Wie mehrere deutsche Medien berichten, kam es am Donnerstag zu einem geheimen DFB-Gipfel. Das grosse Thema: Julian Nagelsmann. Es verdichten sich die Hinweise, dass für den 38-Jährigen nach dem WM-Out Schluss ist.

blue Sport-Experte Marcel Reif lässt nach dem überraschenden WM-Aus von Deutschland kein gutes Haar an Julian Nagelsmann

«Mir fehlt die Fantasie, wie es mit Nagelsmann weitergehen könnte» blue Sport-Experte Marcel Reif lässt nach dem überraschenden WM-Aus von Deutschland kein gutes Haar an Julian Nagelsmann

Darum geht’s Fussball-Deutschland ist nach der WM-Pleite im Sechzehntelfinal gegen Paraguay in Aufruhr und wartet auf die Entlassung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Heute soll es gemäss Medienberichten in der DFB-Zentrale zur Aussprache zwischen dem Noch-Trainer und den deutschen Fussball-Bossen gekommen sein.

Dabei sei Nagelsmann nahegelegt worden, selbst zurückzutreten.

Sollte der 38-Jährige dies nicht tun, soll er entlassen werden. Eine endgültige Entscheidung wird bis Anfang nächster Woche erwartet.

Als Spitzenkandidat für die Nachfolge gilt nach wie vor Jürgen Klopp.

Ganz Fussball-Deutschland wartet nach dem blamablen WM-Out gegen Paraguay auf die Entscheidung in der Trainerfrage. Am Donnerstag kam es nun gemäss mehreren Medienberichten zu einem geheimen Gipfeltreffen in der DFB-Zentrale.

Laut Informationen der «Bild» gab es eine dreistündige Krisensitzung. Mit dabei: DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Noch-Bundestrainer Julian Nagelsmann.

In der Aussprache ging es im Kern um eine schnelle Aufarbeitung des Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft und um die grosse Frage, ob Nagelsmann als Trainer weitermachen darf.

Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg und die «Bild» am Donnerstagabend übereinstimmend berichten, sollen die deutschen Fussball-Bosse Nagelsmann dabei nahegelegt haben, einen freiwilligen Rücktritt in Erwägung zu ziehen.

🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann has today been advised by the DFB to consider stepping down.



If he does not resign, the current plan is to dismiss him. He remains in charge for now, final decision still pending. Nagelsmann had the opportunity today to explain the reasons… pic.twitter.com/sRevk0NrHo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026

Dem 38-Jährigen soll nun eine Bedenkfrist gegeben worden sein, die Entscheidung wurde deshalb vertagt. Allerdings sollen sich die Bosse einig sein: Tritt Nagelsmann nicht zurück, so wird er entlassen. Gemäss «Bild» gilt das Nagelsmann-Aus als beschlossene Sache.

Der Noch-Bundestrainer betonte nach der Paraguay-Pleite «nicht wegrennen» zu wollen. Einen Rücktritt zog er nicht in Betracht. Deutsche Medien spekulieren nun, dass für den 38-Jährigen bei einer Entlassung eine höhere finanzielle Entschädigung ausfallen könnte.

Laut «Bild» wird spätestens Anfang kommender Woche mit einer endgültigen Nagelsmann-Entscheidung gerechnet.

00:45 Nagelsmann: «Ich trete nicht zurück, nur weil wir ausgeschieden sind» Wenn es nach Julian Nagelsmann geht, bleibt der Deutsche weiterhin Bundestrainer.

Kommt jetzt Klopp?

Mit Jürgen Klopp scheint der perfekte Nachfolger derweil bereits gefunden. Seit dessen Abgang bei Liverpool halten sich Gerüchte um eine Anstellung als deutscher Nationaltrainer hartnäckig. Während der WM stellte sich der 59-Jährige mit seiner berüchtigten «Noch»-Aussage dann auch gleich selbst ins Schaufenster.

Nach dem deutschen WM-Aus beschwichtigte Klopp aber erstmal. «Ich verstehe, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der Moment. Es gibt dazu nichts zu sagen», sagte er bei «MagentaTV». Zurzeit ist er als Head of Global Soccer bei Red Bull angestellt.

Laut Informationen von Transfer-Guru Fabrizio Romano sei Klopp aber durchaus daran interessiert, Nagelsmanns Posten zu übernehmen. Der Ex-Liverpool-Coach sei offen für eine Rückkehr ins Trainerdasein, wenn der DFB sich bei ihm melden würde, schrieb Romano unter der Woche auf X. Auch zahlreiche deutsche Medien gehen von einer Anstellung Klopps aus.