  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump wird WM-Pokal überreichen Infantino in Davos: «Kein Brite wurde in Katar verhaftet – das ist besonders»

dpa

22.1.2026 - 19:12

FIFA-Boss Gianni Infantino hält Rede beim WEF. 
FIFA-Boss Gianni Infantino hält Rede beim WEF. 
KEYSTONE

Donald Trump wird 2026 den WM-Pokal überreichen. In Davos zeigt sich FIFA-Chef Infantino begeistert – speziell von der Kraft des Fussballs und den Ticketzahlen.

Syl Battistuzzi

22.01.2026, 19:12

22.01.2026, 19:29

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • FIFA-Präsident Infantino lobte die WM 2022 in Katar als friedlich und hob hervor, dass erstmals kein Brite verhaftet wurde.
  • Die kommende WM 2026 soll laut Infantino ein ebenso grosses Fest werden; Donald Trump wird den Siegerpokal überreichen.
  • Trotz Kritik an hohen Ticketpreisen betonte Infantino das enorme globale Interesse mit 500 Millionen Ticketanfragen und verteidigte die Einnahmen als essenziell für den Fussball.
Mehr anzeigen

Nicht nur US-Präsident Donald Trump, sondern auch Kumpel und FIFA-Chef Gianni Infantino nahm bei einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Dort darf der Schweizer über die Kraft des Fussballs reden. Zuerst gratuliert Infantino allen Teilnehmenden, dass sie beim «besten Meeting beim diesjährigen WEF» teilnehmen.

Mit dem Ball in der Hand meint Infantino: «Das ist kein Ball. Das ist ein magisches Instrument, das Menschen glücklich macht.» Die Gesichter der Kinder würden damit glücklich und die Erwachsenen zu Kindern werden, so Infantino und lässt den Ball im Saal herumreichen. «Seht euch das Lächeln im ganzen Raum an. Das ist fantastisch, das ist wunderschön.»

Danach blickt der Chef des Welt-Fussballverbands auf die letzte Weltmeisterschaft zurück.  «Katar 2022, da gab es natürlich viel Kritik», erinnert er. «Wir hatten praktisch keine Zwischenfälle. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde auch kein Brite während einer WM verhaftet. Stellen Sie sich das vor! Das ist etwas ganz Besonderes.»

«Es war ein Fest, es war eine Party. Und die nächste, in den USA, Kanada und Mexiko, wird genau so sein», hält Infantino fest. Man lebe in einer gespaltenen Welt und müsse natürlich den Frieden unterstützen. Zur Erinnerung: Bei der WM-Auslosung Anfang Dezember überreichte Infantino Trump den neugeschaffenen FIFA-Friedenspreis. «Dieser Preis wird jährlich vergeben, um einen Menschen auszuzeichnen, der ein klares Engagement für Frieden auf der Welt fördert.» Dies hatte international für deutliche Kritik gesorgt. Schliesslich liess der US-Präsident Venezuelas Staatspräsidenten verhaften und droht aktuell Grönland mit Okkupation. 

Donald Trump wird dem Fussball-Weltmeister den Siegerpokal überreichen
Donald Trump wird dem Fussball-Weltmeister den Siegerpokal überreichen
sda

Infantino schiesst nach Ticket-Kritik zurück

Doch zurück zu Infantino. Der 55-Jährige erwähnt auch, wie der Fussball die Massen bewegt. Und liefert beeindruckende Zahlen. «Normalerweise bekommt man sieben, acht, neun Millionen Ticketanfragen. Dieses Mal haben wir 500 Millionen Ticketanfragen erhalten. Das ist schon etwas Besonderes ... Die Tickets sind nicht billig», gibt der Walliser zu. 

«Fussball gibt es nur dank Einnahmen». So verteidigt Infantino die hohen Ticketpreise an der WM

«Fussball gibt es nur dank Einnahmen»So verteidigt Infantino die hohen Ticketpreise an der WM

Aber: «Wir wurden kritisiert, ich wurde kritisiert, wegen der Ticketpreise, weil sie so teuer sind. Die Hauptkritik kam aus Deutschland und England», erläutert er. «Jetzt war die USA die Nummer eins bei den Ticketanfragen. Nummer zwei war Deutschland. Nummer drei war England. Weil jeder kommen und teilnehmen möchte.»

Kommen und teilnehmen wird auch US-Präsident Donald Trump beim Fussball-Turnier in seinem Land. Trump wird dem künftigen Weltmeister nach dem Finale den goldenen Siegerpokal überreichen. Eine Kostprobe, wie diese Zeremonie aussehen könnte, gab der 79-Jährige bei der Klub-WM im letzten Sommer. Entgegen der Tradition für das Siegerfoto blieb er mit den Fussballern auf dem Podium stehen, Infantino musste ihn freundlich auffordern, von der Bühne runterzukommen. 

Meistgelesen

Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
«Amerikanischer Faschismus direkt vor der Tür» – so krass ist die Lage in Minneapolis
Trump hebt wieder ab +++ Musk: «Bald mehr Roboter als Menschen auf der Erde»

Videos aus dem Ressort

Seoane: «Das Gegentor kurz vor der Pause ärgert uns»

Seoane: «Das Gegentor kurz vor der Pause ärgert uns»

22.01.2026

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen»

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen»

22.01.2026

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns»

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns»

22.01.2026

Seoane: «Das Gegentor kurz vor der Pause ärgert uns»

Seoane: «Das Gegentor kurz vor der Pause ärgert uns»

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen»

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen»

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns»

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Schalke gelingt mit Edin Dzeko ein Transfercoup

DeutschlandSchalke gelingt mit Edin Dzeko ein Transfercoup

Transfer-Ticker. Wechsel offiziell: Basel holt Sturm-Talent aus Dortmund ++ Sohm zu Bologna

Transfer-TickerWechsel offiziell: Basel holt Sturm-Talent aus Dortmund ++ Sohm zu Bologna

Verkehr in Dakar lahmgelegt. Hunderttausende Menschen feiern Senegals Afrika-Cup-Sieg

Verkehr in Dakar lahmgelegtHunderttausende Menschen feiern Senegals Afrika-Cup-Sieg