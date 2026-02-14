Igor Tudor ist bis zum Ende der Saison Trainer von Tottenham Hotspur Keystone

Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank vorerst interimsmässig. Der Kroate Igor Tudor steht bis Ende Saison in der Verantwortung.

Keystone-SDA SDA

Tudor soll die Spurs in einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison wieder auf Vordermann bringen – oder das Team zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham nimmt derzeit im Klassement der Premier League Rang 16 ein. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte.

Tudors letzter Arbeitgeber war Juventus Turin. Die Zusammenarbeit dauerte allerdings lediglich ein halbes Jahr. Im vergangenen Oktober gaben die Italiener die Trennung vom 47-jährigen Kroaten bekannt.