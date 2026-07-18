Verheerende Klimabilanz: Um möglichst viele WM-Spiele zu besuchen, ist Fifa-Präsident Gianni Infantino über 90'000 Kilometer im Privatjet geflogen und hat dabei 813 Tonnen CO2 verursacht.

Darum geht’s Gianni Infantino hat während der Fussball-WM 93'524 Kilometer im Privatjet zurückgelegt

Dabei verursachte der Fifa-Präsident 813 Tonnen CO2.

Insgesamt sei die Klimabilanz der WM verheerend, kritisieren Nichtregierungsorganisationen. Zusammenfassung erstellt mit

Durchschnittlich 12 Tonnen CO2 verursachen Schweizer*innen jedes Jahr – und rangieren damit international sehr weit oben. Doch für diese Menge brauchte Gianni Infantino nicht einmal einen halben Tag. Denn um möglichst viele WM-Spiele zu besuchen, reiste der Fifa-Präsident permanent mit einem Privatjet durch die Gegend.

Der «Spiegel» hat nun ausgerechnet, dass Infantino während des Turniers bislang 93'524 Kilometer im Privatjet zurücklegte – mehr als zweimal um die Welt. Demnach verursachte er 813 Tonnen CO2. Und bei dieser verheerenden Bilanz seien zwei Langstreckenflüge nach Doha nicht einmal eingerechnet, schreibt das Magazin.

«Hat es in dieser Form noch nicht gegeben»

Doch Infantino ist damit nicht allein: Auch insgesamt sei die Nutzung von Privatjets während der Fussball-WM drastisch angestiegen, schon vor Beginn des Turniers habe das Datenunternehmen WingX 73'200 zusätzliche Flugbewegungen prognostiziert. Pivatjet-Anbieter wie Netjets oder Sentient Jet berichteten zudem von hoher Nachfrage nach Flügen zu den WM-Spielen. «So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben», sagt Luftfahrtexperte Heinrich Grossbongardt.

Bereits im Vorfeld der WM in Kanada, den USA und Mexiko hatten Umweltorganisationen die Fifa wegen der Klimabilanz massiv kritisiert. So nannte Greenpeace die WM die «klimaschädlichste in der Geschichte des Turniers». Massgeblich verantwortlich dafür sei der neue Spielmodus mit deutlich mehr Mannschaften und damit mehr Spielen.

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