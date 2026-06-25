Ex-Nati-Spieler und blue Sport Experte Marco Streller über das bisherige Turnier der Nati, die Entscheidungen von Murat Yakin und das Zünglein an der Waage, wenn es um den WM-Titel geht.

Darum geht’s blue Sport Experte Marco Streller zieht nach der Gruppenphase ein positives Fazit. Die Schweiz habe überzeugt, müsse ihre Chancenverwertung gegen stärkere Gegner aber noch verbessern.

Die achttägige Pause vor dem Achtelfinal sieht Streller als Vorteil. Spieler könnten sich erholen, auch wenn die unklare Gegnerfrage die Vorbereitung erschwert.

Nicht alle Entscheidungen von Murat Yakin kann Streller nachvollziehen, dennoch vertraut er dem Nationaltrainer.

Die Schweizer Nati hat die Gruppenphase an der WM souverän überstanden. Für blue Sport Experte Marco Streller überwiegen die positiven Eindrücke – auch wenn er in einigen Bereichen noch Verbesserungspotenzial sieht.

«Sie hatten immer Phasen, die mir sehr gut gefallen haben», sagt der Ex-Nati-Spieler. Vor allem in einem Bereich sieht der ehemalige Stürmer aber noch Verbesserungspotential: «An der Effizienz muss man sicher noch etwas arbeiten. Es gibt gewisse Sachen, die gegen einen richtig guten Gegner bestraft werden.» Trotzdem lautet sein Gesamtfazit klar: «Alles in allem war das bisher souverän.»

Die lange Pause sieht Streller als Vorteil

Dank des Gruppensiegs hat die Nati nun acht Tage Pause, bis das Sechzehntelfinale ansteht. Für Streller eher ein Vorteil, weil nach einer langen Saison angeschlagene Spieler ihre kleineren Blessuren auskurieren können.

Die unklare Ausgangslage bezüglich des Gegners erschwere die Vorbereitung zwar, betreffe aber alle Teams gleich. Je nach Gegner müsse sich die Schweiz auf einen komplett anderen Spielstil einstellen. «Du kannst auf ein südamerikanisches, afrikanisches oder europäisches Team treffen – und alle haben einen komplett anderen Stil.»

Nicht jede Entscheidung überzeugt ihn

Überrascht zeigt sich Streller einmal mehr von den personellen Entscheiden von Nationaltrainer Murat Yakin. «Es ist typisch Muri, er überrascht uns immer ein wenig.» Dennoch vertraue er dem Nationalcoach. «Er überlegt sich bei seinen Experimenten immer etwas. Es gibt vielleicht ein bis zwei Dinge, die ich anders gemacht hätte.»

Ein Beispiel nennt Streller mit Noah Okafor. «Ich dachte nach dem 2:1 gegen Kanada, dass er in den Umschaltmomenten eine grosse Entlastung bringen könnte.» Yakin hat sich letztlich für eine andere Lösung entschieden. «Das hätte ich persönlich anders gemacht. Aber darum bin ich vielleicht auch kein Trainer», erklärt Streller lachend. Sein Vertrauen in den Nationalcoach bleibe bestehen. «Ich vertraue ihm, auch wenn ich nicht jede Entscheidung nachvollziehen kann. Bis jetzt ist es ja sehr gut aufgegangen.»

Der Teamgeist könnte über den WM-Titel entscheiden

Auch mögliche Unzufriedenheit bei Reservisten gehört für Streller zu einem langen Turnier dazu. Sechs Wochen gemeinsam unterwegs zu sein, bringe zwangsläufig Spannungen mit sich. Entscheidend sei, wie der Trainer und der Staff damit umgehen: «Das musst du natürlich gut moderieren.»

Nicht alle Kaderspieler könnten glücklich gemacht werden, sagt Streller. Umso wichtiger sei eine klare Rollenverteilung innerhalb des Teams. Für ihn könnte genau dieser Faktor am Ende sogar über den Weltmeister entscheiden. Als Beispiel nennt er Argentinien: «Messi hat eine Rolle, alle anderen akzeptieren diese und arbeiten für ihn.» Der Zusammenhalt bei den Südamerikanern sei nach jedem Treffer sichtbar.

Genau dies könnte zum Zünglein an der Waage werden: «Ich glaube, wenn es einem Trainer gelingt, wirklich alle Spieler hinter sich zu bringen, dann wird das über den Weltmeistertitel entscheiden.»

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