für Treffen
Diese 7 Fehler machst du im Sommer beim Autofahren

Videos aus dem Ressort

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

STORY: Deutschlandpremiere bei bestem Wetter: Vor der Küste Rügens hat am Wochenende erstmals der SailGP stattgefunden. Die internationale Regatta, die als «Formel 1» des Segelsports gilt, ging am Samstag mit mehreren Rennen vor der Kulisse von Sassnitz an den Start. Sehr zur Freude der Zuschauer in dem Ostsee-Ferienort konnte das Team Germany den Sieg beim Eröffnungsrennen einfahren. Die Hoffnung der Briten, einen starken Tag zu verbuchen, wurde hingegen versenkt. Nachdem sie das zweite Rennen noch für sich entschieden hatten, kam es beim vierten Rennen zu einer Kollision mit dem Boot des US-Teams. Verletzt wurde bei dem Crash  niemand, die Amerikaner verloren aber nicht nur Teile ihres Bugs, sondern auch zwölf Event-Punkte. Besser lief es für Dänemark. Das Team stellte während des dritten Rennens einen neuen SailGP-Geschwindigkeitsrekord auf. Nach einem perfekten Start beschleunigte das Team auf beachtliche 103,93 Kilometer pro Stunde. In der Gesamtwertung konnte sich am Eröffnungstag aber Australien durchsetzen. Das Team von Tom Slingsby erreichte acht Punkte Vorsprung vor Neuseeland. Wer den Grand Prix an diesem Wochenende vor Rügen verpasst hat, kann es 2026 und '27 nochmal versuchen. Dann wird der SailGP erneut in Deutschland Station machen.

17.08.2025

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Grosse Trauer. Bundesliga-Reporter Ulli Potofski stirbt mit 73 Jahren

Grosse TrauerBundesliga-Reporter Ulli Potofski stirbt mit 73 Jahren

Breitensport. Kürzungen bei J+S haben laut SAC-Präsident «absurde Konsequenzen»

BreitensportKürzungen bei J+S haben laut SAC-Präsident «absurde Konsequenzen»

Erste Erkenntnisse zu Baumgartners Tod. Verursachte eine Kamera den Absturz des Gleitschirms?

Erste Erkenntnisse zu Baumgartners TodVerursachte eine Kamera den Absturz des Gleitschirms?