Noah Okafor spricht über seine Probleme in der Nati Nach seiner Aussprache mit Murat Yakin ist Noah Okafor wieder ein Hoffnungsträger für die Schweizer Nati. Mit blue Sport gesteht der formstarke Stürmer seine Fehler ein. 12.05.2026

Nach seiner Aussprache mit Murat Yakin ist Noah Okafor wieder ein Hoffnungsträger für die Schweizer Nati. Mit blue Sport gesteht der formstarke Stürmer seine Fehler ein. «Ich weiss, dass ich nicht alles richtig gemacht habe.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Youtube-Serie «Die drei Okafors» der Brüder Noah, Elijah, Isaiah Okafor erscheint ab dem 21. Mai auch auf blue Zoom.

Im Interview mit blue Sport spricht Noah Okafor über seine Situation in der Nati und die Versöhnung mit Murat Yakin.

«Ich weiss, dass ich nicht alles richtig gemacht habe», gibt sich der formstarke Leeds-Stürmer selbstkritisch. «Die Sache ist jetzt aber beiseite gelegt.» Mehr anzeigen

Im März wäre Noah Okafor nach langer Zeit wieder einmal im Nati-Trikot zu sehen gewesen. 16 Monate nach seinem letzten Länderspiel plante Murat Yakin wieder mit dem Leeds-Stürmer. Weil er nicht fit genug war, reichte es aber nicht für einen Einsatz gegen Deutschland und Norwegen.

Ein Monat vor WM-Start lässt sich aber festhalten, dass in der Nati wieder mit Okafor zu rechnen ist. Zumal sich der 25-Jährige in der Premier League derzeit in herausragender Form präsentiert. Zuletzt glänzte er mit sechs Toren aus den letzten sieben Spielen, unter anderem schoss er Manchester United mit einem Doppelpack im Old Trafford ab. Acht Saisontore hat er schon in der Premier League – das hat vor ihm noch kein Schweizer geschafft.

Dass er vor einem halben Jahr noch in aller Öffentlichkeit seinem Ärger Luft machte und sagte, dass er sehr enttäuscht darüber sei, wie Yakin und Nati-Direktor Pierluigi Tami mit ihm umgegangen seien, ist längst abgehakt. Der Nati-Coach hatte schon im März über die Versöhnung mit Okafor gesprochen und stellte danach im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport noch einmal klar: «Ich bin nicht nachtragend.»

Okafor gibt sich selbstkritisch

Grund für Okafors lange Absenz in der Nati war sein Verhalten an der EM 2024. Der Stürmer spielte damals in Deutschland keine Minute und beschwerte sich schon während des Turniers darüber. Von fehlendem Teamgedanken war die Rede. Ein No-Go für Yakin, der danach – mit Ausnahme von zwei Spielen in der Nations League im Herbst 2024 – auf Okafor verzichtete.

«Als junger Spieler willst du immer spielen. Wenn du nicht spielst, bist du angefressen. Das kann auch seine positive Seite haben, wenn man ehrgeizig ist. Ich habe aber daraus gelernt», blickt Okafor jetzt im Gespräch mit blue Sport zurück. «Ich weiss, dass ich nicht alles richtig gemacht habe», gibt er sich selbstkritisch. «Die Sache ist jetzt aber beiseite gelegt. Ich schaue nach vorne. Wenn man ganz nach oben will, muss man sich seine Fehler eingestehen, daraus lernen und das Beste daraus machen.»

Die Youtube-Serie «Die drei Okafors» der Brüder Elijah, Noah und Isaiah Okafor (von links) erscheint künftig auch auf blue Zoom. blue Sport

Okafor stand bei seiner Nati-Rückkehr im März vor seine Teamkollegen und entschuldigte sich für sein Verhalten. «Ich denke, das war wichtig. Denn ich habe es mit allen gut, einige von ihnen sind enge Freunde von mir. Sie haben sich auch gefreut, dass ich zurück bin. Auf und neben Platz haben wir eine sehr gute Energie.»

Er sei sehr stolz und glücklich, sich das Nati-Trikot künfitg wieder überstreifen zu können. Gerade auch im Hinblick auf die WM. «Wir hatten gute Gespräche und es hat mir viel bedeutet, dass mich Yakin und Tami in England besuchten. Ich bin ein Spieler, der die Kommunikation mit dem Trainer braucht. Wenn er mir ein gutes Gefühl gibt, kann ich auch befreit aufspielen. So spiele ich am besten.»

«Die drei Okafors» auf blue Zoom

In ihrer Youtube-Serie «Die drei Okafors» gewähren die Brüder Noah, Elijah und Isaiah Einblicke in ihren Alltag. Die Serie ist künftig auch auf blue Zoom zu sehen. Ab dem 21. Mai wird wöchentlich eine Doppelfolge im Free-TV ausgestrahlt.

«Die drei Okafors» ab 21. Mai auf blue Zoom In ihrer Youtube-Serie «Die drei Okafors» gewähren die Brüder Noah, Elijah und Isaiah Einblicke in ihren Alltag. Die Serie ist künftig auch auf blue Zoom zu sehen. Ab dem 21. Mai wird wöchentlich eine Doppelfolge im Free-TV ausgestrahlt. 12.05.2026

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