FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht sich für Reintegration von Russland aus Keystone

Der Schweizer FIFA-Präsident Gianni Infantino will russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermöglichen, wie er in einem Interview mit dem britischen Sender Sky erklärt.

Keystone-SDA SDA

Auf die Frage, ob die FIFA ihr Verbot aufheben sollte, antwortete er: «Oh, auf jeden Fall. Das müssen wir. Ja... zumindest auf Jugendebene. Dieses Verbot hat nichts gebracht. Es hat nur zu mehr Frustration und Hass geführt.»

Die FIFA und die UEFA hatten russische Teams von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Formal geschah dies jedoch nicht als Reaktion auf den militärischen Überfall auf die Ukraine, sondern aufgrund der Gefährdung der «Integrität des Wettbewerbs», wie es in der fussballpolitischen Sprache heisst.

Russlands Männer-Nationalmannschaft bestreitet auch weiterhin Länderspiele abseits grosser Turniere und wird in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 36 geführt. Die Frauen belegen Rang 28.