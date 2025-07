Urs Fischer geniesst sein Leben abseits vom Fussball – abgeschlossen hat er aber noch nicht. Keystone

Fünf Jahre lang war er das Gesicht des Erfolgs bei Union Berlin – nun lebt Urs Fischer ein ganz anderes Leben. Doch die Frage bleibt: Kehrt der 59-Jährige bald zurück auf die Trainerbank?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit seiner Entlassung im November 2023 bei Union Berlin gönnt sich Urs Fischer eine Auszeit: Erholung, E-Bike-Touren, Fischen.

Das Comeback ist aber nicht ausgeschlossen: Er vermisst den Fussball zeitweise und schliesst eine Rückkehr als Trainer nicht aus – aber nur, wenn «das Gefühl stimmt».

Von der 2. Bundesliga bis zur Königsklasse: Zwischen 2018 und 2023 schrieb Urs Fischer mit Union Berlin ein echtes Fussballmärchen. Mit bescheidener Art, klarer Linie und taktischem Feinschliff formte der Zürcher aus einem Arbeiterklub einen Champions-League-Teilnehmer.

Doch Fischer hatte schon zuvor Erfolge gefeiert: Mit dem FC Basel gewann er zwischen 2015 und 2017 drei Titel – darunter das Double. Ein beeindruckendes Palmarès, das ihn schweizweit wie international zur gefragten Trainerfigur machte.

Was macht Urs Fischer heute?

Im Interview mit dem «Blick» gibt sich Fischer offen – und überraschend entspannt. «Ich habe versucht zu reflektieren, andererseits habe ich für Dinge Zeit gefunden, die ich so nie hatte», sagt er. E-Bike-Touren mit seiner Frau, Velotrips ins Ausland, gelegentlich Fischen – und das alles bewusst weit weg vom Fussballalltag. «Zudem geniesse ich es, wieder unter einem Dach mit der Familie zu leben.»

Seit seiner Entlassung Ende November 2023 ist Zeit zum Nachdenken. Und die nahm sich Fischer. «Fünf Jahre lang war es eine einzige Erfolgsgeschichte. Dann ging es sechs Monate so steil bergab, wie es vorher in die andere Richtung gelaufen ist», sagt er rückblickend. «In der Blütezeit fragten wir uns oft: ‹Hey, wie haben wir das heute eigentlich hinbekommen?› Im letzten Halbjahr stellten wir uns oft die Frage, wie es möglich war, wieder keinen Punkt mitzunehmen. Es waren Extreme.»

Urs Fischer arbeitete sich in die Herzen der Union-Fans. Keystone

Fischer erinnert sich gern an seine Zeit in der deutschen Hauptstadt zurück. Doch Berlin war nur eine Station von vielen – und keine hat für ihn mehr oder weniger Bedeutung: «Berlin ist ein Teil meiner Geschichte, Union nimmt einen gewissen Raum ein, ohne zu werten. Auch meine erste Stelle als Cheftrainer beim FCZ hat ihren Platz, das gilt für Thun und Basel gleichermassen. Ich will es nicht vergleichen.»

Comeback? Noch nicht, aber ...

Bleibt die Frage, ob und wann eine nächste Station dazu kommen wird. Immer wieder, wenn gerade in der Bundesliga ein neuer Trainer gesucht wird, machen Spekulationen um Fischer die Runde. Das sei «fast ein bisschen mühsam», sagt der Erfolgscoach. «Es wurde kolportiert, ich hätte in Köln unterschrieben. Stimmt nicht, das war eine Ente.» Trotzdem schätze er es, gewisse Spuren hinterlassen zu haben.

Konkrete Gespräche habe es seit dem Abgang in Berlin nie gegeben. Eine Rückkehr auf die Trainerbank schliesst der 59-Jährige aber nicht aus. «Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es fehle mir gar nicht. Zwischendurch keimen solche Gedanken auf – ganz unbewusst.»

Um wieder einen Trainerjob anzunehmen, müsse er einen gewissen Reiz verspüren. Das Gefühl müsse stimmen. «Es muss mich reizen, oder eben nicht. Um das geht es. Es ist nicht abhängig vom Ort. Alles ist möglich», sagt Fischer.

Wobei, eine Sache scheint er sich gar nicht vorstellen zu können: Den Job als Sportchef. Fischer: «Ich bewundere Sportchefs. Sie sind von 24 Stunden während 12 Stunden am Telefon. Ein Horror für mich. Die Erreichbarkeit, die Dichte wäre für mich zu viel.»

