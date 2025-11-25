  1. Privatkunden
Fifa-Präsident Infantino erhält libanesische Staatsbürgerschaft

SDA

25.11.2025 - 18:43

Zusätzlich zu seinem Schweizer und italienischen Pass wird Gianni Infantino künftig auch einen libanesischen Pass besitzen.(Archivfoto)
Zusätzlich zu seinem Schweizer und italienischen Pass wird Gianni Infantino künftig auch einen libanesischen Pass besitzen.(Archivfoto)
Keystone

Fifa-Präsident Gianni Infantino erhält die libanesische Staatsbürgerschaft: Der libanesische Staatspräsident Joseph Aoun gab am Dienstag die Verabschiedung eines entsprechenden Dekrets bekannt.

Keystone-SDA

25.11.2025, 18:43

Dies teilte der Präsident des libanesischen Fussballverbands, Hashem Haidar, mit. Das Dekret über die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Infantino sei erlassen worden, weil er eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sei, die dem Libanon einen Dienst erweise, erklärte Haidar.

Der 55-jährige Infantino, der im Oberwallis als Sohn von aus Italien eingewanderten Eltern geboren wurde, besitzt bereits die doppelte schweizerische und italienische Staatsbürgerschaft und ist mit der Libanesin Leena al-Ashqar verheiratet.

«Ich habe die Staatsbürgerschaft noch nicht, aber ich hoffe, bald», sagte er dem libanesischen Fernsehsender Lbci. Er fühle sich sehr gut und sei sehr stolz und glücklich. «Ich bin seit vielen, vielen Jahren Libanese, also ist es schön, es zu formalisieren».

Gleichzeitig kündigte Infantino seine Absicht an, den Bau eines neuen Stadions in Beirut mit einer Kapazität von 20'000 bis 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu finanzieren: «Ein Stadion ist heute nicht nur ein Ort der Unterhaltung», sagte er, «es ist ein Symbol des Landes, und der Libanon braucht ein modernes sportliches Symbol für junge Menschen».

Haidar fügte hinzu, dass Infantino zugesagt hat, alle Kosten für die Anlage zu übernehmen. Die Regierung stelle das Grundstück zur Verfügung und werde die Anlage bauen.

FC Bayern absolviert Abschlusstraining vor CL-Kracher gegen Arsenal

FC Bayern absolviert Abschlusstraining vor CL-Kracher gegen Arsenal

STORY: Abschlusstraining beim FC Bayern München vor dem Champions-League-Spitzenspiel gegen den FC Arsenal in London am Mittwoch. Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein: Beide Teams sind punktgleich, auch bei der Tordifferenz herrscht Gleichstand. Das bedeutet: Der Sieger dieser Partie übernimmt die Tabellenführung in der Champions League. Es ist ein Duell der Gegensätze. Arsenal stellt bislang die beste Abwehr des Wettbewerbs, Bayern dagegen die gefährlichste Offensive. Dazu kommt: Die Londoner sind zu Hause eine Macht – 15 Champions-League-Heimsiege in Serie. Doch Obacht: Bayern hat vier der letzten fünf direkten Duelle gewonnen. Wertvoll für die Bayern sind die Erfahrungen von Harry Kane. Der ehemalige Stürmer von Tottenham Hotspur kennt Arsenal aus zahlreichen Nordlondon-Derbys nur zu gut. Mit 24 Toren in 18 Pflichtspielen ist er der herausragende Angreifer im Team von Trainer Vincent Kompany. Verzichten muss Bayern allerdings auf Luis Díaz. Der Offensivspieler ist nach seiner Roten Karte in Paris für drei Spiele gesperrt.

25.11.2025

Winti-Coach Rahmen hospitierte bei Barça und ist begeistert von Hansi Flick

Winti-Coach Rahmen hospitierte bei Barça und ist begeistert von Hansi Flick

25.11.2025

Chelseas wilder Ritt in der Champions League

Chelseas wilder Ritt in der Champions League

25.11.2025

FC Bayern absolviert Abschlusstraining vor CL-Kracher gegen Arsenal

FC Bayern absolviert Abschlusstraining vor CL-Kracher gegen Arsenal

Winti-Coach Rahmen hospitierte bei Barça und ist begeistert von Hansi Flick

Winti-Coach Rahmen hospitierte bei Barça und ist begeistert von Hansi Flick

Chelseas wilder Ritt in der Champions League

Chelseas wilder Ritt in der Champions League

