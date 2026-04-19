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Yakin über Gespräch mit Okafor «Ich sagte ihm: ‹Noah, das sind Regeln und die musst du einhalten›»

Jan Arnet

19.4.2026

Yakin über Okafor: «Ich bin nicht nachtragend»

Yakin über Okafor: «Ich bin nicht nachtragend»

16.04.2026

Im November beschwerte sich Noah Okafor öffentlich über seine Nicht-Nominierung für die Nati. Im Februar kam es zur Aussprache mit Murat Yakin. Im Fussball-Talk Heimspiel verrät der Nati-Trainer die Details.

Jan Arnet

19.04.2026, 15:48

19.04.2026, 15:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Noah Okafor war im März nach 16 Monaten erstmals wieder beim Schweizer Nationalteam.
  • Nachdem sich der Leeds-Stürmer öffentlich über Nati-Coach Murat Yakin beschwert hatte, kam es im Februar zum klärenden Gespräch.
  • Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Yakin über die Aussprache mit Okafor und erklärt, weshalb er dem Stürmer eine zweite Chance gibt.
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Heimspiel als Podcast

Im März wäre Noah Okafor nach langer Zeit wieder einmal im Nati-Trikot zu sehen gewesen. 16 Monate nach seinem letzten Länderspiel plante Murat Yakin wieder mit dem Leeds-Stürmer, eine Verletzung verhinderte aber das Aufgebot für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Weil Filip Ugrinic dann ausfiel, kam Okafor doch noch zur Nati. Weil er nicht fit genug war, reichte es dennoch nicht für einen Einsatz.

Zwei Monate vor WM-Start lässt sich aber festhalten, dass in der Nati wieder mit Okafor zu rechnen ist. Zumal sich der 25-Jährige in der Premier League derzeit in herausragender Form präsentiert. Zuletzt glänzte er mit einem Doppelpack gegen Manchester United und einem Tor und einem Assist gegen Wolverhampton.

Nati-Stürmer lässt Leeds jubeln. Okafor belebt mit Doppelpack gegen ManUnited seine WM-Träume

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Dass er vor einem halben Jahr noch in aller Öffentlichkeit seinem Ärger Luft machte und sagte, dass er sehr enttäuscht darüber sei, wie Yakin und Nati-Direktor Pierluigi Tami mit ihm umgegangen seien, ist längst abgehakt. Der Nati-Coach hatte schon im März über die Versöhnung mit Okafor gesprochen und stellt nun im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport noch einmal klar: «Ich bin nicht nachtragend.»

Aussprache in England

An der EM 2024 spielte Okafor keine Minute. Ihm wurden Ego-Touren und fehlender Teamgedanke unterstellt. Yakin bot ihn in der Folge nicht mehr auf, ohne ihn qualifizierte sich die Nati souverän für die WM. «Dann hat er sich öffentlich falsch benommen und Äusserungen getätigt, in denen er sich über das Team stellen wollte», blickt der Nati-Coach zurück. «Ich habe ihm dann klar mitgeteilt, dass er sich da verbessern muss. Spielerisch hatte ich ihn aber nie kritisiert.»

Entschuldigung und Extraschichten. Springt der «neue» Okafor so noch auf den WM-Zug?

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Okfaors Berater habe sich dann bei ihm gemeldet und um ein Gespräch gebeten. Im Februar kam es in England zum Treffen zwischen dem Leeds-Agreifer, Yakin und Tami. «Er hat sich sehr reumütig gezeigt», so Yakin. «Beim letzten Zusammenzug hat er sich dann auch bei der ganzen Mannschaft für sein Verhalten entschuldigt. Das sind wichtige Prozesse, als Spieler musst du da auch die Lehren daraus ziehen.»

Yakins klare Ansage

Für die Nati kann Okafor enorm wichtig sein, auch wenn die WM-Stammplätze im Angriff an Breel Embolo, Ruben Vargas und Dan Ndoye bereits vergeben scheinen. «Wenn ein Spieler ausfällt, brauchen wir Optionen. Vargas beispielsweise war in dieser Saison dreimal verletzt», so Yakin. «Okafor hat gute Spiele gezeigt. Ich wollte ihn auch persönlich treffen, um zu sehen, ob er sich auch menschlich entwickelt hat und einsichtig ist.»

«Es war ein gutes Spiel». Yakin ist zufrieden mit dem Test in Norwegen – und hofft auf Okafor

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Beim Besuch in Leeds seien Nati-Trainer und Spieler alleine in einem Raum gesessen. «Dann habe ich ihm gesagt: ‹Noah, schau, es gibt einfach Regeln, die du einhalten musst. Wenn du das kannst, bist du bei mir wieder herzlich willkommen›», erzählt Yakin. «Leider hat er sich vor dem Spiel gegen Deutschland leicht verletzt, weshalb ich ihn nicht einsetzen konnte. Das hätte ich aber gerne gemacht.»

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Murat Yakin exklusiv: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

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Exklusive Einblicke von Murat Yakin in den Stand der WM-Vorbereitungen. Sein langjähriger Weggefährte Fabian Frei erklärt, wie der Nati-Coach tickt. Zudem im Fokus: Die jungen Stars Johan Manzambi, Noah Okafor, Alvyn Sanches und Alessandro Vogt.

16.04.2026

Heimspiel als Podcast

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