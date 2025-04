Gianni Alioski und Roberto Firmino nach dem wegweisenden 1:0 im Halbfinal gegen Al-Hilal. zVg

Gianni Alioski qualifiziert sich mit Al-Ahli nach einem 3:1 über Al-Hilal fürs Finale der asiatischen Champions-League. Dort trifft der ehemalige YB-Junior voraussichtlich auf Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gianni Alioski steht mit Al-Ahli im Final der AFC Champions League und könnte dort auf Cristiano Ronaldo und Al-Nassr treffen.

Trotz geringer Spielzeit in der Liga zeigt sich der Ex-YB-Junior in Topform und schwärmt von Infrastruktur, Team und Trainingsniveau.

Seinen grossen Traum – den Titelgewinn – will er sich am Samstag erfüllen: «Champions-League-Sieger – das wäre traumhaft.» Mehr anzeigen

Er habe den Brasilianer Malcolm komplett abgemeldet, sagt Gianni Alioski einen Tag nach dem Sieg über Al-Hilal und der Final-Qualifikation in der AFC Champions League zu blue Sport und lacht.

Die Begeisterung in Dschidda ist riesig – und mittendrin der ehemalige YB-Junior Alioski. «Die Final-Qualifikation ist brutal schön, die Party war ausgelassen», sag der mittlerweile 33-jährige schweizerisch-nordmazedonische Doppelbürger, der einst für Lugano und Leeds United gespielt hat.

«Ich bin fit wie ein 25-Jähriger»

Alioski hat durchgespielt. Alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Weil in der saudischen Pro-League für die Liga nur 8 Ausländer pro Team gemeldet werden dürfen, kommt er nur in der Champions League zum Einsatz. Genauso wie sein prominenter Teamkollege Roberto Firmino, 55-facher brasilianischer Nationalspieler.

Al-Ahli mit Ezgjan Alioski (oben links) in Feierlaune. zVg

Trotz wenig Spielpraxis, Alioski fühlt sich fit. «Wir haben ein Top-Team mit hervorragenden Fussballern, die Trainings sind auf einem sehr hohen Niveau. Zudem haben wir seit letzter Saison einen deutschen Trainer und einen deutschen Staff mit Ernährungsberater und Physios», sagt Alioski.

Hinzu komme eine sensationelle Infrastruktur und die modernsten Hilfsmittel. Klar würde er gerne regelmässiger spielen, jammern will er aber nicht. «Wir haben hier alles, ich fühle mich wohl. Ich bin fit wie ein 25-Jähriger», so Alioski.

Feiern mit Kessié, Firmino und Mahrez und Mendy

Im Sommer läuft sein Vertrag bei Al-Hilal aus, was dann kommt beschäftigt ihn derzeit noch nicht. Jetzt fokussiert er sich erstmal auf seinen grossen Traum, den Champions-League-Titel. «Wir haben ganz sicher die Qualität, den Pokal zu holen. Das wäre grossartig.»

Die Namen seiner Mitspieler lesen sich ein wenig wie das who is who im Weltfussball. Neben Firmino sind da Franck Kessié, Riyad Mahrez, Merih Demiral, Ivan Toney, Gabri Veiga, Roger Ibanez oder Edouard Mendy.

Gianni Alioski in Aktion. zVg

Am Samstag dürfte dann einer der grössten Stars aller Zeiten gegenüber stehen. Cristiano Ronaldo und Al-Nassr müssen jedoch erst heute Mittwoch die Japaner Kawasaki Frontale im Halbfinal bezwingen. «Davon gehe ich aus», sagt Alioski, «ich freue mich auf den Final am Samstag gegen Cristiano Ronaldo.» Champions-League-Sieger, wie tönt das? Alioski: «Traumhaft.»

