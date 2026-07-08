Bei Modernisierungsarbeiten im Bremer Weserstadion ist eine Tribüne eingestürzt. Wie der Bundesligist Werder Bremen mitteilt, ereignete sich der Zwischenfall bei Umbaumassnahmen im VIP-Bereich.

Bei Modernisierungsarbeiten im Bremer Weserstadion ist eine Tribüne eingestürzt. Wie der Bundesligist Werder Bremen mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall bei Umbaumassnahmen in einem Teil des VIP-Bereichs. Es wurde niemand verletzt.

Gemäss Hans-Jörg Otto, dem Geschäftsführer des Stadions, werde die Situation und der entstandene Schaden aktuell analysiert. Man hoffe, die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten zu können. Der Einsturz im Oberrang sei durch die unbeabsichtigte Beschädigung einer tragenden Säule verursacht worden.

Werders erstes Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison findet am ersten September-Wochenende statt.