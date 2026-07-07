Die Schweiz behält im Penaltyschiessen gegen Kolumbien die Nerven und schafft den Sprung in die WM-Viertelfinals, wo es zum Duell mit Argentinien kommt. Die Stimmen zum Spiel.

Andy Böni: «Es ist der sauberste dreckige Sieg» Die Nati schreibt Geschichte. blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni mit der ersten Reaktion nach dem Spiel.

Ruben Vargas

«Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt würde spielen können. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ich habe mich vor dem Penalty sehr sicher gefühlt. Dass ich nun sogar den entscheidenden Versuch verwerten konnte, ist einfach nur geil.»

Gregor Kobel

«Ich brauche noch ein paar Minuten, um alles sacken zu lassen. Ins WM-Viertelfinal zu kommen, ist eine Riesenleistung. Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich und für alle. Es ist ein Riesenprivileg, so etwas erleben zu können. Ich war im ganzen Spiel ziemlich entspannt, hatte ein Supergefühl. Es war ein sehr schwieriges Spiel, ein richtiges Auswärtsspiel mit all den Fans. Ich bin etwas sprachlos, was wir heute erlebt haben.»

00:28 Gregor Kobel: «Ich brauche wahrscheinlich noch einen Moment, um das zu begreifen» Er ist nicht der Mann der lauten Worte. Nati-Goalie Gregor Kobel mit der ersten Reaktion zum sensationellen Sieg.

Manuel Akanji

«Ich habe Muri gesagt: Das war mein letzter Penalty, den ich geschossen habe. Es war ein katastrophaler Penalty. Ich habe mich im letzten Moment umentschieden. Dabei ist es die älteste Regel, dass man sich im Penaltyschiessen nie umentscheiden soll. (...) Dann bin ich noch ein bisschen gerutscht und der Ball ging etwa 4 Meter über das Tor. Aber ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, wie sie darauf reagiert hat. Die nächsten Schützen haben souverän verwandelt.»

00:30 Manuel Akanji: «Mein Elfmeter war eine Katastrophe» Manuel Akanji ist nach dem Sieg über Kolumbien erleichtert.

Murat Yakin

«Ich freue mich für alle. Spieler, Staff, auch für die Fans. Endlich konnten wir diesen Fluch mit den Penaltys ablegen. Gregor Kobel spielt ein fantastisches Turnier, das hat er auch heute wieder gezeigt. Ich glaube nicht, dass Sie meinen Matchplan wissen wollen. Aber solange es aufgeht, hast du natürlich recht. Es war ein grosser Kampf, und ich denke, wir haben es verdient, dass es zu unseren Gunsten ausging.»

Das könnte dich auch interessieren