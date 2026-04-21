Kroos 21.04.2026

Bei den Laureus Sport Awards erhielt Toni Kroos eine besondere Auszeichnung. Als vierter Sportler überhaupt erhielt er den Sporting Inspiration Award. Bei der Pressekonferenz im Anschluss zeigte er einem Reporter seine Grenzen auf.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Toni Kroos verweigerte bei den Laureus Awards konsequent Fragen zu Real Madrid und wollte sich nur zu seiner Auszeichnung äussern.

Der Deutsche erhielt den Sporting Inspiration Award für sein langjähriges Engagement mit seiner Stiftung für schwerkranke Kinder und betonte die Verantwortung von Sportlern, etwas zurückzugeben.

Neben Kroos wurden unter anderem Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, PSG, Lando Norris und Lamine Yamal ausgezeichnet. Mehr anzeigen

«Ich werde keine weiteren Fragen zu Real Madrid beantworten», unterbricht Toni Kroos die Fragen eines spanischen Reporters. Dieser wollte vom ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspieler der Königlichen seine Meinung zu Kylian Mbappé erfahren. Doch der Deutsche blockte die Frage gleich ab. Er wolle nur Fragen zu seiner Auszeichnung beantworten.

Der Reporter versuchte im Anschluss, seine Frage umzuformulieren. Er fragte nach der Wichtigkeit eines Spielmachers im modernen Fussball, wie Kroos selbst einer war. Doch der 36-Jährige roch den Braten, der hinter der Frage steckte, genau. Er wisse genau, was er mit dieser Frage implizieren wolle. «Ich bin doch nicht blöd», entgegnete Kroos.

Toni Kroos receives the Laureus Sporting Inspiration Award 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/Y8Ia0n1Yml — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Schliesslich bekam Kroos erst als Vierter den Sporting Inspiration Award von Laureus verliehen. Vor ihm bekamen diesen Preis nur Mohamed Salah, Ex-NFL-Star JJ Watt und die Olympische Flüchtlingsmannschaft verliehen.

In seiner Dankesrede betonte Kroos welche Ehre es für ihn sei, diesen Preis zu erhalten: «Diesen Laureus Sporting Inspiration Award zu erhalten, ist eine ganz besondere Ehre, umso mehr, als ich mich in der Gesellschaft so vieler Sportgrössen befinde – und das in Madrid, der Stadt, in der ich viele unglaubliche Momente meiner Karriere erlebt habe.»

Den Award erhielt der Weltmeister von 2014 aufgrund seines grossen Engagements für Kinder in Not. Seit 2015 engagiert er sich mit seiner Stiftung für schwerkranke Kinder und ihre Familien. Für Kroos war klar, dass er seine Plattform als Sportler nutzen möchte: «Ich war immer der Überzeugung, dass damit die Verpflichtung einhergeht, etwas zurückzugeben. Durch meine eigene Stiftung habe ich die wahre Kraft des Sports erlebt, in den schwierigsten Situationen Hoffnung und Stärke zu spenden.»

PSG erhält Titel für die Mannschaft des Jahres

Neben dem Deutschen wurden auch weitere Sportler ausgezeichnet. Die Tennis-Profis Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka wurden jeweils als Sportler und Sportlerin des Jahres geehrt. Der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain erhielt den Titel Mannschaft des Jahres. Formel-1-Weltmeister Lando Norris erhielt die Auszeichnung Durchbruch des Jahres und Barcelonas Dribbelkünstler Lamine Yamal wurde zur World Young Sportsperson gekürt.