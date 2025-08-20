  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Urs Fischers Co-Trainer verrät «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Jan Arnet

20.8.2025

Markus Hoffmann (links) und Urs Fischer arbeiten seit vielen Jahren zusammen.
Markus Hoffmann (links) und Urs Fischer arbeiten seit vielen Jahren zusammen.
Keystone

Seit seinem Abschied bei Union Berlin im November 2023 ist Urs Fischer vereinslos. Der Zürcher hat in dieser Zeit aber einige Angebote erhalten, wie sein langjähriger Co-Trainer verrät.

Jan Arnet

20.08.2025, 17:03

20.08.2025, 17:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Urs Fischer könnte schon bald wieder einen Trainerjob annehmen.
  • Sein langjähriger Assistent Markus Hoffmann verrät, dass er und Fischer in letzter Zeit einige Angebote hatten – das passende fehlte allerdings.
  • «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden. Eventuell ergibt sich da eine Möglichkeit», spekuliert Hoffmann.
Mehr anzeigen

Wo Urs Fischer an der Seitenlinie steht, da ist auch sein Assistent Markus Hoffmann nicht weit. Der Österreicher arbeitete schon zwischen 2015 und 2017 beim FC Basel mit Fischer zusammen und folgte dem Schweizer auch zu Union Berlin, wo die beiden fünf Jahre lang gemeinsam ein Erfolgsmärchen schrieben – vom Aufstieg in die 1. Bundesliga bis zum Einzug in die Champions League. Entsprechend wurden sie bei ihrem Abgang im November 2023 auch von den Fans gefeiert.

Urs Fischer und Markus «Hoffi» Hoffmann wurden bei Union Berlin zu Vereinsikonen.
Urs Fischer und Markus «Hoffi» Hoffmann wurden bei Union Berlin zu Vereinsikonen.
Keystone

Seiter ist sowohl Fischer als auch Hoffmann vereinslos. Der 53-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er gerne wieder eine Herausforderung annehmen würde. «Unser Plan wäre es schon gewesen, im Sommer irgendwo anzuheuern», wird Hoffmann von der «Krone»-Zeitung zitiert.

Interesse aus Saudi-Arabien

Auch Fischer sagte erst kürzlich in einem «Blick»-Interview: «Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es fehle mir gar nicht.» Das passende Angebot ist offensichtlich aber noch nicht gekommen. Hoffmann sagt: «Wir haben mit einigen Klubs Gespräche geführt. Manchmal passte es am Ende von unserer Seite nicht, manchmal von der Vereinsseite.» 

Urs Fischers Comeback-Gedanken. «Ich würde lügen, wenn ich behaupte, die Trainerbank fehlt mir gar nicht»

Urs Fischers Comeback-Gedanken«Ich würde lügen, wenn ich behaupte, die Trainerbank fehlt mir gar nicht»

Auch aus Saudi-Arabien habe es Interesse gegeben. «Angebote von dort trudelten häufig ein. Ich will nicht sagen, dass es für uns nie ein Thema wäre, in die Wüste zu gehen, aber aktuell wollen wir in Europa bleiben», so der Assistenzcoach. «Urs spricht italienisch und französisch. Die Ligen dort wären sicher interessant. Und Deutschland, die Schweiz und auch Österreich sind natürlich sowieso immer möglich.»

Insgesamt vier Jahre lang war Markus Hoffmann (links) Assistenztrainer beim FC Basel, zwei davon von Urs Fischer. Viermal wurde er Schweizer Meister, zweimal Cupsieger.
Insgesamt vier Jahre lang war Markus Hoffmann (links) Assistenztrainer beim FC Basel, zwei davon von Urs Fischer. Viermal wurde er Schweizer Meister, zweimal Cupsieger.
Keystone

«Wir wären jederzeit bereit»

Auch Fischer sagte, die nächste Aufgabe sei nicht abhängig vom Ort. «Es muss mich reizen, oder eben nicht.» Das Duo scheint nun auf die richtige Gelegenheit zu warten. Hoffmann: «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden. Eventuell ergibt sich da eine Möglichkeit. Wir wären jederzeit bereit.»

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, der FC Lugano würde sich mit Urs Fischer befassen. Sportchef Sebastian Pelzer dementierte dies bei blue Sport allerdings.

Rückkehr auf die Trainerbank?. Urs Fischer steht bei Super-League-Klub offenbar ganz oben auf der Liste

Rückkehr auf die Trainerbank?Urs Fischer steht bei Super-League-Klub offenbar ganz oben auf der Liste

Lugano-Sportchef Pelzer: «Es gibt keinen Kontakt zu Urs Fischer»

Lugano-Sportchef Pelzer: «Es gibt keinen Kontakt zu Urs Fischer»

10.08.2025

Meistgelesen

Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah
St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht
Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt
Jetzt äussert sich Marius Borg Høiby erstmals zu den Vorwürfen

Fussball-News

Hinspiel ab 21.00 Uhr live. Showdown ums Champions-League-Ticket: Basel empfängt Kopenhagen

Hinspiel ab 21.00 Uhr liveShowdown ums Champions-League-Ticket: Basel empfängt Kopenhagen

Champions-League-Quali. Der FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

Champions-League-QualiDer FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

«Es ist toll, zurück zu sein». Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

«Es ist toll, zurück zu sein»Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

Transfer-Ticker. Galatasaray und City einigen sich über Ablöse – aber will Akanji überhaupt in die Türkei?

Transfer-TickerGalatasaray und City einigen sich über Ablöse – aber will Akanji überhaupt in die Türkei?

1391. Profi-Einsatz. Dieser brasilianische Goalie ist jetzt Rekord-Fussballer

1391. Profi-EinsatzDieser brasilianische Goalie ist jetzt Rekord-Fussballer

«Versprechen gebrochen». Transfer-Drama um Alexander Isak wird zur Schlammschlacht

«Versprechen gebrochen»Transfer-Drama um Alexander Isak wird zur Schlammschlacht