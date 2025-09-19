Böni über Calmund: «Mit Calli ist es immer witzig» blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erzählt in seinem Buch «Mensch Fussballstar» unter anderem witzige Anekdoten über die Fussball-Ikone Reiner Calmund. 03.09.2025

Reiner Calmund hat in den letzten Jahren massiv an Gewicht verloren. Nun spricht er offen über den emotionalen Auslöser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reiner Calmund hat über 80 Kilo abgenommen – aus Liebe zu seiner Tochter Nicha, für die er gesund und mobil bleiben will.

Nicha wurde von Calmund und seiner Frau Sylvia in Thailand adoptiert. Die enge Bindung zum Mädchen beschreibt er als «tiefe Zuneigung auf den ersten Blick».

Nach 263 Folgen verabschiedete sich Calmund unter Tränen aus der «Vox»-Show «Grill den Henssler», nachdem er Ende 2024 bei Dreharbeiten kollabiert war.

Bekannt wurde «Calli» zunächst als Manager von Bayer Leverkusen, später avancierte er im Fernsehen zum beliebten Gourmet – besonders durch die «Vox»-Show «Grill den Henssler», in deren Jury er bis Anfang dieses Jahres sass. Das TV-Publikum konnte miterleben, wie sich der 76-Jährige optisch immer wieder veränderte.

Früher brachte Calmund über 180 Kilo auf die Waage, heute sind es noch 95. «Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will. Ich wollte wieder agil und mobil werden. Für Nicha, die Freude meiner alten Tage», erklärt er im Gespräch mit dem Magazin «Bunte». Nicha ist 15 Jahre alt und das jüngste Kind des Ex-Fussballfunktionärs.

«Wir sind ja auch speziell»

Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia adoptierte Calmund das Mädchen in Thailand, als sie zweieinhalb Jahre alt war. Beim ersten Besuch im Waisenhaus sei es «eine Art tiefe Zuneigung auf den ersten Blick gewesen», erzählt Calmund.

Reiner Calmund bei einer Award-Fala im August 2025. imago

Er erinnert sich: «Nicha knüpfte sofort eine starke Bindung zu Sylvia, sie wollte nicht mehr von ihrer Seite weichen.» Das Mädchen habe besondere Bedürfnisse gehabt. «Ein Grund mehr, sie zu lieben. Wir sind ja auch speziell», so Calmund. Neben Nicha hat er fünf weitere Kinder aus früheren Ehen und ist bereits mehrfacher Grossvater.

Am Sonntag trat Calmund zum letzten Mal als Juror bei «Grill den Henssler» auf. Nach 263 Folgen und über 1’900 Gerichten verabschiedete er sich unter Tränen. Schon im Dezember 2024 war er bei Dreharbeiten zusammengebrochen und im Krankenhaus behandelt worden.

