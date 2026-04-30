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FIFA-Kongress Infantino versichert: Iran wird an der WM teilnehmen

SDA

30.4.2026 - 21:23

Für den Schweizer FIFA-Präsidenten Gianni Infantino gibt es keine Zweifel an der WM-Teilnahme des Iran
Für den Schweizer FIFA-Präsidenten Gianni Infantino gibt es keine Zweifel an der WM-Teilnahme des Iran
Keystone

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat gleich zu Beginn seiner Rede beim Kongress des Fussball-Weltverbandes am Donnerstag versichert, dass der Iran an der WM in diesem Sommer teilnehmen wird.

Keystone-SDA

30.04.2026, 21:23

«Wir müssen vereinen, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Fussball vereint die Welt», sagte der Schweizer in Vancouver. Er habe keinen Zweifel. «Der Iran wird an der WM 2026 teilnehmen. Und natürlich wird der Iran in den USA spielen», sagte Infantino. Schon vor zwei Wochen hatte er bekräftigt, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA «auf jeden Fall» an der WM teilnehmen werde.

US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran erst im März von einer Teilnahme abgeraten und Sicherheitsbedenken angeführt. Der amerikanische Aussenminister Marco Rubio erklärte zuletzt, dass die Entscheidung über eine WM-Teilnahme beim Iran liege. Gleichzeitig sagte er aber auch: «Das Problem mit dem Iran wären nicht die Sportler. Es wären einige der anderen Leute, die sie mitbringen wollen.»

Der Iran spielt in der Gruppe G gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland. Die Spiele sollen nahe Los Angeles und in Seattle stattfinden. Zwischenzeitlich hatte der Iran die Möglichkeit ausgelotet, seine Partien im Co-Gastgeberland Mexiko austragen zu können.

Eine Absage oder ein Ausschluss kommen für Infantino nicht infrage. «Es gibt genug Probleme, genug Menschen, die entzweien», sagte er zur Weltlage. Der Fussball hingegen habe «Kraft» und «Magie». «Gemeinsam sind wir unschlagbar», sagte der FIFA-Chef.

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