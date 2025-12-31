  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Infantino offen für Änderung Wird die Abseitsregel jetzt revolutioniert?

dpa

31.12.2025 - 15:30

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist offen für eine Änderung der Abseitsregel.
FIFA-Präsident Gianni Infantino ist offen für eine Änderung der Abseitsregel.
Keystone

Könnte eine überarbeitete Abseitsregel den Fussball offensiver machen? Der FIFA-Chef spricht bei einem Kongress über eine mögliche Neuerung.

DPA

31.12.2025, 15:30

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich offen für eine mögliche Änderung der Abseitsregel im Fussball gezeigt. Der Weltverband schaue kontinuierlich auf die Regeln. «Wie können wir das Spiel offensiver und attraktiver machen?», sagte Infantino beim World Sports Summit in Dubai. Dabei schaue man sich auch die Abseitsregel an.

«Fussball gibt es nur dank Einnahmen». So verteidigt Infantino die hohen Ticketpreise an der WM

«Fussball gibt es nur dank Einnahmen»So verteidigt Infantino die hohen Ticketpreise an der WM

Seit längerem laufen auf FIFA-Initiative Tests zu einem Vorschlag von Ex-Trainer Arsène Wenger aus dem Februar 2020. Demzufolge soll sich ein Spieler nicht im Abseits befinden, solange sich noch ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, auf gleicher Höhe mit dem vorletzten gegnerischen Spieler befindet. Bislang steht ein Spieler im Abseits, wenn nur eines dieser Körperteile näher am Tor ist als der vorletzte Gegner.

Regelhüter erlaubten Tests für neue Abseitsregel

Vielleicht werde es in Zukunft so sein, dass der Stürmer vor dem Verteidiger sein müsse, um Abseits zu stehen, sagte Infantino. 

Bereits vor mehr als fünf Jahren hatte der Franzose Wenger in seiner Funktion als FIFA-Direktor für globale Fussballförderung diesen Vorschlag unterbreitet. Der Weltverband bat die Regelhüter des International Football Association Board Ifab damals, dies testen zu dürfen. Die Corona-Pandemie hatte die angestrebten Tests jedoch zunächst verhindert. Das nächste Ifab-Treffen findet am 20. Januar in London statt.

Meistgelesen

Skurrile Zollvorschriften an der deutsch-schweizerischen Grenze
Ukraine greift Ölterminal nördlich von Moskau an +++ Selenskyj meldet Zuwachs bei Waffenfonds
Epstein-Koryphäe zweifelt an Selbstmord-Theorie +++ Fleck auf Trumps linker Hand gibt zu reden

Videos aus dem Ressort

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Die schwach in die Saison gestarteten Nashville Predators mit Captain Roman Josi arbeiten sich weiter ins Mittelfeld vor. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth trifft auch der Berner.

30.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Real-Star im Pech. Mbappé droht wegen Bänderverletzung dreiwöchige Zwangspause

Real-Star im PechMbappé droht wegen Bänderverletzung dreiwöchige Zwangspause

Herz-OP. Ex-Fussballstar Roberto Carlos in Brasilien operiert

Herz-OPEx-Fussballstar Roberto Carlos in Brasilien operiert

Premier League. Leader Arsenal fertigt Aston Villa ab und baut Tabellenvorsprung aus

Premier LeagueLeader Arsenal fertigt Aston Villa ab und baut Tabellenvorsprung aus

Nati-Star blickt stolz zurück. Géraldine Reutelers EM-Erinnerung: «Ich habe mir ein Viertel tätowiert»

Nati-Star blickt stolz zurückGéraldine Reutelers EM-Erinnerung: «Ich habe mir ein Viertel tätowiert»

Trainer-Legende Otto Pfister. «Jeder Afrikaner sollte 20'000 Franken, eine Wohnung und ein Auto erhalten»

Trainer-Legende Otto Pfister«Jeder Afrikaner sollte 20'000 Franken, eine Wohnung und ein Auto erhalten»

Transfer-Ticker. Österreichischer Nationalspieler für den FCB? ++ Frankfurt holt neuen Stürmer

Transfer-TickerÖsterreichischer Nationalspieler für den FCB? ++ Frankfurt holt neuen Stürmer