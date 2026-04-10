  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten? Infantino erhält Unterstützung aus Südamerika

SDA

10.4.2026 - 10:23

Gute Aussichten für den Amtsinhaber: Gianni Infantino geniesst im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr Rückendeckung aus Südamerika
Gute Aussichten für den Amtsinhaber: Gianni Infantino geniesst im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr Rückendeckung aus Südamerika
Keystone

Seit zehn Jahren führt Gianni Infantino die FIFA an. Im kommenden Jahr kann der Walliser ein letztes Mal wiedergewählt werden. Nun gibt es ein klares Signal von einem Kontinentalverband.

Keystone-SDA

10.04.2026, 10:23

10.04.2026, 10:39

Gianni Infantino darf sich der Unterstützung aus Südamerika für eine weitere Amtszeit als FIFA-Präsident sicher sein. Das Council des Kontinentalverbands Conmebol sprach sich einstimmig für den Amtsinhaber aus, sollte dieser wie erwartet im kommenden Jahr erneut als Chef des Fussball-Weltverbands kandidieren.

Rückendeckung aus Südamerika

«Vielen Dank für Ihr unermüdliches Engagement für die Entwicklung des südamerikanischen Fussballs und für Ihre globale Führungsrolle», sagte Conmebol-Präsident Alejandro Dominguez. «Wir schätzen Ihre Verbundenheit mit unserer Region und Ihre Vision, diesen Sport weltweit weiterzuentwickeln, sehr.»

FIFA-Präsident feiert Jubiläum. 10 Jahre Gianni Infantino: Seine 10 Momente für die Ewigkeit

FIFA-Präsident feiert Jubiläum10 Jahre Gianni Infantino: Seine 10 Momente für die Ewigkeit

Infantino war 2016 auf Sepp Blatter gefolgt und zweimal jeweils ohne Gegenkandidaten im Amt bestätigt worden. Da seine ersten knapp dreieinhalb Jahre als FIFA-Präsident nicht angerechnet werden, kann Infantino 2027 erneut für vier Jahre in eine laut Statuten letzte Amtszeit gewählt werden. Der 56-Jährige muss offiziell noch bestätigen, dass er dies anstrebt. Dies gilt als Formsache.

Kein Gegenkandidat in Sicht

Der südamerikanische Verband hatte sich im vergangenen Jahr für eine Ausweitung der WM 2030 von 48 auf 64 Teams ausgesprochen und wirbt weiter dafür. Conmebol hatte diesen Wunsch auch bei einem Treffen mit Infantino hinterlegt, die FIFA hatte eine Prüfung des Vorschlags angekündigt. Die WM in gut vier Jahren findet nach aktuellen Plänen grösstenteils in Spanien, Portugal und Marokko statt. Jeweils ein Spiel ist in Argentinien, Paraguay und Uruguay geplant.

Infantino steht zwar unter anderem wegen seiner Nähe zu US-Präsident Donald Trump immer wieder in der Kritik der Öffentlichkeit. Im internationalen Fussballkosmos gibt es allerdings kaum öffentlich geäusserten Widerspruch, ein Gegenkandidat für eine Wahl ist aktuell nicht in Sicht.

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

FIFA-Chef Gianni Infantino brüstet sich mit hervorragend laufenden Ticketverkäufen für die kommende WM.

23.01.2026

Meistgelesen

Warum jetzt? Melania Trumps rätselhafter Epstein-Auftritt
«Es war nicht schön, ich hatte Angst vor Urs»
Jetzt greifen zwei Rivalen nach den Güggeli-Standplätzen

Videos aus dem Ressort

Palace-Fans werfen WC-Papier auf den Platz

Palace-Fans werfen WC-Papier auf den Platz

09.04.2026

Mainz – Strassbourg 2:0

Mainz – Strassbourg 2:0

UEFA Conference League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

09.04.2026

Crystal Palace – Fiorentina 3:0

Crystal Palace – Fiorentina 3:0

UEFA Conference League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

09.04.2026

Palace-Fans werfen WC-Papier auf den Platz

Palace-Fans werfen WC-Papier auf den Platz

Mainz – Strassbourg 2:0

Mainz – Strassbourg 2:0

Crystal Palace – Fiorentina 3:0

Crystal Palace – Fiorentina 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europa League. Freiburg vor Halbfinal-Einzug

Europa LeagueFreiburg vor Halbfinal-Einzug

Rumänien. Mircea Lucescu stirbt 80-jährig nach Herzinfarkt

RumänienMircea Lucescu stirbt 80-jährig nach Herzinfarkt

Super League. Vorzeitiges Saisonende für Servettes Goalie Joël Mall

Super LeagueVorzeitiges Saisonende für Servettes Goalie Joël Mall