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Spanien Im Alter von 96 Jahren: Reals Legende José Santamaria gestorben

SDA

15.4.2026 - 12:03

José Santamaria (Mitte) spielte in den 1950er- und 1960er-Jahren bei Real Madrid zusammen mit Topstars wie Ferenc Puskas (links) und Alfredo Di Stefano
José Santamaria (Mitte) spielte in den 1950er- und 1960er-Jahren bei Real Madrid zusammen mit Topstars wie Ferenc Puskas (links) und Alfredo Di Stefano
Keystone

Der frühere Verteidiger José Santamaria von Real Madrid ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Keystone-SDA

15.04.2026, 12:03

Der Mann aus Uruguay und frühere Nationaltrainer Spaniens sei «eine der grössten Legenden unseres Vereins und des Weltfussballs» gewesen, schrieb der spanische Rekordmeister in der Mitteilung zum Tod des vierfachen Gewinners des Europacups der Landesmeister, des Vorläufers der Champions League.

Santamaria kam 1957 vom uruguayischen Traditionsverein Nacional Montevideo zu Real Madrid und trug während neun Saisons das Trikot der Königlichen. In 337 Partien gewann er mit dem Klub neben den vier Europacups der Landesmeister auch einen Interkontinental-Cup, sechs Meisterschaften sowie einmal den spanischen Cup.

Klubboss Florentino Pérez würdigte Santamaria als eines der grossen Symbole des Vereins. Er sei Teil jener legendären Mannschaft gewesen, die gemeinsam mit Spielern wie Di Stefano, Puskas, Gento und Kopa den Mythos Real Madrid geprägt habe. Santamaria habe die Werte des Klubs stets vorbildlich verkörpert. Bis zuletzt sei Real die grosse Leidenschaft seines Lebens gewesen.

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