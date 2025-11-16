«Es macht einfach Freude, diesem Team zuzuschauen», sagt Murat Yakin nach dem Sieg gegen Schweden. Keystone

Nur noch ein Fussballwunder trennt die Schweiz von der siebten Endrunden-Teilnahme in Folge. Gratulationen nimmt Murat Yakin aber noch keine entgegen.

Gleich mit 0:5 dürfte die Nati am Dienstag in Pristina verlieren – und würde so das WM-Ticket immer noch in der Tasche haben. Dass die Schweiz so unter die Räder kommt, ist nach einem weiteren starken Auftritt gegen Schweden wahrlich nicht zu erwarten.

Entsprechend feiern Xhaka, Ndoye und Co. nach dem Schlusspfiff ausgelassen mit den Fans, als wäre der Flug nach Nordamerika schon gebucht. «Es macht einfach Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Die Harmonie im Team ist fantastisch. Wir geniessen den Moment heute», sagt Murat Yakin nach dem überzeugenden 4:1-Sieg.

Der Nati-Trainer hebt aber auch den Mahnfinger und will noch keine Gratulationen annehmen: «Es ist schade, dass es noch nicht zu 100 Prozent fix ist. Aber so ist es nun mal, es wird erst am Schluss abgerechnet und wir müssen noch ein Spiel bestreiten. Gegen eine Mannschaft, die überrascht hat. Es wird im Kosovo sicher ein hart umkämpftes Spiel.»

Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Alles sei möglich im Fussball, deshalb erwartet Yakin am Dienstag auch eine erneut konzentrierte Leistung seiner Spieler. «Es wird sicher Provokationen geben, aber wir sind clever genug, um damit klarzukommen. Wir versuchen zu gewinnen und unser Spiel durchzuziehen. Dann werden wir auch keine fünf oder sechs Gegentore erhalten.»

Die Defensive sei auch der Schlüssel zum Erfolg in dieser WM-Qualifikation. Schon auf der USA-Reise vor der Quali habe man den Fokus auf die Defensive gelegt. «Wir haben hart daran gearbeitet, wie wir gegen den Ball spielen. Das haben wir auch heute wieder gesehen», so Yakin. «Die Mannschaft will unbedingt an dieses Turnier. Und sie kann dem Druck standhalten, auch wenn die Erwartungen riesig sind. Das ist sehr erfreulich.»

Weitere Stimmen zum Spiel

Xhaka: «Wir müssen aufpassen, Kosovo spielt eine super Quali» 15.11.2025

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert» 15.11.2025

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich» 15.11.2025