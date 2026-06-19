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Prozess Influencer bestreitet vor Gericht in Schaffhausen Rassismusvorwürfe

SDA

19.6.2026 - 10:08

Nicht nur das fussballerische Talent, auch die Singkünste der Schweizer Fussballnationalspieler werden teils kritisch beäugt – ein Schaffhauser Influencer landete deshalb vor Gericht. (Symbolbild)
Nicht nur das fussballerische Talent, auch die Singkünste der Schweizer Fussballnationalspieler werden teils kritisch beäugt – ein Schaffhauser Influencer landete deshalb vor Gericht. (Symbolbild)
Keystone

Der Influencer «Bireweich» hat gegen ihn erhobene Rassismusvorwürfe vor dem Kantonsgericht Schaffhausen zurückgewiesen. Er fordert einen Freispruch.

Keystone-SDA

19.06.2026, 10:08

In der Gerichtsverhandlung ging es um die «Singkontrolle»-Videos, die Mirco Casorelli auf Tiktok und Instagram verbreitet haben soll. Der unter dem Namen «Bireweichesouhund» bekannte Influencer veröffentlichte 2023 laut Strafbefehl der Schaffhauser Staatsanwaltschaft sechs Videos, in denen er Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, die beim Singen der Nationalhymne vor einem Spiel gezeigt wurden, teils rassistisch beleidigt haben soll.

Laut Casorelli handelte es sich dabei um satirisch gemeinte Parodien auf das Video eines unbekannten Dritten, in dem Spieler mit ausländischen Wurzeln tatsächlich rassistisch beleidigt wurden. «Ich mache mich damit lustig über einen Schweizer Bünzli», sagte Casorelli. Sein Anwalt forderte einen Freispruch.

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