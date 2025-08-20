Urs Fischers Co-Trainer verrät «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Markus Hoffmann (links) und Urs Fischer arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Keystone

Seit seinem Abschied bei Union Berlin im November 2023 ist Urs Fischer vereinslos. Der Zürcher hat in dieser Zeit aber einige Angebote erhalten, wie sein langjähriger Co-Trainer verrät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Urs Fischer könnte schon bald wieder einen Trainerjob annehmen.

Sein langjähriger Assistent Markus Hoffmann verrät, dass er und Fischer in letzter Zeit einige Angebote hatten – das passende fehlte allerdings.

«Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden. Eventuell ergibt sich da eine Möglichkeit», spekuliert Hoffmann. Mehr anzeigen

Wo Urs Fischer an der Seitenlinie steht, da ist auch sein Assistent Markus Hoffmann nicht weit. Der Österreicher arbeitete schon zwischen 2015 und 2017 beim FC Basel mit Fischer zusammen und folgte dem Schweizer auch zu Union Berlin, wo die beiden fünf Jahre lang gemeinsam ein Erfolgsmärchen schrieben – vom Aufstieg in die 1. Bundesliga bis zum Einzug in die Champions League. Entsprechend wurden sie bei ihrem Abgang im November 2023 auch von den Fans gefeiert.

Urs Fischer und Markus «Hoffi» Hoffmann wurden bei Union Berlin zu Vereinsikonen. Keystone

Seiter ist sowohl Fischer als auch Hoffmann vereinslos. Der 53-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er gerne wieder eine Herausforderung annehmen würde. «Unser Plan wäre es schon gewesen, im Sommer irgendwo anzuheuern», wird Hoffmann von der «Krone»-Zeitung zitiert.

Interesse aus Saudi-Arabien

Auch Fischer sagte erst kürzlich in einem «Blick»-Interview: «Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es fehle mir gar nicht.» Das passende Angebot ist offensichtlich aber noch nicht gekommen. Hoffmann sagt: «Wir haben mit einigen Klubs Gespräche geführt. Manchmal passte es am Ende von unserer Seite nicht, manchmal von der Vereinsseite.»

Auch aus Saudi-Arabien habe es Interesse gegeben. «Angebote von dort trudelten häufig ein. Ich will nicht sagen, dass es für uns nie ein Thema wäre, in die Wüste zu gehen, aber aktuell wollen wir in Europa bleiben», so der Assistenzcoach. «Urs spricht italienisch und französisch. Die Ligen dort wären sicher interessant. Und Deutschland, die Schweiz und auch Österreich sind natürlich sowieso immer möglich.»

Insgesamt vier Jahre lang war Markus Hoffmann (links) Assistenztrainer beim FC Basel, zwei davon von Urs Fischer. Viermal wurde er Schweizer Meister, zweimal Cupsieger. Keystone

«Wir wären jederzeit bereit»

Auch Fischer sagte, die nächste Aufgabe sei nicht abhängig vom Ort. «Es muss mich reizen, oder eben nicht.» Das Duo scheint nun auf die richtige Gelegenheit zu warten. Hoffmann: «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden. Eventuell ergibt sich da eine Möglichkeit. Wir wären jederzeit bereit.»

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, der FC Lugano würde sich mit Urs Fischer befassen. Sportchef Sebastian Pelzer dementierte dies bei blue Sport allerdings.