Es vergeht kein Tag, an dem FIFA-Präsident Gianni Infantino nicht in den Schlagzeilen steht. Worum geht es in der neusten Episode?

Zeitungsbericht Es geht um viel Geld und eine angebliche Liebesaffäre – Infantino weist Vorwürfe zurück

Darum geht’s FIFA-Präsident Gianni Infantino soll einer Mitarbeiterin, die gleichzeitig seine Geliebte gewesen sein soll, im Jahr 2011 eine hohe Abfindung bezahlt haben. Dies behauptet der «Telegraph».

Damals war Infantino noch Generalsekretär bei der UEFA.

Ein FIFA-Sprecher sagt: «FIFA-Präsident Gianni Infantino weist diese Vorwürfe entschieden zurück, und sie sind kategorisch unwahr.» Zusammenfassung erstellt mit

Im Jahr 2011 erhielt eine ehemalige Mitarbeiterin Infantinos eine auffällig hohe Abfindung. Brisant: Der heutige FIFA-Präsident soll eine Affäre mit ihr gehabt haben. Dies berichtet der britische «Telegraph» exklusiv.

Als die enge Mitarbeiterin ihres damaligen Generalsekretärs Infantino (er arbeitete von 2000 bis 2016 in verschiedenen Funktionen für die UEFA) den Verband verliess, soll sie eine sechsteilige Summe erhalten haben. Zudem sei ihr ein MBA-Studium an einer Business School finanziert worden. Die jährlichen Gebühren sollen rund 45'000 britische Pfund betragen haben.

Steiler Aufstieg bei der UEFA

Vor ihrem Abgang sei die Frau bei der UEFA rasch aufgestiegen. Infantino soll seine angeblich Geliebte befördert haben und ihr eine Lohnerhöhung von 30 Prozent gewährt haben, heisst es im Bericht weiter. Demnach soll sie rund 160’000 Franken pro Jahr verdient haben.

Ein UEFA-Sprecher bestätigt die Zahlung einer Abfindung sowie der Studiengebühren. Dies sei nach den damals geltenden Regeln geschehen. Diese seien allerdings 2016 verschärft worden. Stellt sich die Frage, ob die UEFA mit dieser Erklärung ihrerseits die Hände in Unschuld waschen will. Denn der Bericht wirft letztlich auch kein gutes Licht auf den europäischen Fussballverband.

Alles nur Fake News?

Ein Sprecher der FIFA wehrt sich gegen die Anschuldigung: «FIFA-Präsident Gianni Infantino weist diese Vorwürfe entschieden zurück, und sie sind kategorisch unwahr. Jede Andeutung von unangemessenem Verhalten oder Verstössen gegen Statuten oder Vorschriften ist diffamierend.»

Kein Mitarbeiter der UEFA und der FIFA habe jemals eine Beschwerde bezüglich Infantinos Verhaltens vorgebracht. Denn es habe nie einen Vorfall gegeben, an dem Infantino beteiligt gewesen sei.

Infantino ist seit 2001 mit Leena Al Ashqar verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.