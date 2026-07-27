Eine Woche nach dem WM-Final holt FIFA-Präsident Gianni Infantino zum Rundumschlag aus und wirft den Gegnern des Turniers vor, Hass und Spaltung zu verbreiten.

Darum geht’s Eine Woche nach dem Ende der Fussball-WM meldet sich FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem ausführlichen Beitrag in den sozialen Netzwerken zu Wort.

Infantino schwärmt für das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA und wendet sich an die Kritiker.

«Während ihr spaltet, vereinen wir», schreibt der FIFA-Präsident und wirft den Gegnern zudem vor, «Hass und falsche Gerüchte» zu verbreiten. Zusammenfassung erstellt mit

In einem Beitrag in den sozialen Netzwerken zieht FIFA-Präsident Gianni Infantino WM-Bilanz – und wendet sich dabei zuerst an die Kritiker. «An alle, die unser wunderschönes Spiel verpasst haben – die Emotionen, die Jubelmomente, das Lachen, die Tränen, die Enttäuschungen und die Freude», schreibt Infantino. «Es tut mir leid, dass ihr so sehr von Hass und Kritik vereinnahmt wart, dass ihr all das nicht erleben konntet.»

Infantino wirft Gegnern des Turniers vor, «Hass und falsche Gerüchte» zu verbreiten. «Während ihr euch versteckt, stehen wir bei der FIFA an vorderster Front. Wir organisieren, arbeiten hart und liefern die beste Show der Welt», so der 56-Jährige. «Wir sprechen mit den Fans, begegnen den Menschen und sorgen dafür, dass alle sicher sind. Während ihr spaltet, vereinen wir.»

«Unsere Welt braucht Liebe statt Hass»

Es habe «keine Zwischenfälle, keine Feindseligkeiten, keine Gewalt» gegeben, unterstreicht der Verbandschef. Milliarden Menschen hätten die WM zudem weltweit verfolgt. «Während andere gefeiert haben, wart ihr damit beschäftigt, die Saat des Hasses zu säen», hält Infantino fest. «Unsere Welt braucht Liebe statt Hass. Toleranz statt Spaltung. Freude am Miteinander statt Verbitterung.»

Zudem hebt Infantino die problemlose Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die USA trotz der politischen Spannungen zwischen beiden Ländern, die Erteilung von Visa an Millionen Fans oder die Teilnahme Haitis heraus. Fussball sei «grösser als Hass und Diskriminierung».

Und auch zur Kritik an umstrittenen Schiedsrichter- und Disziplinarentscheidungen nimmt Infantino Stellung. Fehler bei Gelben und Roten Karten und spätere Korrekturen von Sperren gebe es auch in den grössten Ligen der Welt und würden dort akzeptiert. «Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet jene Länder, die solche Praktiken anwenden, zu den lautesten Kritikern gehören», so Infantino.

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