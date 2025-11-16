  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Yakin warnt vor Kosovo-Spiel «Es wird sicher Provokationen geben …»

Jan Arnet

16.11.2025

«Es macht einfach Freude, diesem Team zuzuschauen», sagt Murat Yakin nach dem Sieg gegen Schweden.
«Es macht einfach Freude, diesem Team zuzuschauen», sagt Murat Yakin nach dem Sieg gegen Schweden.
Keystone

Nur noch ein Fussballwunder trennt die Schweiz von der siebten Endrunden-Teilnahme in Folge. Gratulationen nimmt Murat Yakin aber noch keine entgegen.

,

Jan Arnet, Manuel Rupp

16.11.2025, 12:00

Gleich mit 0:5 dürfte die Nati am Dienstag in Pristina verlieren – und würde so das WM-Ticket immer noch in der Tasche haben. Dass die Schweiz so unter die Räder kommt, ist nach einem weiteren starken Auftritt gegen Schweden wahrlich nicht zu erwarten. 

Entsprechend feiern Xhaka, Ndoye und Co. nach dem Schlusspfiff ausgelassen mit den Fans, als wäre der Flug nach Nordamerika schon gebucht. «Es macht einfach Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Die Harmonie im Team ist fantastisch. Wir geniessen den Moment heute», sagt Murat Yakin nach dem überzeugenden 4:1-Sieg.

WM-Ticket fast sicher. Starke Schweizer fertigen Schweden ab

WM-Ticket fast sicherStarke Schweizer fertigen Schweden ab

Der Nati-Trainer hebt aber auch den Mahnfinger und will noch keine Gratulationen annehmen: «Es ist schade, dass es noch nicht zu 100 Prozent fix ist. Aber so ist es nun mal, es wird erst am Schluss abgerechnet und wir müssen noch ein Spiel bestreiten. Gegen eine Mannschaft, die überrascht hat. Es wird im Kosovo sicher ein hart umkämpftes Spiel.»

Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Alles sei möglich im Fussball, deshalb erwartet Yakin am Dienstag auch eine erneut konzentrierte Leistung seiner Spieler. «Es wird sicher Provokationen geben, aber wir sind clever genug, um damit klarzukommen. Wir versuchen zu gewinnen und unser Spiel durchzuziehen. Dann werden wir auch keine fünf oder sechs Gegentore erhalten.»

Die Defensive sei auch der Schlüssel zum Erfolg in dieser WM-Qualifikation. Schon auf der USA-Reise vor der Quali habe man den Fokus auf die Defensive gelegt. «Wir haben hart daran gearbeitet, wie wir gegen den Ball spielen. Das haben wir auch heute wieder gesehen», so Yakin. «Die Mannschaft will unbedingt an dieses Turnier. Und sie kann dem Druck standhalten, auch wenn die Erwartungen riesig sind. Das ist sehr erfreulich.»

Stimmen zum Schweden-Spiel. «Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen»

Stimmen zum Schweden-Spiel«Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen»

Weitere Stimmen zum Spiel

Xhaka: «Wir müssen aufpassen, Kosovo spielt eine super Quali»

Xhaka: «Wir müssen aufpassen, Kosovo spielt eine super Quali»

15.11.2025

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

15.11.2025

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

15.11.2025

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

Die Schweiz schlägt Schweden 4:1 und steht mit anderthalb Beinen an der WM 2026. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Jan Arnet vor Ort.

15.11.2025

Meistgelesen

Braathen holt den ersten Sieg für Brasilien und schreibt Ski-Geschichte
Das Leben in der britischen Königsfamilie ist «die Hölle»
Ägypten eröffnet Museum in Gizeh – und will endlich seine Königin zurück
Das ist über die mutmasslichen Streetfood-Vergiftungen bekannt
Starke Schweizer überzeugen im Kollektiv – nur einer ungenügend

WM-Qualifikation

Fussball-News

Nati-Noten gegen Schweden. Starke Schweizer überzeugen im Kollektiv – nur einer ungenügend

Nati-Noten gegen SchwedenStarke Schweizer überzeugen im Kollektiv – nur einer ungenügend

Kontakt oder Schwalbe?. Dieser umstrittene Elfmeter brachte die Nati auf Siegeskurs

Kontakt oder Schwalbe?Dieser umstrittene Elfmeter brachte die Nati auf Siegeskurs

Letzter Gegner der Schweiz. Kosovo mindestens in den Playoffs

Letzter Gegner der SchweizKosovo mindestens in den Playoffs

Die starke Nati-Serie reisst. Kobel nach 497 Minuten ohne Gegentor wieder bezwungen

Die starke Nati-Serie reisstKobel nach 497 Minuten ohne Gegentor wieder bezwungen

WM-Quali. Spanien weiterhin makellos ++ Belgien muss warten ++ Österreich bleibt auf Kurs

WM-QualiSpanien weiterhin makellos ++ Belgien muss warten ++ Österreich bleibt auf Kurs

1:1 gegen Kasachstan. Belgien muss noch auf das WM-Ticket warten

1:1 gegen KasachstanBelgien muss noch auf das WM-Ticket warten