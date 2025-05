Bürki: «Mit Messis Bodyguard will ich mich nicht anlegen» Roman Bürki spielt seit drei Jahren in den USA. Einen Titel hat er mit St. Louis noch nicht gewonnen, etwas Wertvolles hat er dennoch erobert: Das Trikot von Superstar Lionel Messi. Der Goalie erzählt bei blue Sport, wie es dazu kam. 13.05.2025

Es war im Juni 2024. Roman Bürki traf mit St. Louis City auf Inter Miami – mit Lionel Messi. Bürki musste dreimal hinter sich greifen, einmal konnte ihn auch Messi überwinden. Mit mehreren starken Paraden rettete der Schweizer Goalie seinem Team aber noch ein 3:3-Remis.

Für Bürki gab es von Messi als Anerkennung während des Spiels ein respektvolles Abklatschen nach einer Glanztat – und danach auch noch das pinke Miami-Trikot mit der Nummer 10.

Wie kam es dazu? «Ich glaube, er wusste schon noch, wer ich bin. Wir hatten schon einmal gegeneinander gespielt, als ich noch bei Dortmund und er bei Barcelona war», erzählt Bürki im Gespräch mit blue Sport. «Nach dem Spiel musste ich dann meine Chance ergreifen.»

Der Respekt vor Messis Bodyguard

Dass er vom mittlerweile weltbekannten Messi-Bodyguard Yassine Chueko umgegrätscht wird, musste der 34-Jährige nicht befürchten. «Zum Glück traf ich ihn vor dem Spiel im Tunnel. Messi und ich sind ja beide Captains, also standen wir da direkt nebeneinander. Ich schaute ihn an und dachte trotzdem: ‹Mit dem will ich mich nicht anlegen›», lacht Bürki. «Deshalb bin ich nach dem Spiel langsam auf Messi zugegangen. Nicht dass der Bodyguard noch denkt, dass ich ein Fan bin.»

Bodyguard Yassine Chueko beschützt Lionel Messi an einem Spieltag rund um die Uhr. imago

Der Leibwächter kontrolliere an einem Spieltag alles und jeden, der am argentinischen Superstar vorbeiläuft. «Er steht auch im Kabineneingang, wenn Messi darin ist. Aber das finde ich auch korrekt, wenn man sieht, wie viele Spieler etwas von Messi wollen oder wie viele Fans wegen ihm auf den Platz rennen», so Bürki. «Einer wie Messi, den jeder kennt, hat schon das Recht, dass einer auf ihn aufpasst.»

