Senegal-Star wittert Skandal «Ich vermute, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind»

Patrick Lämmle

23.1.2026

Senegal-Verteidiger Jakobs: «Drei unserer Spieler wurden vergiftet»

Senegal-Verteidiger Jakobs: «Drei unserer Spieler wurden vergiftet»

Im Interview mit dem Portal «Sportdigital» verrät Senegal-Verteidiger Ismail Jakobs weitere pikante Details zum skandalträchtigen Finale am Afrika Cup Of Nations.

23.01.2026

Der ohnehin schon skandalträchtige Final des Afrika Cups zwischen Markokko und Senegal ist um ein Kapitel reicher. Denn möglicherweise wurden vor dem Anstoss mehrere Senegalesen vergiftet.

Patrick Lämmle

23.01.2026, 17:01

23.01.2026, 17:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Senegal gewinnt den Afrika-Cup-Final gegen Gastgeber Marokko 1:0 nach Verlängerung.
  • Es ist ein Spiel, das vor allem der Skandale wegen in Erinnerung bleibt.
  • Nun ist die verrückte Geschichte um ein Kapitel reicher. Der Deutsch-Senegalese Ismail Jakobs vermutet, dass drei seiner Teamkollegen vor dem Spiel vergiftet wurden.
Mehr anzeigen

Am vergangenen Sonntag gewinnt Senegal den Afrika-Cup-Final gegen Gastgeber Markokko 1:0 nach Verlängerung. Es ist eine Partie, an die man sich noch lange erinnern wird. Dabei steht allerdings das Sportliche kaum im Vordergrund. Zu Reden gibt, wie die Senegalsen kurz vor dem Ende den Platz verlassen, der kläglich verschossene Panenka-Elfmeter von Brahim Diaz oder die Tücher-Klau-Aktion der Marokkaner.

Damit ist die Geschichte aber noch lange nicht zu Ende erzählt. Und das neuste Kapitel dieses Krimis hat es in sich. Der Deutsch-Senegalese Ismail Jakobs, der im Final in der Verlängerung eingewechselt wurde, äussert einen schrecklichen Verdacht.

In einem Interview mit «Sportdigital» sagt er: «Meine persönliche Vermutung ist, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind und es war nicht irgendwie eine normale Lebensmittelvergiftung, wo die erbrochen haben oder was weiss ich. Diese drei Spieler sind wirklich zusammengebrochen.»

Kritik für Gegner und eigenen Spieler. Marokko tobt nach Final-Drama: «Das Spiel war beschämend für Afrika»

Kritik für Gegner und eigenen SpielerMarokko tobt nach Final-Drama: «Das Spiel war beschämend für Afrika»

Krépin Diatta sei in der Kabine zusammengebrochen, erklärt der bei Galatasaray unter Vertrag stehende Jakobs. «Das war schon sehr, sehr gruselig.» Ousseynou Niang erwischte es während des Aufwärmens und Pape Matar Sarr sei in der Halbzeit zusammengesackt. Er wolle niemanden beschuldigen, «aber es war definitiv kein Zufall», so der Afrika-Cup-Sieger.

Die beteiligten Verbände haben zu den Vorwüfen bislang keine Stellung bezogen. Auch über den Gesundheitszustand der betroffenen Spieler ist auch Tage nach dem Spiel noch nichts bekannt.

Mehr zum Afrika-Cup-Final

Marokkaner treten Fairplay mit Füssen. Hakimi unterstützt Tücher-Diebe – Senegal-Ersatzgoalie ist der unbesungene Held

Marokkaner treten Fairplay mit FüssenHakimi unterstützt Tücher-Diebe – Senegal-Ersatzgoalie ist der unbesungene Held

Drama im Afrika-Cup-Final. Senegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

Drama im Afrika-Cup-FinalSenegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

«Ganz sicher falsch vom Schiedsrichter». Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final

«Ganz sicher falsch vom Schiedsrichter»Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final

Eklat im Afrika-Cup-Final. Wütender Mané wird zum Helden: «Er kam rein und schrie uns an»

Eklat im Afrika-Cup-FinalWütender Mané wird zum Helden: «Er kam rein und schrie uns an»

Das könnte dich auch interessieren:

11 unvergessene Szenen. Darum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

11 unvergessene SzenenDarum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

Das launige Leben der Trainer-Legende. Otto Pfister: «Tja, dann assen wir halt mal Affenhirn»

Das launige Leben der Trainer-LegendeOtto Pfister: «Tja, dann assen wir halt mal Affenhirn»

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

18.01.2026

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

blue Sport Schiedsrichter-Experte Urs Meier analysiert, warum dem Schiedsrichter das Spiel entglitten ist und was er besser hätte machen müssen.

19.01.2026

Meistgelesen

Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»
Überlebende von Bar-Inferno zeigt ihre Brandwunden
Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig
JD Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der «Titanic» und erntet Spott

Fussball-Videos

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

In der Super League wurden in der laufenden Saison bereits vier Trainer entlassen – bei der Mehrheit blieb der erhoffte Aufschwung unter den Nachfolgern bislang aus. Die Einschätzung von blue Sport Experte Rolf Fringer.

23.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Canepa: «Ein kurzfristiger Rückzug von uns ist kein Thema»

Canepa: «Ein kurzfristiger Rückzug von uns ist kein Thema»

Ein kurzfristiger Abgang des Ehepaars Canepa ist beim FC Zürich kein Thema. FCZ-Präsident Ancillo Canepa sagt an einer Medienkonferenz aber, dass man auf der Suche nach einer «Schweizer Lösung» sei.

23.01.2026

FCZ-Verwaltungsrat Cisullo: «Ich werde die langfristige Organisation mit den Canepas weiterentwickeln»

FCZ-Verwaltungsrat Cisullo: «Ich werde die langfristige Organisation mit den Canepas weiterentwickeln»

Der neue FCZ-Verwaltungsrat Claudio Cisullo redet an einer Medienkonferenz über die strategische und sportliche Ausrichtung des Klubs und erklärt, was seine Aufgaben beinhalten.

23.01.2026

Canepa: «Wir werden das Transferwesen neu organisieren»

Canepa: «Wir werden das Transferwesen neu organisieren»

FCZ-Präsident Ancillo Canepa spricht an einer Medienkonferenz über die neue stratigische Ausrichtung des FC Zürich.

23.01.2026

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Canepa: «Ein kurzfristiger Rückzug von uns ist kein Thema»

Canepa: «Ein kurzfristiger Rückzug von uns ist kein Thema»

FCZ-Verwaltungsrat Cisullo: «Ich werde die langfristige Organisation mit den Canepas weiterentwickeln»

FCZ-Verwaltungsrat Cisullo: «Ich werde die langfristige Organisation mit den Canepas weiterentwickeln»

Canepa: «Wir werden das Transferwesen neu organisieren»

Canepa: «Wir werden das Transferwesen neu organisieren»

Mehr Videos

Fussball-News

Problem-Teenager mit Potenzial. Julien Duranville soll in Basel wieder durchstarten

Problem-Teenager mit PotenzialJulien Duranville soll in Basel wieder durchstarten

Kein Sportchef mehr, dafür ein CEO. Der FCZ stellt sich neu auf – Canepa: «Ich will bei Transfers von A bis Z involviert sein»

Kein Sportchef mehr, dafür ein CEODer FCZ stellt sich neu auf – Canepa: «Ich will bei Transfers von A bis Z involviert sein»

Entwicklung fehlt beim FCB. «Desolater Auftritt» – Sportchef Stucki zählt Trainer Magnin an

Entwicklung fehlt beim FCB«Desolater Auftritt» – Sportchef Stucki zählt Trainer Magnin an

«Uiuiuiuiuiuiui». Gygax und Dzemaili sind nach Basels Horror-Show fassungslos

«Uiuiuiuiuiuiui»Gygax und Dzemaili sind nach Basels Horror-Show fassungslos

FCB-Noten gegen Salzburg. Neun Basler ungenügend – Shaqiri und Traoré unsichtbar

FCB-Noten gegen SalzburgNeun Basler ungenügend – Shaqiri und Traoré unsichtbar