  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Calmunds emotionales Bekenntnis «Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter»

Jan Arnet

19.9.2025

Böni über Calmund: «Mit Calli ist es immer witzig»

Böni über Calmund: «Mit Calli ist es immer witzig»

blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erzählt in seinem Buch «Mensch Fussballstar» unter anderem witzige Anekdoten über die Fussball-Ikone Reiner Calmund.

03.09.2025

Reiner Calmund hat in den letzten Jahren massiv an Gewicht verloren. Nun spricht er offen über den emotionalen Auslöser.

Redaktion blue Sport

19.09.2025, 14:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Reiner Calmund hat über 80 Kilo abgenommen – aus Liebe zu seiner Tochter Nicha, für die er gesund und mobil bleiben will.
  • Nicha wurde von Calmund und seiner Frau Sylvia in Thailand adoptiert. Die enge Bindung zum Mädchen beschreibt er als «tiefe Zuneigung auf den ersten Blick».
  • Nach 263 Folgen verabschiedete sich Calmund unter Tränen aus der «Vox»-Show «Grill den Henssler», nachdem er Ende 2024 bei Dreharbeiten kollabiert war.
Mehr anzeigen

Bekannt wurde «Calli» zunächst als Manager von Bayer Leverkusen, später avancierte er im Fernsehen zum beliebten Gourmet – besonders durch die «Vox»-Show «Grill den Henssler», in deren Jury er bis Anfang dieses Jahres sass. Das TV-Publikum konnte miterleben, wie sich der 76-Jährige optisch immer wieder veränderte.

Früher brachte Calmund über 180 Kilo auf die Waage, heute sind es noch 95. «Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will. Ich wollte wieder agil und mobil werden. Für Nicha, die Freude meiner alten Tage», erklärt er im Gespräch mit dem Magazin «Bunte». Nicha ist 15 Jahre alt und das jüngste Kind des Ex-Fussballfunktionärs.

«Wir sind ja auch speziell»

Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia adoptierte Calmund das Mädchen in Thailand, als sie zweieinhalb Jahre alt war. Beim ersten Besuch im Waisenhaus sei es «eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick gewesen», erzählt Calmund.

Reiner Calmund bei einer Award-Fala im August 2025.
Reiner Calmund bei einer Award-Fala im August 2025.
imago

Er erinnert sich: «Nicha knüpfte sofort eine starke Bindung zu Sylvia, sie wollte nicht mehr von ihrer Seite weichen.» Das Mädchen habe besondere Bedürfnisse gehabt. «Ein Grund mehr, sie zu lieben. Wir sind ja auch speziell», so Calmund. Neben Nicha hat er fünf weitere Kinder aus früheren Ehen und ist bereits mehrfacher Grossvater.

Notarzt musste einschreiten. Reiner Calmund über TV-Kollaps: «Die Ärzte sagten, es sei knapp gewesen»

Notarzt musste einschreitenReiner Calmund über TV-Kollaps: «Die Ärzte sagten, es sei knapp gewesen»

Am Sonntag trat Calmund zum letzten Mal als Juror bei «Grill den Henssler» auf. Nach 263 Folgen und über 1’900 Gerichten verabschiedete er sich unter Tränen. Schon im Dezember 2024 war er bei Dreharbeiten zusammengebrochen und im Krankenhaus behandelt worden.

Das könnte dich auch interessieren

«Zoom Persönlich» mit Reiner Calmund: Die Highlights

«Zoom Persönlich» mit Reiner Calmund: Die Highlights

Claudia Lässer spricht mit dem ehemaligen Fussballfunktionär Reiner Calmund. Offen und ehrlich spricht er über seine Familie, die Probleme des Kinderkriegens, und warum sein Wunschalter fast die 100 Jahre erreicht.

24.10.2019

Meistgelesen

SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben – Bundesrat Rösti ringt um Worte
TV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
Mit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen
Kleinflugzeug stürzt in den Zugersee

Fussball-News

Leichtathletik-WM. Werro stürmt in den 800-m-Final ++ Lyles mit viertem WM-Titel in Serie über 200 m

Leichtathletik-WMWerro stürmt in den 800-m-Final ++ Lyles mit viertem WM-Titel in Serie über 200 m

«Zerstört das Leben». Tennis-Legende Björn Borg packt über Drogenprobleme aus

«Zerstört das Leben»Tennis-Legende Björn Borg packt über Drogenprobleme aus

Verfahren eingestellt. Keine Sanktionen gegen Winterthur-Trainer Uli Forte

Verfahren eingestelltKeine Sanktionen gegen Winterthur-Trainer Uli Forte

Türe zu für FCB-Star. «Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri

Türe zu für FCB-Star«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri

Bis zum Karriereende bei Red Bull?. Verstappens Bekenntnis: «Der Traum ist immer noch da»

Bis zum Karriereende bei Red Bull?Verstappens Bekenntnis: «Der Traum ist immer noch da»

Meilenstein. So schnell wie niemand: 50 Champions-League-Tore für Erling Haaland

MeilensteinSo schnell wie niemand: 50 Champions-League-Tore für Erling Haaland