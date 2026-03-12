Stell dir vor, du willst Newcastle gegen Barcelona schauen und landest bei einem Drittliga-Spiel. Gemini @blueNews

Ein Fussballanhänger des FC Barcelona reist statt nach Newcastle versehentlich ins 580 Kilometer entfernte Exeter – und erlebt dort ein ganz anderes Spiel als geplant. Dass Fans im falschen Stadion landen, das kommt immer mal wieder vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch verpasst ein Barça-Anhänger das Champions-League-Spiel gegen Newcastle.

Er ist zwar im St. James' Park angekommen, allerdings nicht in Newcastle, sondern im 580 Kilometer entfernten Exeter.

Vor ihm ist schon so manch ein Fussball-Fan am falschen Ort gelandet. Mehr anzeigen

Ein Fussballfan des FC Barcelona, der das Champions-League-Spiel seines Teams im nordenglischen Newcastle besuchen wollte, hat sich bei der Anreise fatal geirrt. Statt zum St. James' Park in Newcastle war der Spanier zum 580 Kilometer entfernten St. James' Park im südwestlich gelegenen Exeter gereist, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den englischen Drittligisten mitteilte.

Der Fan aus Spanien kam demnach kurz vor Anpfiff des Spiels von Exeter City gegen Lincoln City am Dienstagabend an den Einlasstoren des Stadions an. «Erst als er dem Personal seine Eintrittskarte zeigte, bemerkte er seinen Fehler», teilte der Verein in den sozialen Medien mit. Ein Stadionmitarbeiter hatte den Verein auf die missliche Lage des Mannes aufmerksam gemacht.

Das sagt der Fanbeauftragte von Exeter

«Soweit wir wissen, kam er aus London. Ich vermute, er hat St. James' Park in sein Handy eingegeben und ist dann einfach den Wegbeschreibungen gefolgt», sagte Adam Spencer, Fanbeauftragter von Exeter City. «Er war ziemlich niedergeschlagen und ein bisschen verlegen. Also haben wir ihm eine Eintrittskarte besorgt, und er konnte sich das Spiel im echten St. James' Park ansehen. Er ist jederzeit wieder willkommen.»

Während der Barça-Fan in Exeter eine 0:1-Niederlage des Heimteams sah, rettete der FC Barcelona im St. James' Park in Newcastle nach einem Elfmetertor von Lamine Yamal in der Nachspielzeit ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Newcastle United.

Wenn Fans im falschen Stadion landen …

Falsches Land, EM-Spiel verpasst: 2021 will eine Gruppe französischer Fussball-Fans das EM-Spiel zwischen Frankreich und Ungarn in Budapest verfolgen. Dumm nur, dass sie nicht in der ungarischen Hauptstadt landen, sondern in Bukarest. Die jungen Männer verfolgen die Partie anschliessend in einer Bar und haben dann auch noch Glück im Unglück. Weil die Franzosen Gruppenerster werden, treffen sie wenige Tage später auf die Schweiz. In Bukarest! Die Fans blieben in der Stadt und sahen dann, wie Yann Sommer den alles entscheidenden Elfmeter von Kylian Mbappé hält.

Falscher Flughafen: 2022 trifft West Ham in der Europa League auf Eintracht Frankfurt. Zwei Frischvermählte werden wohl nie mehr vergessen, wie sie von den Fans aus England abgefeiert wurden. Aber nicht alle aus dem West-Ham-Lager können sich so entspannt auf das Spiel am Abend einstimmen. Denn einige haben aus Versehen den Flughafen Frankfurt-Hahn anvisiert, der sich 130 Kilometer ausserhalb der Stadt befindet – darunter auch der englische Fussball-Moderator Sam Matterface und Ex-Premier-League-Spieler Dean Ashton. Bemerkt haben sie den Fehler erst vor Ort. Schliesslich reisen sie gemeinsam mit einem Auto an.

Fehlerhafte Kommunikation seitens der UEFA: Auch blue Sport Kommentator Marko Vucur hat sich schon mal am falschen Ort einquartiert, allerdings lag da der Fehler definitiv nicht bei ihm. Immerhin: Rechtzeitig ans Spiel geschafft hat er es problemlos.

Deshalb ist unser Kommentator in Barcelona vor dem falschen Stadion gelandet Der Kracher zwischen Barcelona und PSG ist nicht nur für die Spieler eine komplizierte Angelegenheit. blue Sport Kommentator Marko Vucur plaudert aus dem Nähkästchen. 01.10.2025

Wer kann, der kann: Und dann gibt es noch die Kategorie Fans, die absichtlich ins falsche Stadion reisen. Im Sommer 2023 musste der damalige Aufsteiger Yverdon seine Heimspiele bis Ende September in Neuenburg austragen. Aus Sicherheitsgründen waren dort keine Zuschauer zugelassen. Rund 300 YB-Fans reisen einfach ins verwaiste Yvderdon-Stadion, nehmen dort Platz auf der Tribüne und stimmen Sprechchöre an. Danach veranstalten die YB-Fans auch noch ein Fussballspiel auf dem Rasen. Die Verantwortlichen von Yverdon bekommen von der Neuenburger Maladière aus mit, was in ihrem eigenen Stadion los ist. Sie sind nicht wirklich erfreut, nehmen es aber sportlich, zumal alles einigermassen gesittet abläuft.